I crossover usati più prestigiosi che si possono comprare a 15-25mila euro delle marche famose

I crossover sono di gran moda sul mercato. Quasi tutti i costruttori propongono il proprio modello per rimanere competitivi nel mercato automobilistico. Anche i marchi premium o comunque quello che si rivolgono a una fascia di acquirenti con un maggiore capacità di spesa hanno interessanti carte da giocare dal punto di vista economico. Il prezzo di alcuni crossover può infatti essere abbattuto nel mercato dell'usato.

Ci sono alcuni punti in comune: la posizione di guida abbastanza eretta e alta, l'accesso all'abitacolo è agevole e il caricamento del bagagliaio è altrettanto agevole grazie alla modularità. Un'opzione molto popolare, invece, è la configurazione a 7 posti, di cui possono beneficiare alcuni modelli di crossover di grandi dimensioni. Vediamo meglio quali sono:

Quali crossover usati comprare tra 15-25mila euro

Altri crossover usati interessanti da comprare

Alfa Romeo Stelvio si distingue soprattutto in originalità, che le ha permesso di sfondare con successo nel mercato dei crossover premium. Incarna lo stile e la sportività italiani, interpretati sia attraverso il design della sua carrozzeria che nel design dei suoi interni.

Pollice in su per la versione Quadrifoglio Verde e il suo motore V6, grazie al quale beneficia di prestazioni eccezionali, e senza dubbio uno dei migliori suoni tra i crossover.

Portata anche dalle sue tecnologie e dal suo comfort, Mercedes GLC è un crossover premium. Tra l'altro è riuscito a distinguersi proponendo per prima una versione ibrida plug-in. Questo la rende particolarmente interessante rispetto alle concorrenti posizionate sulla fascia alta.

Ma il GLC ha anche altri argomenti da presentare, come una qualità di finitura al livello delle consuete produzioni Mercedes, una buona abitabilità, e la particolarità di proporre il GLC Coupé in aggiunta alla versione classica che adotta una carrozzeria dalla linea più elegante, non dissimile dalle berline del marchio.

Disponibile nelle motorizzazioni benzina, diesel e ibride plug-in e in quattro allestimenti, DS 7 Crossback è lungo 4,57 m è accompagnato da tantissimi elementi per convincere, tra cui la trazione integrale.

Il crossover è poi personalizzabile all'esterno in base alle proprie esigenze, ma anche all'interno con un'ampia scelta di opzioni e accessori per garantire comfort e sicurezza godendo di una presentazione curata e lussuosa. In termini di dimensioni, beneficerai di un ampio spazio a bordo con un passo di 2,73 m e un volume del bagagliaio di 555 litri per ospitare tutta la famiglia e fare il pieno di tranquillità durante ogni viaggio.

BMW X1 è il più piccolo dei crossover BMW vede arricchire il suo catalogo di motori con una nuova versione ibrida plug-in e 100% elettrica oltre ai consueti motori benzina e diesel. Con ben cinque livelli di allestimento, la X1 aumenta la potenza fino a 220 CV.

Le prestazioni sono essenziali su questo crossover lungo 4,44 m con una eccellente e dinamica tenuta di strada. Con uno stile sobrio, piacevole e di tendenza, l'X1 rispetta il dna del marchio e lo stesso si può dire della presentazione degli interni che è dotata delle ultime tecnologie e offre un comfort senza pari.

Audi Q3 è un vero modello di successo sin dal suo debutto e con i nuovi motori a benzina, diesel e ibridi continua a essere all'altezza della sua reputazione e del segmento. La nuova generazione sfoggia un look più premium, audace e radicale con la sua ampia calandra single frame ottagonale e linee più decise.

Sul versante dell'abitabilità c'è anche una novità visto che il passo aumenta fino a raggiungere i 2,68 m e il volume del bagagliaio ha una capacità di 530 litri, o addirittura 675 l facendo scorrere la panchetta.

Molto più accessibile, e molto meno stravagante, la Mazda CX-5 ha tuttavia una cosa in comune con lo Stelvio: è un veicolo decisamente rivolto al suo guidatore. Il sedile, la posizione dei pedali, il design del cruscotto o anche l'assemblaggio del piantone dello sterzo sono stati progettati in modo che la persona al volante si senta in armonia con l'auto.

Oltre a ciò, il CX-5 beneficia di un'ottima qualità costruttiva, di un abitacolo accogliente, confortevole e ben insonorizzato, nonché di motori relativamente sobri e performanti abbinabili a una trasmissione a 4 ruote motrici.