I nuovi crossover compatti più attesi nel 2023. Marche, prezzi e modelli

L'anno che sta volgendo al termine si è caratterizzato per il lancio sul mercato di numerosi e interessanti crossover compatti e il 2023 promette di essere altrettanto ricco. Ecco quindi che è ora di dare un'occhiata alle prossime uscite.

Gran parte dei nuovi veicoli dovrebbe essere ad alimentazione elettrica anche se sono in programma diverse vetture termiche. Per quanto riguarda le tipologie di veicoli, le novità attese sono essenzialmente nuovi crossover compatti. Sono alla moda e il 2023 non sembra cambiare la situazione. Vediamo quindi:

Crossover compatti: quali sono i più attesi nel 2023

Marche, prezzi e modelli nuovi crossover compatti

Mini Countryman potrebbe vedere nuove funzionalità per l'anno 2023 con dimensioni maggiorate come la sua cugina BMW X1. Con quest'ultimo, la Mini Countryman potrebbe condividere la piattaforma del suv del marchio lanciato nell'ultimo trimestre del 2022. L'anno 2023 dovrebbe dirci di più su questa nuova Mini Countryman. Il prezzo potrebbe aggirarsi sui 30.000 euro.

Volkswagen Tiguan dovrebbe essere rinnovato, potrebbe essere più vicino alla Golf 8 nel suo stile con una nuova firma luminosa. Sarà ancora basato sulla piattaforma MQB del gruppo che Volkswagen utilizza anche per la sua Golf.

Potrebbe anche adottare una linea più dinamica con una linea del tetto più sfuggente. Tutta la sua meccanica sarà a priori elettrificata sia diesel sia benzina. È previsto anche un motore ibrido ricaricabile. I primi rumor annunciano un'autonomia di circa 100 chilometri in versione completamente elettrica. Da circa 32.000 euro

Dacia prevede di rinnovarsi nel 2023. La nuova Dacia Duster potrebbe arrivare già il prossimo anno. Un veicolo atteso che potrebbe diventare esclusivo per rivolgersi a una clientela più ampia. La piattaforma sarebbe quella attualmente utilizzata nel gruppo Renault, la CMF-B consentirà alla Duster di offrire moderne qualità stradali.

Per quanto riguarda la meccanica, Dacia abbandona il diesel a favore degli ibridi ereditando la tecnologia E-Tech Hybrid di Renault. L'acclamata versione benzina e Gpl 1.2 TCe sarebbe ancora utilizzata ma modernizzata con una nuova ibridazione leggera. Per scoprire questa nuova Dacia Duster, l'appuntamento è dato verso la fine del 2023. Da circa 15.000 euro.

Per la nuova Peugeot 3008 dovrebbe essere inaugurata una nuova piattaforma che consenta l'adozione di versioni 100% elettriche denominate e-3008 e batterie che possono arrivare fino a oltre 100 kWh. Questo potrebbe permetterle di beneficiare di una autonomia di circa 700 chilometri.

Gli altri motori saranno tutti ibridi che vanno dall'ibrido leggero al plug-in. La presentazione è prevista dall'inizio del 2023 con un abitacolo più moderna che utilizza l'ultima versione dell'i-cockpit. Il prezzo dovrebbe aggirarsi sui 30.000 euro.

Attenzione quindi alle mosse di Fiat, per cui è previsto il suo atteso B-Suv che potrebbe affiancare se non sostituire l'attuale Fiat 500X.

La gamma Mini dovrebbe essere arricchita quest'anno con un nuovo veicolo a partire dal 2023. Aceman promette di essere più piccolo del Countryman. Il veicolo dovrebbe essere elettrico con una motorizzazione derivata dalla Mini Cooper SE che attualmente offre 184 CV. Tuttavia, la batteria di questo piccolo crossover di circa 4 metri potrebbe essere piccola perché questo modello è destinato principalmente alla città.

Audi Q5 2023 potrebbe adottare il nuovo stile Audi prefigurato sulla concept Sphere con un avantreno meno aggressivo. I motori a benzina e diesel possono essere riutilizzati, ma anche un ibrido plug-in.