I nuovi limiti (ma anche incentivi) 2023-2024 di regioni e comuni per circolazione auto in base a nuove leggi

Ecco il funzionamento del blocco alla circolazione auto previsto in alcune regioni italiane come parte delle misure antismog concordate e stabilite a livello del bacino padano in collaborazione tra le regioni e il Ministero dell'Ambiente. Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna sono già state avvertite dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea e stanno valutando le azioni da intraprendere in attesa delle nuove norme europee.

Stanno implementando misure concrete già per la stagione autunnale e invernale al fine di migliorare la qualità dell'aria. Queste misure sono limitate geograficamente e spesso si concentrano sul controllo del traffico e sul monitoraggio degli impianti di riscaldamento. Entriamo nei dettagli:

sta lavorando su nuovi bandi, previsti per essere aperti all'inizio del 2024, che mirano alla sostituzione sia dei veicoli destinati alle imprese che degli impianti a biomassa legnosa destinati ai cittadini. Un cambio di rotta rapido risulta problematico a causa delle implicazioni degli obblighi imposti dal Decreto Legge 121/2023, considerando anche il processo di revisione della direttiva europea sulla qualità dell'aria ancora in corso.

L'Emilia Romagna si trova in una posizione più favorevole, essendo già in linea con quanto previsto dal Decreto Legge 121/2023. Il loro Piano Aria Integrato 2030, in fase di approvazione definitiva entro la fine dell'anno, già contemplava l'entrata in vigore delle normative Euro 5 a partire da ottobre 2024. La regione offre anche incentivi, come un contributo che varia da 500 a 1400 euro per l'acquisto di biciclette a pedalata assistita per coloro che rottamano un'auto vecchia dal primo gennaio 2023, per un totale di 9 milioni di euro nel triennio 2023-2025.

A partire dal primo ottobre 2023, in Veneto è entrato in vigore il blocco auto stagionale, che prevede il divieto di circolazione dei veicoli più inquinanti durante la stagione autunnale e invernale. Questo blocco è basato su tre livelli di allerta (verde, giallo e rosso) correlati ai dati delle stazioni di monitoraggio Arpa sparse nella regione. Le restrizioni includono anche i veicoli Euro 4 in caso di allerta verde. Il blocco è in vigore in tre periodi distinti durante l'anno.

Regione Piemonte ha annunciato un bonus da 100 euro per i possessori di auto Euro 3, 4 e 5 che acquistano un abbonamento annuale ai trasporti pubblici. Questa misura mira a disincentivare l'uso dell'auto offrendo un trasporto pubblico più conveniente. In Lombardia, sono state estese le limitazioni per i veicoli Euro 4 diesel a tutto l'anno, e dal 1° aprile 2024 saranno limitati anche i veicoli Euro 0 e 1 alimentati a Gpl e metano.

Al di fuori dei perimetri del Decreto Legge 121/2023, in Toscana sono in corso lavori per un nuovo piano che prevede l'approvazione definitiva entro metà del 2024. Questo piano mira a tutelare la salute dei cittadini riducendo le emissioni in modo da rientrare nei limiti di legge e prevenire sanzioni dalla Corte di Giustizia. In Toscana sono stati investiti 33 milioni di euro dal 2020 per affrontare questa problematica ambientale.

Nel contesto territoriale, i Comuni stanno adottando misure per contrastare l'inquinamento atmosferico. A partire dall'autunno del 2019, Roma ha esteso il divieto di circolazione permanente per i veicoli più inquinanti, in particolare i diesel Euro 3, come parte del suo obiettivo di eliminare completamente i diesel dal centro storico entro il 2025. Oggi il divieto è in vigore dal lunedì al sabato per l'intera giornata, con l'eccezione dei festivi infrasettimanali, limitatamente alla Ztl Fascia Verde, che copre gran parte del territorio comunale di Roma. Inoltre, oltre ai diesel Euro 3, il divieto riguarda anche le autovetture a benzina Euro 2 e i ciclomotori e motoveicoli Euro 1 a due, tre e quattro ruote, equipaggiati con motori a 2 e 4 tempi.

A Verona, che ha registrato quest'anno la più alta concentrazione di Pm2,5 dal 2018, si sta considerando un progetto di monitoraggio della qualità dell'aria mediante l'uso di bioindicatori, come il miele e l'avifauna. In collaborazione con l'Università di Verona, questo progetto prevede l'incremento del numero di centraline e l'incrocio di dati provenienti da diverse fonti, come la copertura vegetale del territorio, i punti caldi di inquinamento, la nidificazione degli uccelli. Saranno collocate arnie urbane in specifici punti per valutare l'ecosistema. Questo approccio sinottico e quantitativo permetterà di identificare le aree più critiche e dove è necessario intervenire.

Infine, Cremona, la cui concentrazione di Pm2,5 è la più alta in Italia, sta cercando di affrontare la questione della mobilità in modo creativo sfruttando le caratteristiche urbane della città. Poiché la maggior parte degli spostamenti avviene su distanze inferiori a 2 km, il Comune sta promuovendo la mobilità sostenibile, compresa la condivisione dei veicoli e la creazione di piste ciclabili. Entro il 2026, Cremona diventerà la prima città italiana ad avere una flotta di mezzi pubblici completamente elettrici, escludendo quelli ibridi. Si sta lavorando per ottimizzare i parcheggi esterni al centro cittadino, incoraggiando collegamenti sostenibili per raggiungere il cuore della città. Queste iniziative puntano a ridurre l'inquinamento atmosferico e promuovere la mobilità verde.

