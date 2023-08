I nuovi Suv del Gruppo Dr accanto agli inediti Dr 8 e Dr 9 (inclusi quelli nuove marche Evo, Sportequipe, Ickx)

I suv del Gruppo Dr stanno ottenendo crescente popolarità, come dimostrato dai dati di vendita in costante aumento. Il recente accordo con Baic apre nuove prospettive per il prossimo futuro. Questo successo è attribuito ai numerosi vantaggi tecnologici e funzionali che le differenziano dalla concorrenza.

Uno degli elementi distintivi di queste vetture è rappresentato dai sistemi di guida assistita all'avanguardia, che si avvalgono di intelligenza artificiale e sensori avanzati per garantire una maggiore sicurezza stradale. Questi sistemi sono in grado di fornire supporto e assistenza al conducente durante la guida, contribuendo a ridurre il rischio di incidenti e migliorando l'esperienza di guida complessiva. Vediamo ora:

Gruppo Dr, quali sono i nuovi suv

Verso i nuovi modelli Dr 8 e Dr 9

è una versione italiana della Baic X3, con alcune modifiche specifiche. Ha un design scolpito con parafanghi rigonfi, frontale verticale e tetto nero a contrasto. L'interno è moderno con inserti che simulano l'alluminio spazzolato, cruscotto con strumenti analogici e consolle centrale orientata verso il guidatore. Il motore è un 1.5 quattro cilindri turbo benzina, con disponibilità di una versione bifuel a Gpl da 127 CV. Il cambio è a sei marce con trazione anteriore. Ilparte da 19.000 euro.

Sportequipe 7 è un crossover a 7 posti con motore 1.5 turbo benzina da 160 CV e cambio automatico DCT a 6 rapporti. Ha sospensioni anteriori di tipo MacPherson e posteriori indipendenti con sistema multilink e barra stabilizzatrice antirollio. La velocità massima è di 190 km/h. Il prezzo di partenza è di 40.000 euro.

Ickx K2 è un suv compatto ispirato al design robusto di Jeep Wrangler. Ha un motore diesel da 2.0 litri con 162 CV e un motore turbo da 2.0 litri a benzina e Gpl ThermoHybrid con 260 CV. Entrambe le versioni hanno cambio automatico a doppia frizione a 8 marce e trazione integrale con modalità ridotte e differenziali elettronicamente bloccabili. Il veicolo può superare pendenze fino al 60% grazie a un'altezza da terra di 220 mm. Il prezzo di base è di 54.500 euro per la versione a cinque posti.

Dr 8.0 è caratterizzato da una lunghezza prevista di 472 cm e dotato di avanzate opzioni di propulsione e versatilità. Tra le scelte di motorizzazione a benzina, saranno proposti due potenti propulsori. La prima opzione sarà un motore 1.6 turbo da 200 CV, garantendo prestazioni agili e reattive. La seconda opzione offrirà un motore 2.0 turbo da 260 CV, per prestazioni più dinamiche e sportive. Dr 8.0 includerà una versione ibrida plug-in hybrid, che combinerà un motore a combustione interna con un sistema elettrico. Il prezzo previsto per il Dr 8.0 si posizionerà nella fascia tra i 28.000 e i 30.000 euro.

Non solo, Dr sta progettando di lanciare sul mercato italiano, entro il 2025, il nuovo suv di grandi dimensioni Dr 9.0, ispirato al modello cinese Chery Tiggo 9, presentato al Salone di Shanghai nel 2023. Dr 9.0 avrà una lunghezza di 482 cm e un passo di 282 cm. La gamma di motorizzazioni potrebbe comprendere una versione ibrida plug-in hybrid con una potenza totale di 365 CV. Potrebbe essere disponibile un motore a benzina 2.0 turbo da 260 CV, incluso nella versione Thermohybrid alimentata a Gpl. Dr 9.0 sarà disponibile anche nella versione sportiva denominata Sportequipe 9, con un prezzo iniziale previsto di circa 40.000 euro.

