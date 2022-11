I tanti e interessanti crossover tra i 15-25mila euro in arrivo nel 2023

L'industria automobilistica sta attraversando un periodo di transizione in quanto passa dai motori a combustione interna ai propulsori elettrici a batteria. Ma il segmento dei crossover continua a essere particolarmente vivace, come dimostrato dalle numerose uscite in programma per il 2023. Approfondiamo in questo articolo:

Quali sono i crossover in arrivo nel 2023

Altri interessanti crossover tra i 15-25mila euro

Alla ricerca di modelli fuori dal circuito mainstream, a catturare l'attenzione è anche l'MG4 Electric di taglia media. Si comincia da una versione da 170 CV erogati da un motore elettrico collocato sull'asse posteriore fino ad arrivare alla release con prestazioni superiori che sviluppa 204 CV. I pacchi batterie sono due, 51 e 64 kWh, per un'autonomia fino a 450 chilometri.

I riflettori sono naturalmente puntati anche sulla Fiat e sul nuovo crossover che potrebbe avere una lunghezza di 4,25 metri con motori a tre o a quattro cilindri con una cilindrata di due litri. Fiat decide di farsi largo in un mercato che è comunque molto competitivo con un modello economico e funzionale che entrerebbe a far parte della famiglia 500.

All'interno non sono da escludere alcuni elementi esclusivi e addirittura un volante piatto in pelle. Ecco quindi che all'interno è imprescindibile trovare un buon comfort nei sedili anteriori, una buona visibilità della strada e magari un tetto panoramico in vetro.

Inevitabile citare la Smart #1, il crossover compatto elettrico creato da Daimler-Geely. Il motore eroga 272 Cv e 343 Nm di coppia trasmessa sull'asse posteriore. Il pacco batterie da 66 kWh assicura un'autonomia tra 420 e i 440 chilometri.

Si muove con un certo vigore anche Dacia con lo Jogger spinto da un motore ibrido. Il set tecnico si basa sul primo motore E-Tech ibrido semplice di Renault, che dal suo debutto è passato da 140 a 145 CV. Con il solito prezzo competitivo, Dacia Jogger Hybrid potrebbe non essere il veicolo ibrido più economico ovvero il modello ibrido familiare più conveniente. Può trasportare fino a 7 persone.

Fari puntati sulla nuova generazione di Nissan Juke in versione Hybrid ovvero con powertrain con motore termico di nuova generazione da 94 CV e 148 Nm di coppia, affiancato da un propulsore elettrico da 49 CV e 205 Nm di coppia per una potenza complessiva di 143 CV. Il sistema Full-Hybrid di Nissan viene completato da un generatore, un inverter ed una batteria raffreddata a liquido. Nissan Juke Hybrid può percorrere fino a 55 chilometri in elettrico.

Renault Austral si presenta con una gamma elettrificata con motori a benzina. La entry level monta il 1.2 da 130 Cv con cambio manuale e mild-hybrid 48 V, il motore 1.3 da 160 Cv è invece affiancato dal mild hybrid a 12V. Ecco poi l'Austral E-Tech 1.2 full hybrid da 160 Cv e 200 Cv, entrambe con cambio automatico.

Decisamente attiva è anche Jeep con il suo nuovo modello che, in base alle informazioni trapelate, non presenterà i tradizionali fari arrotondati della Renegade. I fari a Led sono posizionati in un design sinuoso con una luce di marcia diurna a Led che corre sulla fronte dell'obiettivo. I fendinebbia a Led sono fissi in alto, mostrati sulla Compass aggiornata e sul nuovissimo Commander.