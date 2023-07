In quali ristoranti, locali o aree fermarsi fuori dalle diverse tratte autostradali senza fare sosta in autogrill

Mettere a punto una strategia per le soste culinarie lungo il viaggio in autostrada, dalla A1 all'A4, dalla A6 alla A8 passando per A14 e A90 è un'ottima decisione. In questo contesto, ci concentriamo su opzioni di pranzo e cena di alta qualità che si trovano fuori dall'autostrada, oltre gli autogrill, con un conto finale adeguato in base alla scelta degli ingredienti di prima qualità e all'impegno dedicato nella preparazione dei piatti serviti.

Lungo il tragitto, è sicuramente presente un'uscita autostradale che vale la pena prendere per trovare, a una distanza di pochi chilometri, un ristorante o una trattoria che farà iniziare il viaggio nel modo migliore, indipendentemente dalla lunghezza del percorso da affrontare. Ecco la selezione:

Trentino Alto Adige, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria

Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Molise

Campania, Puglia, Calabria, Sicilia

Trentino Alto Adige, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria

Il ristorante, situato nei caldi ambienti del sud del Tirolo (uscita Vipiteno), offre una vista sulla valle e piatti preparati con ingredienti coltivati nell'orto o nelle fattorie circostanti. Qui non esiste un menu fisso, ma vengono proposte giornalmente specialità culinarie con l'impiego di materie prime locali. Presente una bottega dove è possibile acquistare prodotti fatti in casa, come marmellate, succhi di frutta e salumi.

L'Antica Corona Reale, un'istituzione storica che ha ottenuto due stelle dalla Guida Michelin, è una tappa per i viaggiatori che transitano per l'uscita di Bra-Marene. Questo ristorante è un tempio della tradizione piemontese interpretata in chiave gourmet, tramandata da ben duecento anni e cinque generazioni. Le materie prime del territorio sono trattate con una maestria.

La Dispensa Franciacorta (uscita Rovato) è un luogo dalle molteplici sfaccettature, dedicato al buon cibo e alla buona bevanda. Si tratta di un mix tra un wine bar, un'enoteca, un ristorante gourmet e una moderna osteria, termine con cui ultimamente vengono indicate le trattorie che prestano attenzione sia ai piatti che alle materie prime. Lo chef interpreta in modo innovativo, ma senza stravolgerli troppo, i piatti e i sapori della tradizione culinaria del territorio.

Nella campagna del miranese, la trattoria Il Sogno (uscita Mirano-Dolo) offre una cucina tradizionale veneta. Il menu propone piatti classici e rustici, talvolta con un tocco gourmet, e pone grande attenzione alla qualità e all'origine delle materie prime utilizzate. Qui si possono gustare specialità come il saor di gallina padovana, i bigoli con ragù o burro alle erbette, l'anatra al forno con polenta di mais e, soprattutto, il bollito.

A Tarvisio, al confine tra Italia, Austria e Slovenia, il ristorante del Golf Country Club, guidato dallo chef Ilija Pejic, di origine croata ma adottato dalla Slovenia, offre piatti come il frico di patate, la guancia di vitello con crema di sedano rapa o il robusto gulasch alla seghedinese. Non mancano slanci creativi, come la reinterpretazione dello zuf, la classica zuppa di zucca e polenta friulana, arricchita da capesante e schiuma di ricotta.

Nel complesso quattrocentesco noto come Palazzo Vescovile, a Vescovado - La Fornace (uscita Spotorno), si trova un ristorante che propone una cucina ligure con un tocco personale. Lo chef stellato ricerca, soprattutto nei piatti a base di pesce, i sapori della sua infanzia. Durante la stagione estiva, è possibile gustare i piatti sulla terrazza con vista mare.

Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Molise

Nud&Crud (uscita Rimini Sud) offre piadine realizzate con farina locale e ingredienti selezionati, insieme ad altre prelibatezze tipiche della cucina romagnola, in un ambiente simpatico, giovane e alla moda.

La Cecca (Uscita Lucca Est) è un locale storico situato ai piedi della collina di Coselli, immerso nella campagna, che un tempo era un negozio di alimentari e che oggi, di generazione in generazione, si è trasformato in un ristorante specializzato nella cucina toscana tradizionale, con una particolare attenzione alle carni alla griglia e alla pasta fatta in casa.

Il ristorante Andreina (uscita Loreto Porto Recanati) vanta una lunga storia ed è ubicato in un'antica casa colonica poco distante dal casello di Loreto. Lo chef, insignito di una stella Michelin, propone piatti a base di carne, con particolare specializzazione nella cacciagione. Si distingue per la maestria nelle diverse tecniche di cottura, soprattutto alla brace, e per qualche licenza creativa ben riuscita.

La Bettola del Buttero (uscita Fabro) offre una cucina casalinga e tradizionale con un tocco di contaminazioni, realizzata con attenzione e cura. Da non perdere i pici fatti in casa. La Bettola è anche un hotel a tre stelle, con una struttura caratteristica che, seppur in alcuni tratti dall'aspetto un po' vintage, offre un ambiente accogliente.

Al Metrò (uscita Vasto Sud), ristorante guidato da uno chef stellato, si possono gustare specialità di pesce fresco preparate in mille varianti, nel rispetto dei sapori abruzzesi. La cucina si distingue per la sostanza e l'ambiente è stato recentemente rinnovato con uno stile minimalista.

All'agriturismo Casal del Noce (uscita Orte), si possono assaporare salumi e formaggi della Tuscia, pizzette fritte fatte in casa, pasta tirata a mano e carni locali cotte a bassa temperatura. Il menu non solo rappresenta il territorio e la campagna, ma offre anche una deliziosa selezione di panini gourmet preparati in casa.

Il ristorante Moriello 2.0 (uscita Termoli) riceve quotidianamente pesce fresco, che viene lavorato con cura e un tocco di fantasia. La pasta è fatta a mano e la carta dei vini propone le eccellenze locali.

Campania, Puglia, Calabria, Sicilia

All'agriturismo Il Contadino (uscita Caianello), è possibile assaporare una cucina semplice e curata, caratterizzata dall'utilizzo di prodotti locali e dall'ispirazione culinaria tradizionale. Non si può perdere l'occasione di provare il pane cotto con i broccoli, la zuppa di zucchine e i peperoni imbottiti.

Il ristorante Le Antiche Sere (uscita Poggio Imperiale) offre una cucina piacevole e accurata, che spazia dal pescato locale alle verdure provenienti dagli orti circostanti. Con un panorama mozzafiato sul Gargano, il ristorante si ispira alla tradizione culinaria della Laguna di Lesina, con l'anguilla come regina indiscussa del menu.

De Gustibus (uscita Palmi) propone una cucina semplice ma autenticamente mediterranea, con un'ampia selezione di pesce di alta qualità.

La Trattoria Don Ciccio (uscita Bagheria) è un'accogliente trattoria tipica in stile palermitano, dove gustare i grandi classici della tradizione sia a base di carne che di pesce. Tra i piatti da non perdere ci sono la pasta alla Norma e la pasta con le sarde.

Rimani aggiornato!

Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra