Incentivi auto Toscana 2021, ecobonus nazionale auto ibride, metano, gpl e nuova rottamazione

L'esecutivo nazionale dopo aver deciso nel 2019 di affiancarsi alle amministrazioni regionali che già da anni propongono sconti per comprare una nuova vettura a basse emissioni, con o senza rottamazione auto, con degli incentivi nazionali, ha confermato che gli incentivi e l'ecobonus nazionale per comprare auto rimarrà anche nel 2021

E accanto alle regioni che propongono veri e propri ecobonus ci sono quelle quelle che, come la Toscana, hanno invece scelto una strada alternativa come la cancellazione, parziale o totale, per sempre o sol per un numero ridotto di anni, delle tasse automobilistiche. Si tratta di un altro modo per spingere a cambiare auto e più esattamente a scegliere un modello poco inquinante,

Toscana, incentivi auto 2021

La chiave per comprendere le decisioni assunti dalla Regione Toscana vanno cercate nel Piano per la qualità dell'aria. Ecco allora che sono previste esenzioni del pagamento del bollo auto per chi sceglie auto ecologiche. Innanzitutto quelle ibride ed elettriche e poi quelle a metano o a gas.

Chi compra una nuova auto elettrica, indipendentemente dal prezzo (si ricorda che gli incentivi nazionali prevedono un tetto massimo di 50.000 euro, Iva inclusa, per godere dell'agevolazione all'acquisto) può fruire dell'esenzione del bollo auto 2021 dalla data di prima immatricolazione. Alla fine di questo periodo, gli intestatari del veicolo alimentato elettricamente sono chiamati a pagare un quarto dell'importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina.

Ulteriori agevolazioni per comprare auto in Toscana nel 2021

All'incentivo auto Toscana 2021 appena detto, si aggiunge alle già esistenti esenzioni del versamento della tassa automobilistica a tempo determinato per auto a doppia alimentazione: benzina e gpl o benzina e metano. Sono temporaneamente esentate dal bollo auto le nuove auto di potenza non superiore a 100 Kw a doppia alimentazione. A essere coinvolte solo le vetture di categoria M1 e N1.

Le prime sono quelle destinate al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente. Le seconde sono quelle destinate al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate. L'esenzione dal bollo auto 2021 è riconosciuta per il primo periodo di pagamento e per le cinque annualità successive

Facilitazioni in vigore anche per i veicoli con installazione di impianto a gpl o metano. La Regione Toscana ha introdotto l'esenzione per tre anni del bollo auto per i veicoli sui qual viene installato un impianto per l'alimentazione a gpl o metano. A beneficiarne sono tutte le auto, indipendentemente dalla categoria ambientale Euro e dalla potenza.

Infine, per le auto a uso promiscuo omologati per la circolazione solo con alimentazione a gpl o gas metano, purché conformi alle direttive in materia di emissioni inquinanti, è previsto il pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti mezzi a benzina.

Ecbonus nazionale 2021 e incentivi statali acquisto auto ibride, gpl, metano ed elettriche

Accanto al bonus regionale per l'acquisto delle auto in Toscana, così, come in molte altre regioni italiane, è stato confermato l'ecobonus nazionale 2021 per l'acquisto di determinati modelli d'auto, con un vero e proprio incentivo statale.

Non solo, per il 2021, è entrato in vigore anche il bonus rottamazione 2021 che permeterà un ulteriore risparmio per una aerie di auto e veicli inquinanti che non erano previsti nell'elenco dei primi incentivi statali dellos corso marzo 2021.