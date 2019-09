Incentivi auto Trentino Alto Adige 2019 oltre ecobonus nazionale auto ibride, metano, gpl e nuova rottamazione

Il Trentino Alto Adige continua a rivelarsi uno dei territori più attivi in sede di attivazione di incentivi economici per comprare un'auto nuova. L'obiettivo perseguito è il rinnovo del parco circolante ovvero la sostituzione dei mezzi più inquinanti con quelli ecologici e dunque con le vetture alimentate con un sistema ibrido o elettrico.

Il percorso è iniziato da tempo e l'attivazione degli incentivi nazionali non fanno altro che affiancarsi a quelli rinnovati da queste parti anno dopo anno. E con una novità interessante: la possibilità di cumulare gli ecobonus con il risultato finale di fruire di uno sconto ancora maggiore rispetto al prezzo iniziale.

Ecobonus Trentino Alto Adige per comprare auto nuova 2019

A conti fatti, lo sconto che i residenti possono ricevere per comprare un'auto nuova in Trentino è pari a 12.000 euro. In prima battuta segnaliamo infatti l'ecobonus da 4.000 euro a 6.000 euro in base al tipo di auto tra ibride plug-in con almeno 5 kWh di batteria o autoveicoli elettrici. Si ricorda che per ibride plug-in si intendono i veicoli con doppia alimentazione - elettrica e benzina - ma con ricarica elettrica.

In base alla normativa 2019, l'incentivo è ripartito tra più componenti perché la riduzione del prezzo di 2.000 euro resta a carico dai rivenditori di autoveicoli aderenti alla convenzione con la Provincia autonoma di Trento. Requisiti di base per ottenere l'incentivo è la residenza in Trentino ed essere persone fisiche o enti privati, con o senza personalità giuridica, compresi organismi non lucrativi di utilità sociale che non svolgano attività d'impresa.

Incentivi auto: nazionale o regionale?

A differenza di quanto accade in altre regioni (Emilia Romagna, Toscana, Lombardia, Piemonte), il contributo è cumulabile con gli incentivi di carattere nazionale, compreso tra i 1.500 e i 6.000 euro e differenziato sulla base di due fasce di emissioni di anidride carbonica e della circostanza per cui l'acquisto avvenga o meno alla contestuale consegna per la rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4.

A livello nazionale il piano degli incentivi è triennale e resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ma la spesa massima per rientrare nella facilitazione economica è di 50.000 euro, esclusa l'Iva. Calcolatrice alla mano, i residenti in Trentino Alto Adige possono ottenere una riduzione di prezzo per l'acquisto di un'auto elettrica fino a 12.000 euro.

Agli incentivi massimo di 6.000 euro nel caso di acquisto di auto con emissioni comprese minime e contemporanea rottamazione di un veicolo inquinante è possibile aggiungere il contributo provinciale. Alcuni modelli auto che rientrano in questo programma di sconti sono Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV, Mini Countryman Cooper SE All4 automatica, Bmw Serie 2 Active Tourer 225 xe, Kia Optima 2.0 GDI PHEV automatica, Hyundai Ioniq 1.6 Plug-in, Bmwi3 Range Extender 94 Ah, Toyota Prius 1.8 Plug-in Hybrid E-CVT, Kia Niro 1.6 GDi PHEV DCT, Audi A3 SPB 1.4 TFSI e-tron S tronic e Bmw530e Automatica Business.