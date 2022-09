Koleos 2022 commenti ed opinioni sul nuovo modello

C'è un aspetto su cui opinioni e commenti su Renault Koleos 2022 convergono: la ricchezza di funzionalità. Nel segmento dei suv di medie dimensioni fortemente affollato non è così facile riuscire a distinguersi, ma ecco che la vettura della multinazionale francese ci prova con uno stile accattivante, un abitacolo spazioso e molte funzioni a disposizione dei conducente. La praticità è evidente per via della presenza di una console centrale all'altezza perfetta per i gomiti e con la disponibilità di due porte Usb e una presa Aux.

A dirla tutta, considerarla un'auto francese appare una forzatura perché Koleos è costruita su una piattaforma giapponese presa in prestito dalla Nissan X-Trail ed è prodotto in Corea per il marchio francese.

Renault Koleos 2022, opinioni sul nuovo suv

Secondo il mensile Al Volante, Renault Koleos 2022 è un suv da tenere in considerazione per via della sua linea moderna e imponente, per l'ampio spazio a bordo per quattro persone, per la presenza di un buon bagagliaio per la cura che la casa automobilistica francese ha riversato nella realizzazione delle finiture. Sul versante dell'esperienza di guida, il magazine considera il Koleos una vettura orientata sul comfort, anche se è in grado di muoversi con una apprezzabile agilità.

E con una certa dose di sorpresa, gli spostamenti in autostrada non solo sono molto comodi, ma anche silenziosi. E dovendo andare a caccia della migliore versione, la preferenza sembra cadere sulle versioni 4x4 per chi frequenta spesso strade innevate o sterrate, su quelle con la sola trazione anteriore per chi cerca soprattutto e in via pressoché esclusiva una comoda auto da viaggio.

Prezzo e commenti sul nuovo suv Renault Koleos 2022

Da parte sua, il magazine QuattroRuote mette in evidenza l'ampio equipaggiamento di serie di Renault Koleos 2022 che comprende Di serie: autoradio, clima, cerchi lega, vernice metallizzata, navigatore satellitare, fari Led, fari adattativi, fendinebbia, sensori parcheggio, sensore luci, sensore pioggia, controllo automatico velocità, airbag laterali, airbag testa, frenata di emergenza, bluetooth, avviso cambio corsia, riconoscimento segnali stradali, retrocamera, monitoraggio angolo cieco, vetri elettrici posteriori.

E ancora: sedile guida regolabile in altezza, vetri elettrici anteriori, bracciolo sedili anteriori, retrovisori ripiegabili elettrici, retrovisori elettrici, indicatore temperatura esterna, riconoscimento pedone, radio Dab. Il tutto senza dimenticare l'ampia serie di optional per innalzare il tasso di comodità: interni pregiati, controllo adattivo velocità, antifurto, tetto panoramico, parcheggio automatico, sedili regolabili elettrici.

Una riflessione aggiuntiva non può che finire sul prezzo di listino di Renault Koleos 2022, considerando che per la versione d'accesso (2.0 dCi Business X-Tronic) servono 36.650 euro. Una cifra che sale pian piano fino ad arrivare a 45.200 euro per la variante più performante (2.0 dCi Initiale Paris X-Tronic 4x4). Insomma, Koleos non sarà forse il suv imperdibile, ma fa il suo lavoro senza problemi grazie agli interni spaziosi, all'ottimo consumo di carburante e allo stile unico.