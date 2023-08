La reale qualità, affidabilità ma anche problemi delle auto Hyundai sempre più interessanti

L'affidabilità effettiva delle auto Hyundai può variare a seconda della tipologia di modello e dell'anno di produzione. Nel corso del tempo, Hyundai ha raggiunto importanti avanzamenti in termini di qualità e affidabilità, ottenendo una posizione di prestigio nell'industria automobilistica. Ma come per qualsiasi marchio automobilistico, possono emergere differenze sostanziali tra i vari modelli e serie produttive. Facciamo il punto:

Auto Hyundai, qual è la reale affidabilità

Per valutare l'abbiamo fatto riferimento anche ai rapporti di affidabilità dei consumatori, alle recensioni dei proprietari e ai dati delle organizzazioni di valutazione automobilistica. Alcune organizzazioni indipendenti, come Consumer Reports e J.D. Power, conducono regolarmente sondaggi sulla soddisfazione dei clienti e sulla qualità dei veicoli, offrendo un'idea più precisa dell'affidabilità di specifici modelli e anno di produzione.

In generale, le auto Hyundai hanno dimostrato di essere affidabili nel corso degli anni, e la casa automobilistica offre spesso garanzie di lunga durata per sottolineare la fiducia nella qualità dei propri veicoli. Ma poiché il settore automobilistico è in continua evoluzione, è sempre una buona pratica fare ricerche aggiornate prima di effettuare un acquisto, per assicurarsi che il modello specifico che si sta considerando abbia una buona reputazione per l'affidabilità.

Ogni anno, J.D. Power elabora una classifica sull'affidabilità dei modelli automobilistici più diffusi negli Stati Uniti. Questa analisi si basa sui veicoli posseduti negli ultimi 3 anni e sul numero di problemi riscontrati ogni 100 auto nell'arco degli ultimi 12 mesi. In questa classifica, Hyundai ha raggiunto il terzo posto, dimostrando un'ottima affidabilità e ponendosi come uno dei brand più sicuri e in costante crescita.

Anche Altroconsumo ha condotto una ricerca sulle auto più affidabili coinvolgendo 52.000 automobilisti europei. Nella ricerca, le marche orientali hanno ottenuto risultati particolarmente positivi, e i marchi di lusso si sono dimostrati i più affidabili. L'associazione ha incrociato dati forniti dai consumatori, come l'età delle auto, il numero di chilometri percorsi e la gravità dei guasti subiti, per elaborare una tabella del grado di affidabilità delle diverse marche automobilistiche suddivise per tipologia di veicoli, come city car, family e suv. Il marchio Hyundai rientra tra le marche più affidabili nella categoria city car, riuscendo a sopravanzare altri brand più rinomati.

TÜV Sud, ente di certificazione, ispezione e collaudi in Germania, effettua le revisioni periodiche dei veicoli presso le sue officine. Attraverso i dati raccolti durante le ispezioni su circa 8,75 milioni di auto, l'ente elabora un rapporto annuale e stila le classifiche delle auto più e meno affidabili, identificando anche i difetti più comuni per diverse decine di modelli automobilistici. Hyundai i30 è tra le 10 migliori auto nel rapporto di affidabilità stilato da TÜV Sud e si pone come una della vettura consigliate sul mercato.

Le vetture Best in class secondo Euro Ncap sono quelle che hanno ottenuto i punteggi migliori rispetto alle concorrenti testate durante lo stesso anno solare. Questo è dovuto al fatto che gli standard di prova cambiano di anno in anno e quindi l'Euro Ncap può paragonare solo vetture sottoposte alle stesse tipologie di collaudo per avere dei confronti oggettivi. Hyundai Ioniq 6 è stata particolarmente apprezzata per le sue prestazioni nei crash test e nei collaudi sulla sicurezza dei sistemi di assistenza. Euro Ncap calcola la somma ponderata dei punteggi nelle quattro aree di valutazione: occupanti adulti, occupanti bambini, utenti vulnerabili alla strada e sistemi di assistenza alla sicurezza. Le Best in class sono selezionate in base alla loro valutazione con l'equipaggiamento di sicurezza standard, escludendo i punti bonus dovuti agli accessori opzionali.

Secondo le ricerche condotte da J.D. Power, i problemi più comuni segnalati dai proprietari di auto non riguardano più tanto le questioni meccaniche, che si stanno riducendo di frequenza, ma piuttosto quelli relativi all'elettronica e alle funzionalità tecnologiche. In particolare, l'infotainment è responsabile di oltre il 50% delle segnalazioni per ogni 100 guasti riscontrati. Va sottolineato che gran parte di questi problemi sono di natura lieve e, sempre più spesso, le auto sono dotate di aggiornamenti automatici over-the-air per correggere eventuali bug o malfunzionamenti.

Secondo Altroconsumo, i principali problemi affrontati dai consumatori riguardano la parte elettrica dei veicoli, seguiti dall'impianto frenante e, in terza posizione, i problemi legati alla combustione del motore. Nel corso dell'analisi, è stato chiesto ai consumatori con quale frequenza portano la propria auto dal meccanico in un anno e le principali motivazioni e costi associati. Sulla base di queste informazioni, è stata stilata una classifica che individua la spesa media di manutenzione per i vari brand automobilistici.

TÜV Sud ha effettuato un'indagine sui difetti più comuni riscontrati durante le revisioni dei veicoli. Dopo la prima revisione, i problemi più rilevanti riguardano i fari anteriori, che possono oscurarsi nell'1,6% delle auto o presentare altre complicazioni, come regolazioni imprecise del fascio luminoso, nell'1,3% dei casi.

