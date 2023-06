Le 12 nuove e famose auto da comprare tra i 4-17mila euro con sconti ora fino anche a metà del prezzo

Ci troviamo in uno dei periodi più favorevoli per l'acquisto di un nuovo veicolo. Da un lato, sono disponibili incentivi locali che si aggiungono alle agevolazioni nazionali, sebbene queste ultime siano in procinto di essere rifinanziate. Numerose regioni italiane, tra cui Lombardia e Piemonte, province come Trento e Bolzano, e comuni quali Firenze e Genova, stanno attuando tali incentivi. Dall'altro lato, i sconti offerti per l'acquisto di un veicolo nel corso del 2023 sono particolarmente significativi. In alcuni casi, come nel comune di Firenze, si raggiunge una cifra record di sconto pari a 12.500 euro.

Per poter beneficiare di tali incentivi, soprattutto quelli più sostanziosi, è necessario rispettare determinati requisiti personali, come ad esempio il limite di reddito Isee o la certificazione di residenza. Inoltre, occorre fare una scelta oculata in termini di veicolo da acquistare, optando per modelli a basse emissioni, e spesso è richiesta la disponibilità di un veicolo da rottamare.

Nel dettaglio, fino al prossimo 30 giugno, è possibile richiedere un contributo per l'acquisto di un'auto elettrica con rottamazione anche nel Comune di Firenze. Questa agevolazione ammonta a 7.500 euro e può essere cumulata con l'ecobonus statale di 5.000 euro, garantendo un risparmio totale di 12.500 euro. Nel caso del comune di Genova, sono disponibili i seguenti incentivi per i privati: 800 euro per l'acquisto di ebike, moto e scooter ibridi ed elettrici; 9.000 euro per l'acquisto di veicoli elettrici e a idrogeno; 6.000 euro per l'acquisto di veicoli ibridi Euro 6D-temp o successivi; 5.000 euro per l'acquisto di veicoli a metano, Gpl, benzina-metano o benzina-Gpl Euro 6D-temp o successivi; 4.000 euro per l'acquisto di veicoli a benzina Euro 6D-temp o successivi e a diesel Euro 6D-temp o successivi.

Regione Lombardia offre un contributo finanziario che varia da 1.000 a 4.000 euro, a seconda del tipo di veicolo selezionato. Considerando queste opportunità, è consigliabile fare una panoramica dei veicoli disponibili per l'acquisto con gli incentivi attualmente in vigore.

Quali auto a benzina comprare tra i 4-17mila euro

Quali auto a batteria comprare tra i 4-17mila euro

Quali auto a benzina comprare tra i 4-17mila euro

Mitsubishi Space Star , oggetto di attenzione, ha un prezzo di listino di 16.600 euro. Grazie all'incentivo di rottamazione offerto dalla Regione Lombardia e allo sconto del venditore, è possibile ottenere un, portando il prezzo finale a 12.608 euro. La versione base è dotata di cerchi in acciaio da 14 pollici, vernice gialla, climatizzatore manuale, alzacristalli elettrici anteriori, chiusura centralizzata e sensori per la luce e la pioggia.

Kia Picanto è un'auto urbana pratica e funzionale, con un prezzo base di 14.300 euro e conformità ai livelli di emissioni richiesti per poter beneficiare degli incentivi auto Lombardia 2023. Per i residenti, i 2.000 euro di sconto regionale si sommano allo sconto del venditore del 12% (1.716 euro), portando l'importo totale del bonus a 3.716 euro e il prezzo scontato a 10.584 euro.

Dacia Sandero nella sua configurazione di base è equipaggiata con un motore a benzina aspirato da 1.0 litri a tre cilindri, che offre una potenza di 67 CV. Il prezzo di listino per questa versione è di 12.500 euro. Grazie alle ridotte emissioni di CO2, comprese tra 61 e 120 g/km, e ai bassi valori di NOx, inferiori a 85,8 mg/km, è possibile beneficiare di un incentivo di 2.000 euro offerto dalla Regione Lombardia, a patto di procedere alla rottamazione di un veicolo. Il venditore o il concessionario è tenuto ad applicare uno sconto obbligatorio del 12%, equivalente a 1.500 euro. Grazie a queste combinazioni di sconti, per un totale di 3.500 euro, applicati nella regione Lombardia, il prezzo finale dell'automobile si riduce a 9.000 euro.

Skoda Fabia si distingue per le sue linee pulite e classiche, con un abitacolo ben costruito, spazioso e funzionale. Offre una buona dotazione di serie e varie opzioni interessanti a prezzi accessibili. Grazie alle sue basse emissioni, può beneficiare di un significativo sconto offerto dalla Regione Lombardia. Di conseguenza, rispetto al prezzo di listino di 17.000 euro, l'acquirente può risparmiare considerevolmente, arrivando a un costo di circa 13.000 euro.

Lancia Ypsilon è una compatta a 5 porte caratterizzata da un design elegante con linee bombate. All'interno, presenta tessuti di alta qualità, ma anche plastiche di qualità inferiore. Lo spazio nel bagagliaio non è ampio e gli accessori per la sicurezza sono limitati. La variante di base ibrida ha un prezzo di listino di 17.100 euro. Grazie alle basse emissioni di CO2, comprese tra 61 e 120 g/km, e al valore di NOx inferiore a 85,8 mg/km, è possibile beneficiare di un incentivo di 2.000 euro offerto dalla Regione Lombardia, a condizione che si proceda alla rottamazione di un veicolo. Il venditore o il concessionario è obbligato a praticare uno sconto del 12% sul prezzo di listino. Di conseguenza, il prezzo di listino si riduce a circa 13.500 euro.

Hyundai i10 è una delle auto a benzina più economiche disponibili per l'acquisto nella regione Lombardia. Il prezzo di listino di questa versione è di 14.750 euro. Grazie all'incentivo offerto dalla Regione Lombardia per la rottamazione di veicoli e allo sconto del venditore di 1.770 euro, l'importo totale del bonus ammonta a 3.770 euro, riducendo così il prezzo finale a 10.980 euro.

Fiat Panda 1.0 Hybrid, nella sua versione base, ha un prezzo di 15.400 euro. Grazie alle sue basse emissioni di CO2, comprese tra 61 e 120 g/km, e ai bassi livelli di NOx, inferiore a 85,8 mg/km, beneficia di un incentivo di 2.000 euro offerto dalla Regione Lombardia, a condizione che sia effettuata la rottamazione di un veicolo. Il venditore o il concessionario è tenuto a praticare uno sconto obbligatorio del 12% sul prezzo di listino. Con questi sconti combinati, pari a un totale di 3.848 euro, il prezzo di listino scende a circa 11.500 euro.

Quali auto a batteria comprare tra i 4-17mila euro

Fiat 500 elettrica reinterpreta in modo decisamente moderno le caratteristiche distintive del celebre modello originale nato negli anni '50. La 500e, con una lunghezza di 3,63 metri, è un'opzione ideale per l'uso urbano, grazie alla sua reattività e alla sua eccellente stabilità su strada. Oltre ad essere stilosa, questa city car italiana a zero emissioni è dotata di tecnologie all'avanguardia. Offre un'autonomia di circa 320 chilometri, consentendo ampi spostamenti senza la necessità di ricarica. Fiat 500e ha un prezzo di 27.000 euro, che può ridursi a 13.000 euro con gli incentivi locali di Firenze.

Dr 1.0 presenta un prezzo iniziale a partire da 25.900 euro. Grazie agli incentivi auto del 2023 e a uno sconto di 3.000 euro, il prezzo si riduce a 22.900 euro. Nel caso in cui si proceda alla rottamazione di un vecchio modello, è possibile beneficiare di ulteriori 2.000 euro di incentivo, portando il prezzo totale a 20.900 euro. Con l'aggiunta di altri 1.000 euro offerti direttamente dalla Dr, il prezzo scende al di sotto della soglia dei 20.000 euro, arrivando a 19.900 euro. Gli incentivi offerti dalla Regione Lombardia consentono di abbattere il prezzo, portandolo a circa 16.000 euro. Ed è possibile raggiungere una spesa record ridotta di 7.400 euro se si soddisfano i requisiti richiesti dal Comune di Firenze per usufruire delle agevolazioni.

Renault Twingo è una city car caratterizzata da un'elevata agilità e maneggevolezza, nonostante la sua lunghezza contenuta di 3,62 metri. Basata sullo stesso pianale della Smart Fortwo, Twingo è disponibile in quattro diverse configurazioni, offrendo una gamma di scelta agli acquirenti. Il prezzo di listino per questa vettura parte da 22.000 euro senza incentivi, ovvero a circa 9.000 euro con le agevolazioni comprese. L'autonomia della Twingo, la city car francese, è di circa 190 chilometri, consentendo spostamenti di breve-medio raggio senza necessità di ricarica.

Volkswagen e-up!, city car tedesca nella sua variante elettrica, inizialmente sembrava destinata a uscire dal mercato, ma è stata reintrodotta in produzione a causa della crescente domanda di veicoli elettrici. Tornata con maggiore forza, la versione elettrica dell'e-up! consente di percorrere fino a 260 chilometri con una carica completa della batteria, offrendo un'ampia autonomia di viaggio. Attualmente è disponibile all'acquisto al prezzo reale di 3.500 euro.

Dacia Spring è attualmente il veicolo elettrico più economico disponibile sul mercato. Grazie alle sue dimensioni compatte, è perfetta per la guida in ambito urbano, con una lunghezza di soli 3,73 metri. Nonostante la capacità della batteria non sia tra le più elevate, Dacia Spring garantisce un'autonomia di 305 chilometri, consentendo spostamenti di medio raggio senza la necessità di ricarica. Dacia Spring ha un prezzo di partenza di 19.000 euro senza incentivi, ma si riduce a 7.000 euro nel caso in cui si soddisfino i requisiti applicati dal Comune di Firenze.

Rimani aggiornato!

Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra