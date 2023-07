Le 13 nuove auto Dr, Evo, Sportequipe, Ickx (Gruppo Dr Italia) tra 19-40mila euro per continuare record vendite

Le vetture appartenenti al Gruppo Dr stanno guadagnando una crescente popolarità, come confermato dai dati di vendita in costante aumento. La chiave sono i numerosi vantaggi tecnologici e funzionali che le distinguono dalla concorrenza. Uno dei punti di forza di queste vetture è rappresentato dai sistemi di guida assistita all'avanguardia, che fanno uso di intelligenza artificiale e sensori avanzati per garantire una maggiore sicurezza stradale.

Questi sistemi sono in grado di rilevare gli ostacoli lungo il percorso, mantenere la vettura all'interno della corsia di marcia e regolare automaticamente la velocità in base alle condizioni del traffico e dell'ambiente circostante. Vediamo nello specifico:

Auto Dr

Auto Evo

Auto Sportequipe

Auto Ickx

Dr 1.0 è un'auto di segmento A, caratterizzata da una carrozzeria a tre porte e quattro posti, di cui due offrono un comfort ergonomico. Il bagagliaio presenta dimensioni ridotte. L'unico optional disponibile per questo modello riguarda gli, mentre la dotazione di serie è completa, ad eccezione dei dispositivi di sicurezza avanzati, poiché il veicolo è equipaggiato solamente con due airbag. Il prezzo di vendita di Dr 1.0 è di 25.000 euro.

Dr 6.0 è un crossover di segmento C, dalle dimensioni medio-grandi. Si caratterizza per un design armonioso con una grande griglia esagonale, tipica delle vetture più recenti prodotte dalla casa automobilistica del Molise, e fari sottili disposti orizzontalmente. L'abitacolo offre ampio spazio ed è moderno, fornito di strumentazione digitale e di uno schermo centrale da 12,5 pollici per il sistema multimediale, che include Apple CarPlay e Android Auto, ma con l'interfaccia in lingua inglese. Il prezzo di vendita di Dr 6.0 è di 29.000 euro.

Dr 5.0 si distingue per le differenze di design, come un paraurti anteriore dal look più aggressivo, una griglia ingrandita, fari a Led e una plancia modernizzata con uno schermo centrale da 12,3 pollici e compatibilità con Android Auto. Questo crossover è disponibile solo con trazione anteriore e offre una dotazione di serie interessante a un prezzo vantaggioso, sebbene presenti un costo extra rispetto al modello 4.0. Il prezzo base di Dr 5.0 parte da 21.000 euro.

Dr 4.0 è un crossover di segmento B con trazione anteriore. Si contraddistingue per un design accattivante, con parafanghi ben definiti e un frontale imponente, offrendo un prezzo conveniente in rapporto alla qualità offerta. I consumi dichiarati sono elevati e mancano i moderni dispositivi di assistenza alla guida, come il sistema di frenata automatica d'emergenza. Il prezzo base di Dr 4.0 è di 19.000 euro.

Evo 3 è un crossover compatto a basso costo, caratterizzato da linee gradevoli e proporzionate, pur mantenendo un design non particolarmente personalizzato. Prodotto in Cina, come da tradizione per le vetture dell'azienda italiana Dr, proprietaria del marchio Evo, questo modello è basato sul Jac Refine S2, con alcune modifiche dettagliate apportate nella sede di Macchia d'Isernia, riguardanti principalmente il frontale e il volante. Il prezzo di questa vettura varia da 16.900 a 18.400 euro.

Evo 4, altro modello della linea crossover, offre dimensioni contenute, ma un ampio spazio interno. Derivato dal modello cinese Jac S3, le modifiche apportate da Dr sono limitate a alcuni dettagli. Evo 5 è una revisione italiana del modello Baic X3, caratterizzato da linee scolpite ed elaborate, parafanghi rigonfi, un frontale verticale e un tetto di colore nero a contrasto. Evo Cross 4 è un ampio pick-up a doppia cabina con quattro porte e cinque posti. Prodotta anch'essa in Cina, questa vettura corrisponde al modello Jac Shuailing T8, differenziandosi unicamente per il marchio. Il prezzo di Evo Crosso 4 va da 18.900 a 20.400 euro.

Evo 5 è una revisione italiana della Baic X3, con alcune modifiche particolari. Dotata di linee scolpite e piuttosto elaborate, con parafanghi rigonfi, frontale verticale e tetto nero a contrasto. L'interno è moderno, con sedili anteriori avvolgenti, ampi inserti che simulano l'alluminio spazzolato, cruscotto con strumenti analogici e consolle centrale orientata verso il guidatore; i comandi del climatizzatore sono visualizzati su tre piccoli schermi touch.

Il vano bagagli è molto spazioso, ma l'accessibilità potrebbe risultare migliorabile. La motorizzazione comprende un motore 1.5 quattro cilindri turbo a benzina, con disponibilità di una versione bifuel a Gpl da 127 CV, che, grazie alla massa contenuta, offre un'esperienza di guida vivace. Il cambio è a sei marce, con trazione anteriore. Il prezzo di Evo 5 parte da 19.000 euro.

Evo 6 è un crossover di dimensioni medie, facente parte della linea di veicoli prodotti da Evo. Simile alle versioni più piccole, anche questo modello ha origine cinese e viene adattato per conferirgli un aspetto quasi lussuoso. La motorizzazione prevede un motore 1.5 turbo a iniezione diretta, caratterizzato da una notevole potenza di spinta.

La vettura ha un'altezza considerevole, quindi si consiglia di evitare un utilizzo eccessivo dell'acceleratore durante la guida su percorsi tortuosi. I consumi di carburante sono influenzati dal peso dell'automobile, quindi l'adozione di un impianto a Gpl rappresenta una scelta consigliata per ridurre i costi alla pompa di benzina. Possibile personalizzare l'estetica della vettura attraverso l'aggiunta di optional. Il prezzo di Evo 6 parte da 19.900 euro.

Auto Sportequipe

La gamma di Sportequipe si è ampliata con l'introduzione del suv di fascia alta Sportequipe S8 al Salone dell'Automobile di Parigi. Questo modello è basato sulla Chery Tiggo 8 Pro e offre diverse opzioni di propulsione, tra cui versioni benzina-Gpl, ibrida plug-in e tri-fuel (benzina-elettrica-Gpl). Le versioni ibride plug-in e tri-fuel sono equipaggiate con un motore 1.5 turbo benzina da 115 kW, accoppiato a due motori elettrici da 55 kW e 70 kW, alimentati da un pacco batterie con tecnologia ternaria agli ioni di litio da 19,27 kWh. Questa combinazione offre prestazioni di alto livello con un prezzo di partenza di circa 40.000 euro.

Sportequipe 5 è un crossover compatto, appartenente alla gamma di veicoli del marchio, con una lunghezza di 4,32 metri. Disponibile in tre diverse motorizzazioni, questo modello offre un propulsore 1.5 turbo benzina da 154 CV, un 1.6 TGDI turbo benzina a iniezione diretta da 200 CV e un 2.0 TGDI turbo benzina a iniezione diretta da 260 CV, tutti abbinati a un cambio CVT a 9 rapporti. Le sue dimensioni compatte lo rendono adatto all'utilizzo in città, mentre le opzioni di propulsione offrono una combinazione di prestazioni e bassi consumi anche per viaggi di lunga distanza. Il prezzo di listino parte da 36.000 euro.

Sportequipe 6 è un crossover di medie dimensioni, con una lunghezza di 4,5 metri, equipaggiato con un motore 1.6 TGDI turbo benzina a iniezione diretta da 200 CV e una coppia di 290 Nm tra 2.000 e 4.000 giri al minuto. Questo modello può raggiungere una velocità massima di 200 chilometri all'ora ed è dotato di un cambio automatico DCT a 7 rapporti + R. La sospensione anteriore utilizza il sistema MacPherson, mentre quella posteriore è multilink con barra stabilizzatrice antirollio. Il prezzo di partenza per questo modello è di 37.000 euro.

Sportequipe 7 è un crossover a 7 posti con una lunghezza di 4,70 metri, equipaggiato con un motore 1.5 turbo benzina da 160 CV, abbinato a un cambio automatico DCT a doppia frizione a secco con 6 rapporti. La velocità massima di questo modello è di 190 km/h. Le sospensioni anteriori sono di tipo MacPherson, mentre quelle posteriori sono indipendenti con sistema multilink e barra stabilizzatrice antirollio. Questo crossover ha un prezzo di partenza di 40.000 euro.

Auto Ickx

Ickx K2 trae ispirazione dal design robusto di prodotti iconici come Jeep Wrangler. La lunghezza della Ickx K2 è di 4,64 metri, con un passo di 2,74 metri. Questo suv compatto sarà disponibile in due varianti di propulsione: un motore diesel da 2.0 litri con una potenza di 162 CV e un motore turbo da 2.0 litri alimentato a benzina e Gpl ThermoHybrid, capace di erogare 260 CV. Entrambe le versioni sono equipaggiate con un cambio automatico a doppia frizione a 8 marce, trazione integrale con modalità ridotte, differenziali elettronicamente bloccabili, sospensioni anteriori a doppio triangolo e sospensioni posteriori a ponte rigido.

Grazie a un'altezza minima da terra di 220 mm, il veicolo è in grado di superare pendenze fino al 60%. Le dotazioni di serie includeranno cerchi da 20 pollici, tetto smontabile, interni rivestiti in pelle con sedili anteriori riscaldabili, un sistema di infotainment da 12,3 pollici e il controllo di discesa in collina. La vettura sarà configurata come un suv a cinque posti e al momento del lancio sarà disponibile un'unica versione con un prezzo base di 54.500 euro.

Ickx K2 è progettata per affrontare sia le sfide delle strade urbane che le avventure fuoristrada grazie al suo design robusto e alle caratteristiche di trazione avanzate. Con l'implementazione di tecnologie innovative e prestazioni elevate, questo suv si pone come un'opzione attraente per gli appassionati di guida che cercano un veicolo versatile, resistente e adatto a molteplici situazioni di guida.

