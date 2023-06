Le 16 auto che si possono comprare ora anche a meno di metà prezzo con anche 12mila euro di sconto

Quello che stiamo oggi attraversando è uno dei periodi più interessanti per l'acquisto di una nuova auto. Le ragioni sono due. Da una parte ci sono gli incentivi locali che si sono affiancati alle agevolazioni nazionali, peraltro agli sgoccioli in attesa di un rifinanziamento, che stanno coinvolgendo più regioni italiane (Lombardia e Piemonte), province (Trento e Bolzano) e comuni (Firenze e Genova). Dall'altra c'è l'entità di questi sconti per comprare un nuovo veicolo in questo 2023. In alcuni casi - il riferimento va al comune di Firenze - la riduzione di prezzo arriva alla cifra record di 12.500 euro.

Tuttavia, per poter accedere a questi incentivi, soprattutto quelli più pronunciati, occorre il rispetto di alcuni requisiti sia di carattere personale (come il mancato superamento di un limite Isee o la certificazione della residenza), sia di scelta (le vetture da comprare sono a basse emissioni) e sia di possesso (spesso è richiesta la disponibilità di un'auto da rottamare).

Nel dettaglio, fino al prossimo 30 giugno è possibile richiedere un contributo per l'acquisto di un'auto elettrica con rottamazione anche nel Comune di Firenze. L'agevolazione ammonta a 7.500 euro, che può essere accumulata con l'ecobonus statale di 5.000 euro, portando a un risparmio totale di 12.500 euro.

Nel comune di Genova, gli incentivi disponibili sono i seguenti per i privati: 800 euro per l'acquisto di ebike, moto e scooter ibridi ed elettrici; 9.000 euro per l'acquisto di veicoli elettrici e a idrogeno; 6.000 euro per l'acquisto di veicoli ibridi Euro 6D-temp o successivi; 5.000 euro per l'acquisto di veicoli a metano, Gpl, benzina-metano o benzina-GPL Euro 6D-temp o successivi; 4.000 euro per l'acquisto di veicoli a benzina Euro 6D-temp o successivi e a diesel Euro 6D-temp o successivi.

Regione Lombardia offre un contributo finanziario che varia da 1.000 a 4.000 euro, a seconda del tipo di veicolo selezionato. Facciamo allora il punto della situazione andando alla ricerca dei veicoli da acquistare con gli incentivi attuali.

Auto con nuovi incentivi, quale comprare

Quali sono allora le auto da comprare con i nuovi incentivi in vigore in questo 2023? Al netto del possesso di alcuni requisiti di carattere personale, il primo aspetto che emerge è l'estrema varietà. Sono disponibili auto elettriche, in quanto il loro livello di emissioni è pari a zero. Ma nella maggior parte dei casi, anche le auto ibride (nelle differenti configurazioni) possono essere acquistate con un sostanzioso abbattimento della spesa iniziale.

Non solo, ma nella regione Lombardia, che resta uno dei mercati più prolifici in Italia, rientrano sotto l'ombrello delle promozioni anche le auto con motore termico. Purché il livello di emissioni sia contenuto e il propulsore sia di nuova generazione rispetto agli standard Euro. Insomma, gli sconti non mancano, ma occorre sempre verificare caso per caso. Se tutti i tasselli si incastrano, ecco che l'affare è dietro l'angolo e comprende anche i seguenti 16 modelli di auto:

Kia Picanto

Skoda Fabia

Hyundai i10

Mitsubishi Space Star

Dr 1.0

Fiat Panda

Dacia Sandero

Lancia Ypsilon

Nissan Leaf

Dacia Spring

Fiat 500 elettrica

Opel Corsa-e

Renault Twingo elettrica

Volkswagen e-up!

Peugeot e-208

Volkswagen ID.3

Kia Picanto è un'auto per la città pratica e funzionale con un prezzo base di 14.300 euro e i livelli di emissioni in regola per gli incentivi auto Lombardia 2023. Per i residenti i 2.000 euro di sconto regionale si sommano al 12% di sconto del venditore (1.716 euro) per portare il bonus a 3.716 euro e il prezzo scontato a 10.584 euro.

Skoda Fabia si distingue per le sue linee pulite e classiche, caratterizzate da un abitacolo ben costruito, spazioso e funzionale. Presenta una buona dotazione di serie e offre diverse opzioni interessanti a prezzi accessibili. Grazie alle sue basse emissioni, la vettura può beneficiare di un consistente sconto applicato dalla Regione Lombardia. In sostanza, rispetto al prezzo di 17.000 euro, l'acquirente può usufruire di un notevole risparmio fino a spendere circa 13.000 euro.

Hyundai i10

Hyundai i10 è tra le auto a benzina più economiche disponibili per l'acquisto nella regione Lombardia. Il prezzo di listino di questa versione è di 14.750 euro. Grazie all'incentivo offerto dalla regione Lombardia per la rottamazione di veicoli e allo sconto del venditore pari a 1.770 euro, il bonus totale ammonta a 3.770 euro, riducendo il prezzo finale a 10.980 euro.

Mitsubishi Space Star

Sotto i riflettori anche a Mitsubishi Space Star che presenta un prezzo di listino di 16.600 euro. Grazie all'incentivo di rottamazione offerto dalla regione Lombardia e allo sconto del venditore è possibile ottenere un risparmio complessivo di 3.992 euro, portando il prezzo finale a 12.608 euro. La versione base è dotata di cerchi in acciaio da 14 pollici, vernice gialla, climatizzatore manuale, alzacristalli elettrici anteriori, chiusura centralizzata e sensori per la luce e la pioggia.

Dr 1.0

Dr 1.0 mostra un prezzo iniziale a partire da 25.900 euro. Grazie agli incentivi auto del 2023 e a uno sconto di 3.000 euro, il prezzo si riduce a 22.900 euro. Nel caso in cui si rottami un vecchio modello, è possibile beneficiare di ulteriori 2.000 euro di incentivo, portando il prezzo totale a 20.900 euro. Con l'aggiunta di altri 1.000 euro offerti direttamente dalla Dr, il prezzo scende al di sotto della soglia dei 20.000 euro, arrivando a 19.900 euro. Da considerare inoltre gli incentivi offerti dalla Regione Lombardia, che consentono di abbattere ulteriormente il prezzo, portandolo a circa 16.000 euro. Per poi arrivare alla spesa record ridotta di 7.400 euro se si è in possesso dei requisiti richiesti dal Comune di Firenze per fruire delle agevolazioni.

Fiat Panda

Fiat Panda 1.0 Hybrid, nella sua versione di base, presenta un prezzo di 15.400 euro. Grazie alle sue basse emissioni di CO2, comprese tra 61 e 120 g/km, e alla quantità di NOx inferiore a 85,8 mg/km, beneficia di un incentivo di 2.000 euro fornito dalla Regione Lombardia, a condizione che sia effettuata la rottamazione di un veicolo. Il venditore o il concessionario è tenuto ad applicare uno sconto obbligatorio del 12% sul prezzo di listino. Con questi sconti combinati, pari a un totale di 3.848 euro, il prezzo di listino si riduce a circa 11.500 euro.

Dacia Sandero

La configurazione di base della Dacia Sandero è dotata di un motore a benzina aspirato da 1.0 litri a tre cilindri, che genera una potenza di 67 CV. Il prezzo di listino è di 12.500 euro. Grazie alle basse emissioni di CO2, comprese tra 61 e 120 g/km, e con un valore di NOx inferiore a 85,8 mg/km, è possibile usufruire di un incentivo di 2.000 euro offerto dalla Regione Lombardia, a condizione che si proceda alla rottamazione di un veicolo. Il venditore o il concessionario è tenuto a praticare uno sconto obbligatorio del 12%, equivalente a 1.500 euro. Grazie a questi sconti combinati, per un totale di 3.500 euro, applicati nella Regione Lombardia, il prezzo finale dell'auto scende a 9.000 euro.

Lancia Ypsilon

Lancia Ypsilon è una compatta a 5 porte caratterizzata da linee bombate di design elegante. All'interno, presenta tessuti di alta qualità, ma anche plastiche di minor pregio. Il bagagliaio non è spazioso e gli accessori per la sicurezza sono limitati. La variante di base ibrida ha un prezzo di 17.100 euro. Grazie alle basse emissioni di CO2, comprese tra 61 e 120 g/km, e alla quantità di NOx inferiore a 85,8 mg/km, beneficia di un incentivo di 2.000 euro offerto dalla Regione Lombardia, a condizione che sia effettuata la rottamazione di un veicolo. Il venditore o il concessionario è obbligato a praticare uno sconto del 12% sul prezzo di listino. Il prezzo di listino si riduce così a circa 13.500 euro.

Nissan Leaf

Nissan Leaf rappresenta una delle vetture elettriche economiche più popolari a livello mondiale. Questa berlina giapponese offre un'autonomia degna di nota, raggiungendo i 378 chilometri. È disponibile in due versioni di batteria, da 62 e 40 kWh, offrendo opzioni di scelta all'utente. Il prezzo di listino per una Nissan Leaf è di 33.000 euro ma con gli sconti applicati dal Comune di Firenze, il risparmio di spesa è di ben 12.000 euro.

Dacia Spring

Dacia Spring è attualmente il veicolo elettrico più economico disponibile sul mercato. Grazie alle sue dimensioni compatte, è perfetta per la guida in ambito urbano, avendo una lunghezza di soli 3,73 metri. Nonostante la capacità della batteria non sia tra le più elevate, la Dacia Spring garantisce un'autonomia di 305 chilometri, consentendo spostamenti di medio raggio senza bisogno di ricarica. Dacia Spring a partire da 19.000 euro senza incentivi, ma si riduce a 7.000 euro nel caso di possesso dei requisiti applicati dal Comune di Firenze.

Fiat 500 elettrica

Fiat 500 elettrica reinterpreta in modo decisamente moderno le caratteristiche distintive del celebre modello originale nato negli anni 50. 500e, con una lunghezza di 3,63 metri, è un'opzione ideale per l'uso urbano, grazie alla sua reattività e alla sua eccellente stabilità su strada. Oltre ad essere stilosa, questa city car italiana a zero emissioni è dotata di tecnologie all'avanguardia. Offre un'autonomia di circa 320 chilometri, consentendo ampi spostamenti senza necessità di ricarica. Da 27.000 euro ovvero da 13.000 euro con gli incentivi locali di Firenze.

Opel Corsa-e

Opel Corsa-e condivide la sua piattaforma tecnica con le vetture del gruppo Stellantis. Questo veicolo offre prestazioni concrete e un'elevata efficienza sia in termini di autonomia che di consumo energetico. Con una carica completa, la Corsa-e può percorrere fino a 360 chilometri. Possibile acquistare una versione incentivata di Opel Corsa-e a circa 20.000 euro.

Renault Twingo elettrica

Renault Twingo è una city car caratterizzata da un'elevata agilità e maneggevolezza, nonostante la sua lunghezza contenuta di 3,62 metri. Basata sullo stesso pianale della Smart Fortwo, la Twingo è disponibile in quattro diverse configurazioni, offrendo una gamma di scelta agli acquirenti. Il prezzo di listino per questa vettura parte da 22.000 euro senza incentivi ovvero a circa 9.000 euro circa, agevolazioni comprese. L'autonomia della Twingo, la city car francese, è di circa 190 chilometri, consentendo spostamenti di breve-medio raggio senza necessità di ricarica.

Volkswagen e-up!

Volkswagen e-up!, la city car tedesca nella sua variante elettrica, è inizialmente sembrato destinata a uscire dal mercato, ma è stata reintrodotta in produzione grazie alla crescente domanda di veicoli elettrici. Ritornata con maggior forza, la versione elettrica dell'Up! consente di percorrere fino a 260 chilometri con una carica completa della batteria, offrendo un'ampia autonomia di viaggio. Si può comprare ora a 3.500 euro realmente.

Peugeot e-208

Peugeot e-208 è stata progettata per suscitare l'interesse principalmente tra i consumatori giovani grazie al suo design aggressivo e distintivo. Questo modello è disponibile con un prezzo di partenza di 35.000 euro, a cui sottrarre le agevolazioni economiche fino a 12.000 euro. La e-208 offre un'ampia autonomia di viaggio fino a 362 chilometri.

Volkswagen ID.3

Volkswagen ID.3 è il successore della Golf e rappresenta l'avvento dell'era elettrica all'interno del marchio tedesco Questo primo modello elettrico della linea ID si distingue per il suo design futuristico e minimalista, offrendo un'autonomia di 330 chilometri e un prezzo di partenza di 38.000 euro che diventano 26.000 euro circa con gli incentivi in vigore.

