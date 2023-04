Le 7 nuove interessati auto in arrivo ad aprile e gli incentivi ancora disponibili per l'acquisto

Quello di aprile è un mese di interessanti novità nel settore dell'automotive. La dimostrazione arriva non solo dall'uscita di una serie di nuovi interessanti modelli. Ma anche dalla disponibilità di sconti e incentivi per acquistare un veicolo a basse emissioni. Ecco il riepilogo completo e aggiornato:

Quali sono le nuove auto in uscita ad aprile

Gli incentivi auto ancora disponibili

Dr 1.0 è un'auto elettrica di segmento citycar, prodotta in Cina e commercializzata con il marchio di una casa automobilistica italiana con sede nella regione Molise. La vettura ha una lunghezza di 320 cm e una capacità di quattro posti, anche se l'accesso ai sedili posteriori è limitato a due porte. Il veicolo è dotato esclusivamente di un motore elettrico da 61 CV, alimentato da una batteria con capacità di 31 kWh, in grado di percorrere in media 210 chilometri con una sola carica. Il sistema multimediale è equipaggiato con un ampio display da 9,7 pollici. Il prezzo di vendita è di 25.900 euro.

Mitsubishi ASX è sostanzialmente simile a Renault Captur, ma viene venduto con il marchio giapponese. Le uniche differenze evidenti sono il logo e la griglia del veicolo. Propone una garanzia di cinque anni o 150.000 chilometri rispetto ai due anni offerti dal modello Renault. Non è ancora nota la configurazione dei motori che saranno equipaggiati su questo modello, ma si prevedono anche versioni ibride e a Gpl. Il prezzo indicativo di partenza del veicolo è di 22.000 euro.

I due crossover Peugeot 3008 e Peugeot 5008 sono stati recentemente aggiornati con una tecnologia mild hybrid. Il motore a benzina 1.2 turbo da 136 CV, dotato di una catena di distribuzione invece di una cinghia, è accoppiato a un cambio robotizzato a doppia frizione a 6 marce. All'interno del veicolo è presente un'unità elettrica da 28 CV, in grado di fornire supporto durante l'accelerazione e di muovere autonomamente il veicolo per brevi distanze. Secondo i dati forniti dal produttore, i consumi di carburante sono stati ridotti del 15% rispetto alle versioni a benzina da 131 CV. Il prezzo di partenza del veicolo è di circa 38.000 euro.

Opel Astra GSe è la variante sportiva della berlina di medie dimensioni di produzione tedesca. Questa vettura è disponibile solo con tecnologia ibrida plug-in, in cui un motore a benzina 1.6 turbo e un motore elettrico sono connessi ad una trasmissione automatica a otto rapporti. La potenza complessiva del sistema ibrido è di 224 CV e l'autonomia elettrica dichiarata è di 64 chilometri. Il prezzo di partenza per l'acquisto del modello è di 48.000 euro.

BMW X5 e BMW X6 sono stati oggetto di un aggiornamento, caratterizzato da paraurti dalla superficie più levigata e fari dal design più sottile. Entrambe si suv sono ora disponibili esclusivamente con tecnologia ibrida. I motori disponibili includono l'opzione mild hybrid a benzina, con potenze di 381 o 530 CV, e l'opzione mild hybrid a gasolio, con una potenza di 298 CV. Ecco poi la versione plug-in a benzina esclusivamente per la X5, che offre una potenza di 489 CV. All'interno, il cruscotto digitale da 12,3 pollici si affianca al monitor centrale da 14,3 pollici. Il prezzo di partenza per l'acquisto di questi modelli è di 86.900 euro.

A oltre due mesi dall'avvio degli incentivi auto 2023, i fondi destinati alle auto con motore termico che rientrano nella fascia di emissioni di CO2 61-135 grammi per chilometro sono terminati. Gli sconti per le vetture elettriche e ibride plug-in sono ancora quasi integrali. Ammontano a 2.500 euro con rottamazione e 1.500 euro senza rottamazione per gli autoveicoli con emissioni nella fascia 0-20 grammi per chilometro (auto elettriche); 2.000 euro con rottamazione e 1.000 euro senza rottamazione per gli autoveicoli con emissioni nella fascia 21-60 grammi per chilometro (auto ibride plug-in).

Gli incentivi riguardano solo i veicoli 100% elettrici e i contributi sono i seguenti: 4.000 euro per l'acquisto di veicoli N1 fino a 1,5 tonnellate; 6.000 euro per i veicoli N1 superiori a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate; 12.000 euro per i veicoli N2 da 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate; 14.000 euro per i veicoli N2 superiori a 7 tonnellate e fino a 12 tonnellate. Gli sconti statali non prevedono un limite massimo di spesa per l'acquisto del veicolo commerciale nuovo e si applicano solo in caso di contestuale rottamazione di un veicolo della stessa categoria, omologato in una classe di emissione inferiore alla Euro 4.