Le auto più affidabili (con sorprese) nuove e usate da 15-25mila euro per nuova indagine WhatCar

C'è un interessante indagine effettuata da WhatCar in collaborazione con Motor Easy con l'obiettivo di andare alla ricerca delle auto più affidabili. Si è basato su 24.927 intervistati in riferimento a 248 modelli prodotti da 32 diverse marche automobilistiche.

Per raggiungere l'obiettivo di individuare e segnalare i modelli migliori, hanno fatto riferimento a un metodo di analisi statistica rigoroso che ha permesso di valutare e confrontare la performance di affidabilità di ogni veicolo. Sotto la lente di ingrandimento sono finiti molti fattori, tra cui problemi meccanici, problemi di funzionamento e problemi relativi alla qualità. Il sondaggio ha rivelato alcuni risultati interessanti e utili ai fini dell'acquisto. Approfondiamoli in questo articolo:

Hyundai i10

Honda Jazz

Volkswagen up!

Honda Jazz terza generazione

Toyota Aygo

Hyundai i10

Hyundai i10 rappresenta un'opzione per chi cerca un veicolo che combini un design moderno con tecnologie all'avanguardia. Quest'auto dispone di 5 posti, 4 in caso della variante base, e una lunghezza di 367 centimetri. La presenza di fari scolpiti conferisce alla i10 un look sportivo, enfatizzato ulteriormente dalle sue dimensioni compatte.

Per quanto riguarda la propulsione, la i10 è dotata di un motore a tre cilindri da 998 cc, che offre due opzioni di potenza: 67 e 100 CV. Il prezzo di partenza di quest'auto è di 14.750 euro, rendendola accessibile a un'ampia gamma di clienti. La combinazione di un design, tecnologie innovative e prezzo competitivo rende la Hyundai i10 un'auto interessante, oltre che affidabile.

Honda Jazz

Honda Jazz è un'auto che si distingue per la sua tecnologia avanzata e l'utilizzo di un sistema ibrido e:HEV di ultima generazione. Questo veicolo è dotato di un propulsore a benzina a quattro cilindri da 1.498 cc, che produce una potenza massima di 109 CV.

La presenza di questo sistema ibrido garantisce una guida efficiente dal punto di vista energetico, con tre modalità disponibili: Ev Drive, Hybrid Drive ed Engine Drive. Il prezzo di partenza della Honda Jazz è di 24.300 euro.

Volkswagen up!

Volkswagen è presente in questa lista con la up! Quest'auto si distingue per il suo design compatto, ma anche per la sua affidabilità. La vettura è disponibile in due diverse configurazioni, a 3 e a 5 porte. La variante termica dispone di un propulsore a tre cilindri a benzina da 999 cc, con potenze disponibili di 65 CV e 115 CV. Questo motore offre prestazioni affidabili e un'ottima efficienza energetica, rendendola ideale per chi cerca un'auto piccola e maneggevole. Da 16.000 euro.

Honda Jazz di terza generazione

Honda Jazz di terza generazione, sebbene non sia un modello recente, trova spazio in questa lista. La Jazz è stata presentata per la prima volta al Salone di Ginevra del 2015 e si basa sulla stessa piattaforma del crossover HR-V. Questo design innovativo e la tecnologia di ultima generazione rendono l'auto interessante.

Ha una lunghezza complessiva di circa 4 metri, il che la rende compatta ma spaziosa all'interno. Il propulsore a benzina da 1,3 litri e 102 CV è disponibile sia con cambio manuale che con trasmissione automatica CVT, offrendo combinazione di prestazioni e comfort.

Toyota Aygo

Toyota Aygo è un'auto compatta che conclude la lista compilata da WhatCar. La versione standard è dotata di un motore a tre cilindri benzina da 1.000 cc con una potenza di 72 CV. Nonostante alcuni proprietari abbiano segnalato problemi alla sospensione anteriore, questi casi sono così rari da non influire sulla sua affidabilità complessiva.

Le sue dimensioni compatte la rendono ideale per muoversi in città, mentre il motore potente e reattivo garantisce un'esperienza di guida più sportiva su strade più aperte. Ha un design accattivante e una convincente qualità costruttiva, che la rendono interessante per coloro che cercano un'auto compatta e divertente. Il costo è da 17.000 euro.