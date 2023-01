Le auto più interessanti di Dr, Mg tra le marche rivelazione sempre più vendute in Italia

Non ci sono solo in grandi marchi già affermati. Per chi va alla ricerca di crossover e utilitarie, alcuni brand emergenti riescono a soddisfare le aspettative degli automobilisti proponendo auto ben costruite, dotazioni interessanti e prezzi competitivi.

Le crossover e utilitarie più interessanti di Dr

Le crossover e utilitarie più interessanti di Mg

Le crossover e utilitarie più interessanti di Dr

DR 3, derivata dalla Chery Tiggo 3x cinese e completata in Italia da DR, è un crossover compatto dal design aggressivo. L'interno è impostato sullo sport. Il motore 1.5 senza turbo ha una potenza sufficiente ai regimi più alti e grazie al peso contenuto dell'auto. A causa dei consumi elevati, la versione Bifuel a Gpl è conveniente anche per chi percorre pochi chilometri. Il prezzo di partenza è di 17.000 euro.

DR 4.0 è una versione leggermente modificata del crossover cinese Chery Tiggo 4, completata in Italia. Ha un design moderno, con fianchi scavati e ruote da 18 pollici, ed è dotata di molte funzionalità. Il motore da 1,5 litri e 117 CV offre una buona prestazione a regimi elevati. Tuttavia, alcuni moderni sistemi di assistenza alla guida mancano, come il freno automatico. Le versioni a bifuel a Gpl sono preferibili, data la loro maggiore economicità rispetto ai consumi. Il prezzo di partenza è di 19.000 euro.

DR F35 è un crossover con un frontale appariscente. Gli interni, dotati di sedili in ecopelle e cruscotto digitale, sono spaziosi. Il motore 1.5 ha una coppia motrice di 210 Nm, rendendo lo scatto reattivo. Le sospensioni posteriori sono sofisticate. La versione con cambio a doppia frizione è interessante, ma il costo aggiuntivo non è limitato. Prezzo a partire da 25.000 euro.

DR 6.0 è un crossover a trazione anteriore con un frontale deciso. La cabina moderna offre abbondanza di spazio. Il motore è un 1.5 turbo, come la F35, e il cambio è un automatico a variazione continua che simulando 9 rapporti. La versione alimentata a Gpl ha una bombola da 68 litri, che assicura una buona autonomia e riduce le spese di benzina. In vendita a partire da 29.000 euro.

Le crossover e utilitarie più interessanti di Mg

MG 4 è una media a cinque porte con un design moderno e sportivo. All'interno, ha una consolle a vassoio, un piccolo display dietro il volante, uno schermo centrale da 10,3 pollici e molti portaoggetti. La guida è vivace e la batteria che, nelle versioni da 204 CV, può accettare fino a 135 kW rende le ricariche rapide alle colonnine veloci. La versione Standard è ideale per un uso prevalentemente urbano, mentre la Comfort offre più margine per i viaggi lunghi grazie alla batteria più grande. Il prezzo parte da 29.000 euro.

MG 5 è una wagon elettrica prodotta in Cina con linee classiche e uno sportello per la ricarica integrato nel frontale. All'interno, è moderna con un tunnel centrale alto e un display da 10,25 pollici. Le prestazioni dichiarate sono buone e l'autonomia è sufficiente, ma migliora notevolmente nelle versioni Long Range con batteria da 61,1 kWh anziché da 50,3 kWh. La versione Comfort offre tutto il necessario e anche di più. Le Long Range sono certamente più adatte per i viaggi, ma costano molto di più. Il prezzo dipende dall'utilizzo e parte da 33.000 euro.

MG ZS è un crossover compatto ma spazioso con un eccellente rapporto fra dotazione e prezzo. Realizzata in Cina, ha interni semplici ma moderni con sedili avvolgenti e materiali che possono essere migliorati. Le versioni elettriche hanno una buona accelerazione e l'autonomia soddisfacente. Le versioni a benzina sono poco vivaci. Il comfort sulla strada è buono, ma nella guida sportiva manca un po' di precisione. Tra le versioni a benzina, la 1.5 si distingue, mentre la 1.0 turbo offre poco di più. Per quanto riguarda le versioni elettriche, le 70 kWh con più autonomia e ricariche più veloci sono adatte a chi ama viaggiare.

Mg Marvel R è un crossover spazioso, moderno e ben fatto. Il display centrale da 19,4 pollici gestisce la maggior parte delle funzioni. Il bagagliaio non è molto grande. La guida è comoda e scattante. La batteria da 70 kWh si ricarica fino a 11 kW in corrente alterna e 92 kW in continua. La versione Comfort è già molto completa, ma la Luxury offre comfort extra supplementari, mentre la Performance include anche la trazione 4x4 e maggiore sprint. Il prezzo parte da 42.000 euro.