Le diverse e interessanti nuove auto (suv, city car, berline) attese a ottobre. Marche, modelli e prezzi

Quali sono le prossime novità nel panorama automobilistico italiano previste per il mese di ottobre? Di seguito riportiamo i lanci pianificati che includono sia modelli già in commercio che quelli in fase di pre-ordine. La maggior parte di queste novità sarà caratterizzata dalla propulsione elettrica o ibrida. La gamma di veicoli spazia dalle city car ai suv, presentando un particolare interesse anche per il settore delle flotte aziendali.

Byd Dolphin

Byd Seal

Kia EV9

Bmw Serie 5

Toyota bZ4X

Renault Espace

Volvo EX30

Byd Dolphin

Byd Seal

Byd Dolphin , veicolo elettrico di origine cinese, offre un equilibrio tra compattezza e spaziosità con una lunghezza di 429 cm. L'abitacolo è caratterizzato da isolamento acustico e una dotazione di equipaggiamenti ricca. Il bagagliaio presenta dimensioni contenute e la manovrabilità risulta limitata. È: la versione con batteria da 44,9 kWh, che eroga una potenza di 95 CV e offre un'autonomia media omologata di 340 km, con un prezzo di partenza di 30.790 euro; e la variante con batteria da 60,4 kWh, che offre una potenza di 204 CV e un'autonomia di 427 km, con un costo iniziale di 35.790 euro.

Byd Seal è una berlina di tipo sportivo alimentata a corrente elettrica, con una lunghezza di 480 cm. La batteria utilizzata, con una capacità di 82,5 kWh, è prodotta internamente dalla stessa casa automobilistica cinese, che rappresenta un leader nelle immatricolazioni nel mercato nazionale. Secondo il costruttore, questa batteria consente un'autonomia media di 570 km per la versione con un motore da 313 CV, mentre è disponibile anche una versione bimotore con una potenza combinata di 530 CV. Il prezzo di partenza previsto per Byd Seal si aggira intorno ai 50.000 euro.

Kia EV9

Kia EV9 è un suv alimentato da una pila a combustibile, con una lunghezza di 501 cm e la possibilità di ospitare sei o sette passeggeri. Il veicolo è disponibile in versione a trazione posteriore con 204 CV di potenza o in versione a trazione integrale con 384 CV, entrambe equipaggiate con una batteria da 99,8 kWh. L'interno presenta tre schermi disposti in modo adiacente sulla plancia, dedicati al cruscotto, al controllo del clima e al sistema multimediale. L'autonomia omologata è di 541 km per la versione a trazione posteriore e 465 km per la versione AWD. Il prezzo di partenza per il Kia EV9 è di 76.450 euro.

Bmw Serie 5

Bmw Serie 5 è una berlina di lunghezza considerevole, misurando 506 cm, il che rappresenta un incremento di 10 cm rispetto al modello precedente che sostituisce. Questo veicolo è disponibile in diverse configurazioni, tra cui una versione mild hybrid alimentata a benzina o diesel e la variante completamente elettrica denominata i5. È già possibile effettuare ordini per la Bmw Serie 5, con prezzi a partire da 66.800 euro per la versione 520i che offre una potenza di 184 CV. Gli stessi motori saranno disponibili anche per la versione wagon, prevista per l'arrivo nella primavera del 2024, insieme alle varianti ibride ricaricabili.

Toyota bZ4X

Toyota bZ4X è il primo veicolo completamente elettrico sviluppato dal marchio. Si tratta di un SUV con trazione integrale a doppio motore 4x4, caratterizzato da un design distintivo e riconoscibile. La sua autonomia media è considerata discreta, attestandosi a 411 km secondo i dati omologati. La vettura è dotata di numerosi sistemi avanzati di assistenza alla guida, ma alcune parti degli interni sono realizzate con materiali plastici che possono risultare meno raffinati rispetto ad altri segmenti di veicoli. Disponibile solamente la versione First Edition, che offre una dotazione full optional, ad eccezione della vernice metallizzata, al prezzo di 59.900 euro.

Renault Espace

La nuova serie di Renault Espace è un suv di dimensioni notevoli, con una lunghezza totale di 472 cm, 21 cm in più rispetto al modello precedente. Questo veicolo è disponibile sia in versione a cinque posti che a sette posti, mantenendo lo stesso prezzo. Il bagagliaio offre un'ampia capacità di carico, che può arrivare fino a 777 litri nella versione senza i due strapuntini estraibili dal fondo. Il sistema multimediale è stato migliorato e integra i servizi di Google per una maggiore connettività e funzionalità. La serie è disponibile solo con propulsione full hybrid, equipaggiata con un motore da 199 CV, un motore turbo a tre cilindri da 1.2 litri e trazione anteriore. Non sono disponibili opzioni diesel. Il prezzo di partenza per questo modello è di 43.700 euro.

Volvo EX30

Volvo EX30 rappresenta la più compatta delle vetture Volvo, con una lunghezza di 423 cm, appena oltre le dimensioni di una tipica utilitaria. Questa dimensione compatta influisce sulla capacità del bagagliaio, che offre uno spazio di carico di soli 318 litri. La produzione di questa vettura avviene in Cina, ed è disponibile in due configurazioni: a trazione posteriore o con sistema di trazione integrale bimotore. La versione a trazione posteriore dispone di un motore da 272 CV, mentre quella a trazione integrale bimotore eroga una potenza di 428 CV. Sono disponibili due opzioni di batteria: una da 49 kWh e una più grande da 64 kWh. Le autonomie medie dichiarate variano da 344 a 480 km, a seconda della configurazione della batteria. Il prezzo di partenza per la Volvo EX30 è di 35.900 euro.

Rimani aggiornato!

Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra