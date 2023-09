Le 7 interessanti nuove auto in arrivo a settembre. Marche, prezzi e modelli (suv, city car, berline)

Quali sono le prossime novità automobilistiche che saranno introdotte sul mercato italiano a settembre? Quali auto inedite saranno disponibili presso le concessionarie? Di seguito vengono elencati i lanci programmati per il mese di settembre, inclusi i modelli già disponibili o in fase di pre-ordine. Gran parte di queste novità saranno caratterizzate da propulsione elettrica o ibrida. La gamma spazierà dalle city car ai suv, risultando particolarmente interessante anche per le flotte aziendali, senza trascurare l'arrivo di alcune supercar.

Le nuove auto in arrivo a settembre 2023

Tra nuove auto ed eventi a settembre 2023

Nel corso del mese di settembre, sono attesi diversi debutti automobilistici. Tra questi, spicca l'arrivo in concessionaria della, suv elettrico che riveste un ruolo centrale nelle prospettive future della casa automobilistica giapponese. Da 54.000 euro.

Un'altra anticipazione è rappresentata dalla nuova Mazda MX-30 R-EV, svelata in anteprima in Italia durante l'evento MIMO 2023 a giugno. Questa iterazione della MX-30 introduce una reinterpretazione del motore rotativo distintivo del marchio giapponese, che ora fa da generatore accoppiato a un motore elettrico, configurando così un sistema plug-in ibrido. Da 38.000 euro.

Ecco poi il lancio della versione rinnovata della Volkswagen ID.3, un modello cruciale nell'ambito della transizione elettrica della casa di Wolfsburg. Da 43.000 euro.

Settembre è il mese del debutto della nuova Fiat 600, offerta in due varianti: Red e La Prima. Questo veicolo è dotato di una singola motorizzazione elettrica. L'approccio di prezzo adottato per questo modello si caratterizza per la sua essenzialità e competitività. La gamma inizia con la Fiat 600e (Red), disponibile al prezzo di partenza di 35.950 euro, a cui si aggiungono 1.100 euro per le spese di immatricolazione.

Questa versione base presenta colorazioni pastello specifiche (nero, bianco o rosso), interni in tessuto e cerchi in alluminio da 16 pollici. Un'offerta promozionale include uno sconto di 1.000 euro per la rottamazione di un veicolo usato e un incentivo statale di 5.000 euro per i possessori di vetture fino alla normativa Euro 4, al fine di stimolare l'acquisto.

Settembre segna poi il debutto della Renault Scenic, basata sulla piattaforma CMF-EV, già impiegata dalla Megane E-Tech. Questo nuovo modello sarà disponibile solo in versione elettrica. La transizione verso la categoria dei crossover comporta un aumento di dimensioni, con indiscrezioni che suggeriscono una lunghezza di circa 4,5 metri, focalizzando l'attenzione su comfort e praticità. Da 29.000 euro.

Renault Scenic, basata sulla piattaforma Cmf-Ev condivisa con Renault Megane elettrica, offrirà diverse opzioni di powertrain. Gli acquirenti potranno scegliere tra batterie da 60 kWh, con autonomia di oltre 400 chilometri, e batterie da circa 90 kWh, per un'autonomia maggiore. Saranno disponibili anche varianti di potenza, con una versione base intorno ai 150 CV e una versione più potente con oltre 200 CV. Da 40.000 euro.

Il mese di settembre del 2023 si prospetta come un periodo ricco di innovazioni nel settore automobilistico. Dal 7 al 12 settembre, si terrà il Salone dell'auto di Monaco, noto come IIA Mobility, che sostituisce l'ormai consolidato Salone di Francoforte. Durante questo evento, tradizionalmente dedicato alle novità automobilistiche, saranno rivelati numerosi nuovi modelli.

Alcuni di questi progetti sono stati già anticipati, come ad esempio Renault Scenic E-Tech Electric e il trio di novità di Opel, che includerà il rinnovato modello Opel Corsa, la nuovissima Opel Astra Sports Tourer e un modello completamente nuovo. Tra i partecipanti al Salone di Monaco sarà presente anche Tesla, che sta pianificando una nuova strategia di comunicazione e farà il suo debutto in questa fiera dedicata alla mobilità.

