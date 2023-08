Le novità del Gruppo Dr per nuove auto, marche e servizi inclusi nel prezzo a settembre-ottobre

Dr sta introducendo diverse innovazioni, sia attraverso lo sviluppo di nuovi modelli per accrescere la competitività nel mercato, sfruttando un equilibrato rapporto tra prezzo e qualità, sia con la stipula di nuove intese per arricchire la propria gamma di prodotti e servizi. Facciamo il punto della situazione:

Nuovi servizi sulle auto Dr

Tra nuove auto Dr e dei marchi associati

hanno stretto un partenariato strategico con Dr Automobiles, la cui implementazione sarà completata nel corso dell'anno. Questo accordo, con una durata prevista di cinque anni, contempla l'integrazione di un'ampia copertura assicurativa per Corpi Veicoli Terrestri offerta da Sara Assicurazioni su tutti i nuovi veicoli appartenenti al gruppo Dr Automobiles, distribuiti attraverso la rete di concessionarie del marchio.

Ogni nuovo acquirente di un veicolo prodotto da Dr riceverà la tessera del Club Aci, che fornirà accesso a diversi servizi connessi, tra cui l'assistenza stradale. Questo accordo conferirà a Dr Automobiles un ruolo attivo nelle manifestazioni motoristiche organizzate da Aci, contribuendo così all'ottimizzazione della visibilità e alla promozione dell'immagine complessiva del Gruppo.

La tessera del Club Aci garantirà ai soci il servizio di soccorso stradale in Italia, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato. Offrirà quindi una copertura per le spese legali fino a 10.000 euro, il rimborso dei costi dei corsi per il recupero dei punti della patente e sconti sia in Italia che all'estero tramite il servizio Show your Card!. Questa collaborazione rappresenta un notevole passo avanti nell'offerta di servizi e vantaggi supplementari per i clienti di Dr Automobiles, contribuendo a rafforzare la fedeltà e la soddisfazione dei proprietari dei nuovi veicoli del marchio.

Dr sta consolidando la sua posizione nel settore automobilistico mediante nuove partnership con rinomati marchi, contemporaneamente allo sviluppo di almeno tre nuovi modelli che amplieranno ulteriormente la sua gamma.

In primo luogo, è previsto il lancio di una nuova city car, potenzialmente denominata Evo, che si affiancherà al modello esistente Dr 1.0. L'azienda sta inoltre lavorando sui progetti dei modelli Dr 8 e Dr 9.

Il nuovo Dr 8.0, con una lunghezza prevista di 472 cm, si distinguerà per le sue avanzate opzioni di propulsione e la versatilità. Per quanto riguarda le motorizzazioni a benzina, saranno offerte due varianti ad alta potenza. La prima sarà un motore 1.6 turbo da 200 CV, garantendo agilità e reattività. La seconda opzione sarà un motore 2.0 turbo da 260 CV, per prestazioni ancora più dinamiche e sportive. Una variante ibrida plug-in combinerà un motore a combustione interna con un sistema elettrico.

Il sistema di trazione integrale migliorerà la tenuta su superfici difficili, contribuendo a una maggiore sicurezza e stabilità. L'abitacolo del Dr 8.0 presenterà un design moderno con materiali di alta qualità e finiture raffinate. Il cruscotto sarà dotato di tecnologie avanzate, tra cui un display touchscreen ad alta risoluzione per l'infotainment e le informazioni di bordo. Una serie di sistemi di assistenza alla guida, come il cruise control adattativo e l'avviso di collisione, garantiranno un'esperienza di guida sicura e confortevole. Il prezzo previsto oscillerà tra 28.000 e 30.000 euro.

Per il 2025, Dr potrebbe introdurre sul mercato italiano il nuovo suv di grandi dimensioni, Dr 9.0, basato su un modello cinese. Sarà la controparte dell'innovativo Chery Tiggo 9, presentato al Salone di Shanghai 2023, e si caratterizzerà per una lunghezza di 482 cm e un passo di 282 cm. La gamma del futuro Dr 9.0 includerà una versione ibrida plug-in con una potenza totale di 365 CV. Sarà anche possibile optare per un motore a benzina 2.0 turbo da 260 CV, incluso nella versione Thermohybrid alimentata a Gpl.

Verrà proposta anche una versione sportiva denominata Sportequipe 9. Il prezzo iniziale previsto sarà di circa 40.000 euro. Si sta anche valutando la possibilità che il veicolo possa essere commercializzato direttamente da Chery nel mercato europeo con il nome Jaecoo 9. Questi nuovi modelli rappresentano un significativo avanzamento per Dr, contribuendo al consolidamento della sua posizione di mercato e all'attrazione di una base clienti più ampia.

Ickx K2 è un suv compatto che trae ispirazione dal design robusto del Jeep Wrangler. Il veicolo è equipaggiato con un propulsore diesel da 2.0 litri, che eroga una potenza di 162 CV, e un motore turbo da 2.0 litri, disponibile sia a benzina che a Gpl ThermoHybrid, con una potenza di 260 CV. Entrambe le varianti di motore sono accoppiate a un cambio automatico a doppia frizione con 8 marce e sono dotate di trazione integrale con modalità ridotte e differenziali elettronicamente bloccabili.

La presenza di un'altezza da terra di 220 mm consente al veicolo di affrontare pendenze fino al 60%. Il prezzo di partenza per la configurazione a cinque posti è di 54.500 euro.

