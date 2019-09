Migliori auto cilindrata 1300 cc. Prezzi, modelli e marche

Sono tutte in prima linea le varie case automobilistiche nel proporre nuovi modelli di auto 2019 che rappresentano il miglior rapporto tra qualità e prezzo. E anche con buone prestazioni perché le varie Audi, Citroen, Dacia, DS, Fiat, Ford, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Mahindra, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volkswagen si affrontano su un terreno sempre più competitivo. Anche nel caso del segmento di mercato delle migliori auto con cilindrata 1.300 cc c'è solo l'imbarazzo della scelta tra prezzi, modelli e marche, come possiamo scoprire subito di seguito.

Migliori auto cilindrata 1300 cc 2019

Il vantaggio principale delle auto con cilindrata 1300 cc 2019 è la capacità di offrire il giusto compromesso tra qualità e prezzo, proprio quello cercato dagli automobilisti, insieme alle migliori auto cilindrata 1200 cc, e non è un caso che quasi tutti i principali costruttori siano presenti con proposte competitivie, come le seguenti:

Dacia Duster: alimentazione a benzina, 132 CV, velocità massima 191 chilometri orari, consumo reale di 14,7 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 138 grammi per per chilometro, modello 1.3 TCe 4x2 Comfort, prezzo 16.650 euro Jeep Renegade: alimentazione a benzina, 150 CV, velocità massima 196 chilometri orari, consumo reale di 16,1 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 140 grammi per per chilometro, modello 1.3 T4 Longitude DDCT, prezzo 26.500 euro Fiat 500X: alimentazione a diesel, 95 CV, velocità massima 172 chilometri orari, consumo reale di 23,8 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 111 grammi per per chilometro, modello 1.3 Multijet Urban, prezzo 21.500 euro Renault Captur: alimentazione a benzina, 131 CV, velocità massima 200 chilometri orari, consumo reale di 17,9 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 128 grammi per per chilometro, modello 1.3 TCe Business, prezzo 21.300 euro Nissan Qasqhai: alimentazione a benzina, 140 CV, velocità massima 193 chilometri orari, consumo reale di 18,9 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 121 grammi per per chilometro, modello 1.3 DIG-T 140 Visia, prezzo 22.235 euro Mercedes Classe A: alimentazione a benzina, 109 CV, velocità massima 200 chilometri orari, consumo reale di 17,5 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 130 grammi per per chilometro, modello 160 Executive, prezzo 26.980 euro Kia Ceed: alimentazione a benzina, 183 CV, velocità massima 183 chilometri orari, consumo reale di 14,6 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 142 grammi per per chilometro, modello Pure, prezzo 19.750 euro Hyundai i20: alimentazione a benzina, 75 CV, velocità massima 170 chilometri orari, consumo reale di 16,9 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 129 grammi per per chilometro, modello Advanced, prezzo 15.350 euro Honda Jazz: alimentazione a benzina, 102 CV, velocità massima 190 chilometri orari, consumo reale di 17,2 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 117 grammi per per chilometro, modello 1.3 i-VTEC Trend, prezzo 16.150 euro

Quale auto cilindrata 1300 cc scegliere?

La scelta della migliore auto cilindrata 1300 cc 2019 dipende naturalmente da una serie di fattori, non da ultimo quello economico. Ma come è possibile notare, nella lista che abbiamo elaborato sono presenti sia alcuni tra i migliori suv e crossover (Dacia Duster, Jeep Renegad, Fiat 500X, Renault Captur, Nissan Qasqhai) e sia auto per la guida agile in città, come Honda Jazz e Hyundai i20, senza dimenticare la compatta Kia Ceed e la più elegante Mercedes Classe A. A ognuno la propria scelta.