Migliori auto cilindrata 1400 cc. Marche, modelli e prezzi

Anche nel caso delle migliori auto cilindrata 1400 cc 2019 c'è solo l'imbarazzo della scelta. E anche se per ragioni differenti non tutte le case automobilistiche (Audi, Citroen, Dacia, DS, Fiat, Ford, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Mahindra, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volkswagen) presidiano questa fascia di prezzo con modelli dedicati, il ventaglio delle opzioni è sicuramente ampio.

E con un particolare che potrebbe fare la differenza nelle opzioni d'acquisto ovvero l'impegno di spesa che non necessariamente deve essere elevato. Entriamo allora nel dettaglio di marche, modelli e prezzi delle migliori auto cilindrata 1400 cc.

Migliori auto cilindrata 1400 cc 2019

Non c'è dubbio che nel caso della scelta di un'auto cilindrata 1400 cc 2019 salgono le prestazioni, a differenza di quanto abbiamo visto di recente con le migliori auto cilindrata 1300 cc e le migliori auto cilindrata 1200 cc. In ogni caso, come è possibile notare dalla selezione che abbiamo effettuato e proposto qui di seguito, il prezzo può essere contenuto, anche al di sotto della soglia di 15.000 euro.

Jeep Compass: alimentazione a benzina, 140 CV, velocità massima 192 chilometri orari, consumo reale di 14,7 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 155 grammi per chilometro, modello 1.4 Turbo MultiAir Longitude, prezzo 28.250 euro Fiat 500L: alimentazione a benzina, 95 CV, velocità massima 170 chilometri orari, consumo reale di 14,7 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 154 grammi per chilometro, modello 1.4 Urban, prezzo 19.050 euro Suzuki Vitara: alimentazione a benzina, 140 CV, velocità massima 200 chilometri orari, consumo reale di 15,4 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 131 grammi per chilometro, modello 1.4 Boosterjet Top, prezzo 24.920 euro Opel Mokka X: alimentazione a benzina, 120 CV, velocità massima 185 chilometri orari, consumo reale di 15,1 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 151 grammi per chilometro, modello 1.4 Turbo Advance, prezzo 23.250 euro Kia Stonic: alimentazione a gpl, 97 CV, velocità massima 172 chilometri orari, consumo reale di 12,7 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 121 grammi per chilometro, modello 1.4 eco Urban, prezzo 18.750 euro Fiat Tipo: alimentazione a benzina, 95 CV, velocità massima 185 chilometri orari, consumo reale di 15,9 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 128 grammi per chilometro, modello 1.4 Pop, prezzo 14.800 euro Suzuki S-Cross: alimentazione a benzina, 140 CV, velocità massima 200 chilometri orari, consumo reale di 15,4 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 135 grammi per chilometro, modello 1.4 Boosterjet Cool, prezzo 22.790 euro Opel Corsa: alimentazione a benzina, 75 CV, velocità massima 167 chilometri orari, consumo reale di 15,6 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 128 grammi per chilometro, modello 1.4 Advance 3 porte, prezzo 14.500 euro Suzuki Swift: alimentazione a benzina, 140 CV, velocità massima 210 chilometri orari, consumo reale di 16,7 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 125 grammi per chilometro, modello 1.4 Boosterjet Sport, prezzo 21.690 euro Opel Astra: alimentazione a benzina, 125 CV, velocità massima 205 chilometri orari, consumo reale di 16,7 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 125 grammi per chilometro, modello 1.4 Turbo Dynamic, prezzo 23.200 euro

Quale auto cilindrata 1400 cc scegliere?

Arrivati a questo punto occorre prendere una decisione. La scelta della migliore auto cilindrata 1400 cc 2019 dipende da una serie di fattori, non da ultimo quello economico. Ma come è possibile notare, nella lista che abbiamo elaborato sono presenti sia suv e crossover (Suzuki Vitara, Opel Mokka X, Jeep Compass, Kia Stonic) e sia auto per la guida agile in città, come Suzuki Swift, senza dimenticare la compatta Opel Corsa e la monovolume Fiat 500L.

A ognuno la propria scelta, anche sulla base delle prestazioni assicurate e del livello di emissioni di inquinanti, sempre più fondamentali per assicurarsi la libera circolazione.