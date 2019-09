Migliori auto compatte economiche 2019. Prezzi, marche e modelli

Scegliere un'auto compatta tra i tanti modelli in vendita significa poter fare affidamento su un veicolo dal buon rapporto tra qualità e prezzo. Riesce infatti a muoversi con agilità in strada ed efficienza nei percorsi più lunghi in relazione a consumi e prestazioni. E il tutto per un impegno di spesa non eccessivo.

Auto compatte 2019, migliori e prezzi

Sono numerose le case automobilistiche che puntano sul segmento delle auto compatte. E in un mercato così affollato non è così semplice riuscire a individuare il modello più adatto alle proprie esigenze. Secondo l'indicatore dei prezzi, il mercato propone le seguenti auto compatte 2019:

Citroen C3: da 13.450 euro

Nissan Micra: da 14.150 euro

Mazda2: da 14.400 euro

Renault Clio: da 14.450 euro

Toyota Yaris: da 15.250 euro

Kia Rio: da 15.400 euro

Peugeot 208: da 15.680 euro

Ford Fiesta: da 16.450 euro

Marche e modelli auto compatte 2019

Citroen C3 (motore 1.2 PureTech S&S Live con 83 CV, velocità massima di 169 chilometri orari, consumi di 13,0 chilometri per litro ed emissioni pari a 98 grammi di CO2 per chilometro) è una di quelle auto che cattura subito l'attenzione perché esternamente ha un aspetto piuttosto robusto e dalla forte personalità con luci diurne a Led. Ma all'interno si avverte invece un senso di ampiezza ed eleganza.

Nissan Micra (motore 1.0 Visia+ con 71 CV, velocità massima di 158 chilometri orari, consumi di 16,4 chilometri per litro ed emissioni pari a 119 grammi di CO2 per chilometro) ha radicalmente cambiato aspetto con questa nuova versione. Ha guadagnato molto spazio nella parte anteriore ma il tetto inclinato nella parte posteriore potrebbe rappresentare un problema per le persone più alte.

Mazda2 (motore 1.5 Essence con 75 CV, velocità massima di 171 chilometri orari, consumi di 11,3 chilometri per litro ed emissioni pari a 111 grammi di CO2 per chilometro) non passa inosservata né dentro né fuori e non potrebbe essere diversamente perché questa è una delle auto compatte con maggiore personalità. Dentro c'è ricercatezza, fuori c'è seduzione con quelle linee decisamente sinuose.

Renault Clio (motore 0.9 TCe Moschino Life con 76 CV, velocità massima di 178 chilometri orari, consumi di 12,3 chilometri per litro ed emissioni pari a 113 grammi di CO2 per chilometro) è una delle auto compatte più vendute in Europa. Anzi, la seconda alle spalle di Golf. Significa che la casa automobilistica francese è stata in grado di fare un ottimo lavoro in termini di affidabilità e dinamiche di guida.

Toyota Yaris (motore 0.9 TCe Moschino Life con 76 CV, velocità massima di 178 chilometri orari, consumi di 12,3 chilometri per litro ed emissioni pari a 113 grammi di CO2 per chilometro) presenta numerosi elementi di fascino e di interesse, come gli interni pratici, l'affidabilità, la facilità d'uso e l'efficienza dei motori, qualunque sia l'alimentazione scelta.

Kia Rio (motore 0.9 TCe Moschino Life con 76 CV, velocità massima di 178 chilometri orari, consumi di 12,3 chilometri per litro ed emissioni pari a 113 grammi di CO2 per chilometro) convince perché qualunque sia il modello scelto. il livello di equipaggiamento è sempre elevato. Basti pensare alla presenza della connettività Bluetooth, all'aria condizionata e all'assistenza per l'avvio in salita.

Peugeot 208 (motore 1.2 PureTech S&S Active con 83 CV, velocità massima di 171 chilometri orari, consumi di 13,5 chilometri per litro ed emissioni pari a 113 grammi di CO2 per chilometro) è intelligente, efficiente e pratica. Ed è sicuramente una delle piccole auto più efficienti del marchio francese. È disponibile con motori a benzina PureTech a tre cilindri mentre i modelli diesel BlueHDi si rivelano molto efficienti.

Ford Fiesta (motore 1.1 Plus 5 porte con 86 CV, velocità massima di 170 chilometri orari, consumi di 14,0 chilometri per litro ed emissioni pari a 117 grammi di CO2 per chilometro) è divertente da guidare ed è equipaggiata con alcune delle più recenti funzionalità di assistenza tecnica e di guida. E anche se sono presenti materiali economici nell'abitacolo, il rapporto tra qualità e prezzo è sicuramente interessate.