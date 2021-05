Migliori auto del Segmento C 2021. Prezzi, modelli e marche

Le auto del segmento C hanno sempre avuto un grande riscontro in termini di vendita tra gli automobilisti italiani.

Perché in fondo sono quei modelli adatti a tutto: per spostamenti in città e per quelli a lungo raggio, in grado di assicurare comfort e prestazioni, belle da vedere e versatili, a un prezzo tutto sommato abbordabile. Pensiamo ad esempio per il 2021 a:

Fiat Tipo da 15.800 euro

Renault Megane da 20.700 euro

Mazda CX-3 da 21.400 euro

Skoda Octavia da 21.500 euro

Peugeot 308 da 21.780 euro

Volkswagen Golf da 22.000 euro

Seat Leon da 22.500 euro

Ford Focus da 22.600 euro

Alfa Romeo Giulietta da 24.600 euro

Audi A3 da 26.700 euro

Poi è successo che l'avvento di suv e crossover ha cambiato le carte in tavola, con i gusti degli automobilisti indirizzati verso modelli dalle dimensioni maggiore e con la posizione di guida rialzata.

Ecco allora che il fascino delle auto del segmento C è diminuito, ma non in maniera tale da farle sparire dal mercato. Tutt'altro perché le case automobilistiche sono ancora molto vivaci e continuano a produrre nuovi modelli.

Un esempio su tutti? La nuovissima Golf 8. Ma la lista è molto lunga e comprende svariate auto a firma Audi, Citroen, Dacia, DS, Fiat, Ford, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Mahindra, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volkswagen.

Auto segmento C, i modelli migliori 2021

Iniziamo allora il nostro viaggio tra le auto piccole e compatte (almeno in confronto a suv e crossover) ovvero a quei modello del segmento C che sono una scelta dpopolare non solo tra single, ma anche fra coppie e famiglie non numerose.

Questi modelli sono un'ottima opzione per chi non ha bisogno di molto spazio (pensiamo ad esempio a una famiglia con un figlio) e desidera la comodità di un veicolo facile da guidare.

Tra l'altro sono anche una scelta pratica per chi si muove spesso in un ambiente urbano e di tanto in tanto, magari nei fine settimana, si concede qualche gita fuori porta.

Per aiutare nella tua ricerca, abbiamo allora compilato un elenco delle 10 migliori auto del segmento C indicando i dati relativi a prestazioni, consumi ed emissioni (quest'ultimo è un parametro a cui prestare sempre maggiore attenzione), oltre naturalmente ai prezzi.

Fiat Tipo: alimentazione a benzina, 95 CV, velocità massima 185 chilometri orari, consumo reale di 17,9 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 129 grammi per chilometro, modello 1.4 Street.

Renault Megane: alimentazione a benzina, 116 CV, velocità massima 192 chilometri orari, consumo reale di 18,9 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 120 grammi per chilometro, modello 1.3 TCe Duel.

Mazda CX-3: alimentazione a benzina, 121 CV, velocità massima 192 chilometri orari, consumo reale di 16,1 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 1141 21 grammi per chilometro, modello 2.0 Evolve 2WD.

Skoda Octavia: alimentazione a benzina, 116 CV, velocità massima 205 chilometri orari, consumo reale di 19,2 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 107 grammi per chilometro, modello 1.0 TSI Ambition.

Peugeot 308: alimentazione a benzina, 110 CV, velocità massima 188 chilometri orari, consumo reale di 22,7 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 101 grammi per chilometro, modello 1.2 PureTech Turbo Active.

Volkswagen Golf: alimentazione a benzina, 116 CV, velocità massima 198 chilometri orari, consumo reale di 17,9 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 109 grammi per chilometro, modello 1.0 TSI Trendline BMT.

Seat Leon: alimentazione a benzina, 116 CV, velocità massima 198 chilometri orari, consumo reale di 18,9 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 108 grammi per chilometro, modello 1.0 TSI Style.

Ford Focus: alimentazione a benzina, 101 CV, velocità massima 186 chilometri orari, consumo reale di 21,3 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 107 grammi per chilometro, modello 1.0 EcoBoost Business.

Alfa Romeo Giulietta: alimentazione a benzina, 120 CV, velocità massima 195 chilometri orari, consumo reale di 14,5 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 157 grammi per chilometro, modello 1.4 Turbo.

Audi A3: alimentazione a benzina, 116 CV, velocità massima 206 chilometri orari, consumo reale di 17,5 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 114 grammi per chilometro, modello 30 TFSI.