Migliori auto del Segmento D 2019. Modelli, marche, prezzi

Neanche molti anni fa c'era un tempo in cui erano le berline le auto più desiderate dagli italiani. E i dati di vendita lo dimostravano mese dopo mese. Belle a vedersi e con tante declinazioni differenti, dalle sportive alle station wagon.

Ma oggi quali sono i modelli consigliati tendo conto anche del prezzo?

Skoda Octavia da 21.500

Peugeot 5008 da 29.000

Nissan X-Trail da 30.200

Ford Mondeo da 33.200 euro

Hyundai i40 Wagon da 33.600 euro

Volkswagen Passat Variant da 34.600 euro

Audi A4 Avant da 38.100 euro

Lexus IS da 41.600 euro

Alfa Romeo Giulia da 43.200 euro

BMW Serie 3 Touring da 43.400

Auto segmento D, i modelli migliori

Iniziamo allora il nostro viaggio tra le auto di dimensioni maggiori ovvero quei modelli del segmento D che sono una scelta popolare non solo tra le famiglie in cerca e bisognose di spazio.

Per aiutare nella tua ricerca, abbiamo allora compilato un elenco delle 10 migliori auto del segmento D indicando i dati relativi a prestazioni, consumi ed emissioni ambientali - quest'ultimo è un parametro a cui prestare sempre maggiore attenzione per evitare di finire intrappolati nei sempre più frequenti blocchi alla circolazione delle auto - oltre naturalmente ai prezzi.

Skoda Octavia (dimensioni 467x181x146 centimetri): alimentazione benzina, 116 CV, velocità massima 205 chilometri orari, consumo reale di 19,2 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 107 grammi per chilometro, modello 1.0 TSI Ambition

Peugeot 5008 (dimensioni 464x184x165 centimetri): alimentazione benzina, 131 CV, velocità massima 188 chilometri orari, consumo reale di 18,9 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 121 grammi per chilometro, modello 1.2 PureTech Turbo Active

Nissan X-Trail (dimensioni 469x182x171 centimetri): alimentazione benzina, 160 CV, velocità massima 198 chilometri orari, consumo reale di 15,9 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 145 grammi per chilometro, modello 1.3 DIG-T 160 DGT Acenta

Ford Mondeo (dimensioni 487x185x148 centimetri): alimentazione diesel, 150 CV, velocità massima 215 chilometri orari, consumo reale di 20,8 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 123 grammi per chilometro, modello 2.0 EcoBlue Titanium Busininess 5 porte

Hyundai i40 Wagon (dimensioni 478x182x147 centimetri): alimentazione diesel, 136 CV, velocità massima 195 chilometri orari, consumo reale di 20,4 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 114 grammi per chilometro, modello 1.6 CRDi Business

Volkswagen Passat Variant (dimensioni 77x183x152 centimetri): alimentazione benzina, 150 CV, velocità massima 214 chilometri orari, consumo reale di 15,6 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 122 grammi per chilometro, modello 1.5 TSI ACT Business BMT

Audi A4 Avant (dimensioni 476x185x144 centimetri): alimentazione ibrida a benzina, 150 CV, velocità massima 219 chilometri orari, consumo reale di 14,5 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 129 grammi per chilometro, modello 35 TFSI

Lexus IS (dimensioni 68x181x143 centimetri): alimentazione ibrida a benzina, 223 CV, velocità massima 200 chilometri orari, consumo reale di 23,3 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 99 grammi per chilometro, modello 300h

Alfa Romeo Giulia (dimensioni 64x186x144 centimetri): alimentazione diesel, 160 CV, velocità massima 200 chilometri orari, consumo reale di 20,8 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 126 grammi per chilometro, modello 2.2 Turbo Business

BMW Serie 3 Touring (dimensioni 471x183x144 centimetri): alimentazione diesel, 190 CV, velocità massima 229 chilometri orari, consumo reale di 21,7 chilometri per litro, emissioni CO2 pari a 119 grammi per chilometro, modello 320d