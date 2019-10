Migliori auto segmento C 2019. Confronto prezzi, marche e modelli

Si tratta delle auto di medie dimensioni, perfette per le famiglie non troppo numerose che hanno bisogno di muoversi in libertà.

Tra le tante case automobilistiche tra quelle presenti sul mercato nel 2019 - ad esempio Audi, Citroen, Dacia, DS, Fiat, Ford, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Mahindra, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volkswagen - molte hanno nel listino almeno un'auto del segmento C.

Ma quali sono i modelli più interessanti ovvero quelle che conviene comprare, andando anche al di là del prezzo di vendita?

Le auto indicate sono adatte per i viaggi autostradali più lunghi sia perché sono silenziose e sia perché consumano poco carburante, a patto naturalmente di farne un buon uso ovvero di non guidare a eccessive velocità e con troppi strappi.

Quali sono le migliori auto nel segmento C nel 2019

Se c'è una cosa che non manca è l'ampia varietà di scelta tra le migliore auto del segmento C per rapporto tra qualità e prezzo.

Al pari di quanto visto con le migliori auto del segmento B, la fascia dei prezzi è piuttosto ampia e al suo interno racchiude numerosi modelli differenti per dimensioni, motori, dotazioni e tecnologia a bordo. Alcune delle opzioni di scelta più interessanti di auto del segmento C sono adesso

Volkswagen Golf da 22.000 euro

Alfa Romeo Giulietta da 24.600 euro

Fiat Tipo da 14.800 euro

Ford Focus da 22.600 euro

Mazda CX-3 da 21.400 euro

Seat Leon da 22.500 euro

Audi A3 da 26.700 euro

Peugeot 308 da 27.700 euro

Skoda Octavia da 21.500 euro

Renault Megane da 20.000 euro

Marche, modelli e prezzi

Volkswagen Golf è una certezza con il suo abitacolo accogliente e un'ampia gamma di funzioni di assistenza al guidatore: questa è un'auto di famiglia in grado di soddisfare più esigenze, anche quelle di chi è alla ricerca di un surplus di prestazioni.

Alfa Romeo Giulietta è una piccola auto di famiglia elegante e sportiva che è un'alternativa a tante berline rinomate. L'aspetto distintivo è tra i punti di forza e all'interno è presente tutto quanto ci si aspetta da un veicoli di questo brand.

Fiat Tipo è una berlina disponibile a quattro e cinque porte, oltre che in versione station wagon, spaziosa ed economica. Si tratta della principale possibilità del marchio italiano nel segmento delle auto di famiglia di piccole dimensioni dove la concorrenza è sempre molto forte.

Un gran classico è la Ford Focus, sempre ben accolta in Italia per via della facilità di guida, per l'ampio spazio e a bordo e per la presenza di sistema di tecnologia avanzata per assistere il conducente. C'è anche una versione station wagon per chi cerca più spazio e praticità.

Sono tante le ragioni che spingono all'acquisto di Mazda CX-3 perché questa è una piccola auto di famiglia, facile e divertente da guidare, ma anche bella da vedere e con interni semplici e intelligenti.

Il bello di Seat Leon è il piacere di trovarsi al suo interno perché i comandi sono disposti in modo intelligente e facili da usare mentre i motori che la spingono consentono di muoversi con una certa vivacità e attenzione ai consumi.

Audi A3 è quella che può essere definita una berlina di famiglia con un tocco di classe. L'interno piace e stupisce perché è spazioso e carico di tecnologia. Ed è in grado di assicurare tutti quei benefici e l'affidabilità dei veicoli Audi.

Peugeot 308 è una auto pratica per tutta la famiglia che mette in mostra un interno in linea con le tendenze attuali e viene fornito con una selezione di motori - sia a benzina e sia a diesel - piuttosto frugali. Dalla sua anche una gamma di funzionalità di infotainment aggiornate e nuove tecnologie di sicurezza.

Piace Skoda Octavia perché è un'auto familiare spaziosa e ben costruita che propone numerose attrezzature a un prezzo leggermente inferiore rispetto alla media del mercato. Ed è disponibile anche in una vasta gamma di modelli.

Sorprende Renault Megane, se non altro perché i modelli di alta gamma dispongono anche di un sistema di infotainment simile a quello che potresti trovare nelle auto Volvo più costose. Ci sono due motori tra cui scegliere: benzina e diesel.