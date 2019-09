Migliori city car gpl 2019 di serie. Prezzi, marche e modelli

Sono comode e agili per muoversi in città e con la nuova alimentazione a gpl con impianto preinstallato permettono anche un risparmio dei costi complessivi. Sono le city car che in questo 2019 si rivelano una buona opzione per chi è alla ricerca di un mezzo economico, dai bassi consumi e per un uso cittadino.

City car gpl 2019, migliori e prezzi

Quale modello di city car scegliere? La nostra selezione parte da una premessa: abbiamo selezionato solo le auto con impianto preinstallato. E in ordine crescente di prezzo, questo è il panorama 2019 delle offerte:

Renault Twingo: da 12.450 euro

Kia Picanto: da 12.650 euro

Hyundai i10: da 12.700 euro

Mitsubishi Space Star: da 14.140

Fiat Panda: da 14.550 euro

Lancia Ypsilon: da 15.800 euro

Fiat 500: da 16.250 euro

Marche e modelli city car gpl 2019

Renault Twingo (motore 0.9 TCe Generation con 90 CV, velocità massima di 170 chilometri orari, consumi di 13,5 chilometri per litro ed emissioni pari a 120 grammi di CO2 per chilometro) si caratterizza per la presenza del motore nella parte posteriore, subito sotto al bagagliaio. Si tratta di una soluzione che presenta numerosi vantaggi, a iniziare dalla maggiore disponibilità di spazio all'interno fino ad arrivare alla migliore sicurezza in caso di incidente.

Kia Picanto (motore 1.0 City con 65 CV, velocità massima di 161 chilometri orari, consumi di 14,3 chilometri per litro ed emissioni pari a 100 grammi di CO2 per chilometro) mette subito in mostra un dettaglio meccanico: il nuovo interasse di questa auto per la città è cresciuto di 15 mm rispetto al vecchio modello e le ruote sono più vicine ai bordi della vettura, con l'obiettivo di migliorare lo spazio interno e offrire un'esperienza di guida più matura e raffinata.

Hyundai i10 (motore 1.0 Econext Advanced con 65 CV, velocità massima di 151 chilometri orari, consumi di 12,2 chilometri per litro ed emissioni pari a 110 grammi di CO2 per chilometro) si presenta sul mercato con tutte le carte giuste per competere con i principali avversari europei. Siamo davanti a una city car dall'ottima dinamica. Non è molta sportiva rispetto ad altri modelli, ma riesce abbondantemente a fare il suo lavoro in città, anche in termini di spazio.

Mitsubishi Space Star (motore 1.0 bi-fuel Invite con 71 CV, velocità massima di 172 chilometri orari, consumi di 13,6 chilometri per litro) non è dotato di tutto quell'equipaggiamento innovativo che caratterizza la maggiore parte dei rivali quotati e famosi, ma l'uso intelligente dello spazio interno e il buon rapporto tra qualità e prezzo ne fanno una versione da tenere in considerazione, Migliorabile nel caso di scelta di un allestimento di maggiore qualità.

Fiat Panda (motore 1.2 EasyPower Easy con 69 CV, velocità massima di 164 chilometri orari, consumi di 14,5 chilometri per litro ed emissioni pari a 116 grammi di CO2 per chilometro) è sempre la solita con il suo stile distintivo e gli interni spaziosi e pratici. Anche questa nuova generazione della city car, seppur in versione gpl, mantiene quelle caratteristiche chiave che ne hanno decretato il successo nel tempo. Se c'è un aspetto da migliorare è quello della sicurezza.

Lancia Ypsilon (motore 1.2 Ecochic Elefantino Blu con 69 CV, velocità massima di 159 chilometri orari, consumi di 13,9 chilometri per litro ed emissioni pari a 117 grammi di CO2 per chilometro) è una city car che fa dell'eleganza il suo punto di distinzione. Con una caratteristica aggiuntiva: sembra una tre porte, ma avvicinandosi si scopre che in realtà è una cinque porte. Le maniglie delle portiere posteriori sono perfettamente nascoste conferendo un aspetto ordinato.

Fiat 500 (motore 1.2 EasyPower Pop con 69 CV, velocità massima di 160 chilometri orari, consumi di 12,9 chilometri per litro ed emissioni pari a 128 grammi di CO2 per chilometro) con il look divertente e di carattere, motori economici ma non pigri, bassi costi di gestione e interni luminosi e allegri rappresenta una delle city car per eccellenza. Questa nuova versione alimentata a gpl permette un utilizzo ancora più intelligente e un calo della spesa per il mantenimento.