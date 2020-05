Migliori Suv ibridi plug in 2020. Marche e modelli

Cresce a vista d'occhio l'offerta di suv ibridi plug-in 2020 che va di pari passo con la domanda in costante aumento da parte degli italiani.

Al netto del recente rallentamento che ha coinvolto tutti i comparti, sono i numeri a dimostrare come l'interesse sia costantemente alto poiché questi modelli sono in grado di unire i vantaggi della presenza di un motore termico con i benefici derivanti da un impianto elettrico a batteria.

La diposinibilità di suv del calibro di Kia Niro ibrida Phev, Bmw X1 ibrida XDrive 25e Jeep Compass ibrida plug-in e Mini Countryman ibrida plug-in è la chiara dimostrazione di un mercato che cerca di accontentare tutto per varietà, prestazioni, comfort e prezzo.

Ma potremmo ricordare anche Opel Grandland X Hybrid plug-in, Mitsubishi Outlander ibrida Phev, Citroen C5 Aircross ibrida plug-in, Ford Kuga ibrida plug-in tra le uscite più interessante e intenzionate a conquistare lo scettro best seller alla fine dell'anno.

I suv ibridi plug-in sono comodi anche per muoversi con libertà sia città e sia nei percorsi più lunghi. Vediamo quindi le novità tra

Elenco modelli aggiornati suv ibridi plug-in 2020

Migliori suv ibridi plug-in, marche e modelli

Elenco modelli aggiornati suv ibridi plug-in 2020

Kia Niro ibrida Phev promette 58 chilometri di autonomia in modalità completamente elettrica con tempi di ricarica di 7 ore utilizzando la presa domestica ovvero di tre ore con le colonnine. La guida autonoma è di secondo livello.

Bmw X1 ibrida XDrive 25e nasconde un motore a benzina a 3 cilindri da 1,5 litri con tecnologia TwinPower Turbo e un propulsore elettrico che assicura una potenza di 95 CV e fornisce 165 Nm di coppia alle ruote posteriori tramite una trasmissione a velocità singola.

Jeep Compass ibrida plug-in porta con sé un pacco batteria di 11,3 kWh da ricaricare in tre ore e mezza con la Easy Wallbox di proprietà di Fca che opera fino a 3 kW e in 100 minuti con impianto a 7,4 kW. Ad alimentare è il motore 1.300 cc turbobenzina con unità elettrica.

Mini Countryman ibrida plug-in è la prima Mini con 4 metri di lunghezza, 4 sedili singoli indipendenti e regolabili e con l'opzione della trazione integrale All4 che ripartisce la coppia dall'asse anteriore a quello posteriore con un ripartitore di coppia e di una frizione multidisco.

Migliori suv ibridi plug-in, marche e modelli

Caratteristica principale di Opel Grandland X Hybrid plug-in è la disponibilità di una doppia versione Hybrid4 a trazione integrale e anteriore. Il modello con le prestazioni migliori a quattro ruote motrici è alimentato dal motore quattro cilindri turbo benzina 1.6 litri a iniezione diretta da 200 CV.

Sono proprio i numeri ad aiutare a farsi un'idea del Mitsubishi Outlander ibrida Phev: emissioni di anidride carbonica di 42 grammi per chilometro, accelerazione da 0 a 100 chilometri orari in 11 secondi netti, velocità massima di 170 chilometri orari.

Citroen C5 Aircross ibrida plug-in scommette sul quattro cilindri turbo a benzina di 1.600 cc Puretech da 180 CV accompagnato da un elettrico da 109 CV integrato nel cambio automatico a 8 rapporti di serie per un totale di 225 CV di potenza e 320 Nm.

Ford Kuga ibrida plug-in affianca un propulsore a benzina a quattro cilindri da 2.5 litri a una unità elettrica con batteria agli ioni-litio da 14,4 kWh per una potenza complessiva di 225 CV in grado di garantire 56 chilimetri di autonomia in modalità full electric.