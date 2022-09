Mini Vision Urbanaut: prezzi, versioni, motori, dimensioni nuovo modello 2022

La nuova Mini Vision Urbanaut, monovolume elettrica, presenta un nuovo volto. Il frontale è una chiara evoluzione di due icone del design Mini: i fari e la calandra. I primi sono posti sotto un telaio in alluminio fresato con asole apribili e sono visibili solo quando sono accesi. Grazie al loro design dinamico a matrice multicolore possono visualizzare diverse grafiche multicolori, creando una nuova forma di comunicazione tra l'auto e l'ambiente che si adatta ad ogni situazione.

Da parte sua, la griglia anteriore ha ora la forma di un ottagono, che rappresenta un'evoluzione della tradizionale forma esagonale. Poiché la nuova Vision Urbanaut non equipaggia un motore a combustione che richiede il raffreddamento, la griglia ora ha una nuova funzione che è quella di un pannello intelligente per la guida autonoma. Vediamo da vicino:

Dimensioni e versioni Mini Vision Urbanaut

L'esterno di Mini Vision Urbanaut, lunga complessivamente 4,46 m, presenta un design pulito e il colore opaco Zero Gravity utilizzato per la carrozzeria rappresenta una transizione dal verde metallizzato con riflessi blu a una sottile sfumatura di grigio.

Tuttavia, il punto culminante dell'estetica esterna di Vision Urbanaut sono le sue ruote, rifinite nel colore Ocean Wave, un blu turchese che si distingue per la sua associazione con la spiaggia e il suono del mare. La forma delle ruote ricorda uno skateboard e il profilo astratto delle gomme Union Jack è un cenno all'eredità britannica dell'auto. Le ruote possono essere trasparenti o con l'interno illuminato, a seconda del momento Mini selezionato.

Mini Vision Urbanaut offre invece uno spazio interno che può essere utilizzato in modi diversi grazie al sistema di trazione elettrica e alle funzioni di guida autonoma. Il veicolo non è dotato di porte lato guidatore o lato passeggero anteriore, in quanto gli occupanti entrano nell'abitacolo attraverso un'ampia porta laterale scorrevole. Una volta all'interno, una disposizione a quattro posti estremamente flessibile fornisce la base per un interno luminoso.

I due sedili anteriori possono ruotare, mentre gli schienali posteriori sono molto ampi e possono essere ripiegati manualmente e ruotato. Quando l'auto è ferma, il cruscotto si abbassa e la zona di guida si trasforma in un comodo angolo di seduta, una specie di divano letto. Inoltre, il parabrezza può essere ripiegato per creare una sorta di balcone.

La parte posteriore del veicolo è lo spazio più silenzioso, poiché invita gli occupanti a godersi un po' di tempo per se stessi. Sul lato opposto della porta scorrevole, invece, si trova un tavolino con una pianta che rappresenta il punto centrale dell'auto, il luogo di ritrovo dei passeggeri. Infine, le soluzioni di interfaccia utente intuitive consentono l'eliminazione dei controlli convenzionali come pulsanti e interruttori, creando un'esperienza spaziale minimalista pur mantenendo la massima connettività.

Uno dei punti salienti del concept Mini Vision Urbanaut è che sia l'esterno che l'interno del veicolo cambiano per dare a ogni esperienza il miglior scenario possibile. Questo è ciò che l'azienda chiama Mini momenti. La nuova Mini Vision Urbanaut offre il massimo spazio con la minima impronta di carbonio, grazie a un uso responsabile delle risorse e al suo sistema di propulsione 100% elettrico.

Questo veicolo riduce il numero di componenti nel design esterno e interno e consente anche una doppia funzione degli stessi, come accade con il cruscotto-divano letto. Mini utilizza materiali riciclati nella nuova Vision Urbanaut per evitare l'uso di cromo e pelle. Il materiale più utilizzato negli interni è il tessuto a maglia, che unisce qualità a morbidezza e comfort. Inoltre, l'uso del sughero sul volante e sul pavimento conferisce al veicolo un tocco speciale grazie al suo tocco naturale e piacevole. Nessuna comunicazione dei prezzi di Mini Vision Urbanaut.