Monovolume metano 2019-2020 di serie. Modelli, prezzi e marche auto

Quali sono le auto monovolume 2019-2020 con impianto metano di serie? La combinazione è di quelle di sicuro successo per chi cerca un modello adatto a lunghe percorrenze e con bel risparmio di carburante.

Le monovolume non riscuotono più il successo di una volta per via della produzione di una nuova gamma di auto altrettanto spaziose, ma più aggressive nell'aspetto e con prestazioni migliori. In qualche modo è quanto accade anche con l'alimentazione a metano che riesce a resistere anche se nuove forme di spinta alternativa si aggiungono nel mercato delle possibilità.

In ogni caso, le monovolume metano 2019-2020 di serie sono veicoli a basso consumo che bruciano carburante a basse emissioni, incidono in misura inferiore sull'ambiente rispetto ai carburanti tradizionale non sono eccessive costose, neanche in riferimento ai costi di gestione. Tra i modelli a metano 2019-2020 di serie da ricordare ci sono

Fiat 500L da 18.600 euro

Mercedes Classe B da 25.000 euro

Opel Zafira da 28.200 euro

Volkswagen Touran da 33.500 euro



Monovolume metano, modelli 2019-2020 di serie

Fiat 500L non è altro che la versione monovolume del classico modello che da decenni fa la sua bella figura sulle strade italiane. In linea con quanto visto, gli interni non sono di categoria premium, ma il design è user-friendly.

Piace la comodità con la regolazione dell'altezza per il volante e dell'altezza per il sedile del conducente che permettono di trovare la giusta posizione. C'è anche un spazio più che sufficiente nella parte posteriore con i sedili posteriori scorrono avanti e indietro.

Pollice in su anche per lo spazio del bagagliaio - fra 343 e 1.310 litri - anche perché in fin dei conti stiamo parlando di una monovolume che fa dello spazio uno dei suoi tratti distintivi. La sola incognita è legata al futuro di questo modello che appare incerto e potrebbe essere trasformato.

Se c'è un motivo per cui Mercedes Classe B è apprezzata è per i suoi interni comodi, in particolare i suoi sedili posteriori. In ogni caso sono indispensabili alcune osservazioni.

Rispetto alla generazione precedente di questa monovolume a metano, l'interasse è stato allungato a vantaggio dello spazio delle gambe. Ma attenzione al posto centrale ostacolato dal tunnel di trasmissione e di certo quello meno comodo nella parte posteriore.

A proposito di spazio, Mercedes Classe B riesce a offrire fino a 705 litri con il sedile posteriore scorrevole. Un volume che si espande fino a 1.540 litri, una volta ripiegato completamente il sedile posteriore.

Opel Zafira è conosciuta per essere una monovolume con un buon rapporto qualità-prezzo e decisamente pratica per i viaggi in famiglia. La variante Tourer, in particolare, è la terza generazione di Zafira, più lunga e più ampia rispetto alle prime due e con maggiore spazio interno.

Ci sono sei allestimenti tra cui scegliere con il modello entry level che offre una vasta gamma di funzioni standard, tra cui cerchi in lega da 17 pollici, cruise control, sensori di parcheggio e luci diurne a Led.

All'interno c'è sempre spazio per l'aria condizionata, il sistema di infotainment IntelliLink di Opel con display touchscreen da 7,0 pollici, radio DAB e connettività USB e Bluetooth, insieme al nuovo sistema di assistenza di emergenza OnStar, completo di hotspot Wi-Fi.

Volkswagen Touran mette subito in chiaro le cose: non è appariscente e punta tutto sulla praticità della sua forma squadrata, una gamma di motori di buon livello e un interno ben rifinito. La monovolume dà il meglio di sé se sfruttata come una cinque posti con due posti extra occasionali in caso di necessità.

Sono disponibili numerosi livelli di allestimento e ogni versione è dotata di un sistema di infotainment touchscreen da otto pollici, radio DAB, connettività Bluetooth, aria condizionata e alzacristalli elettrici.

Tra l'altro, con un rating di sicurezza a cinque stelle da Euro Ncap, il Touran è un modello rassicurante per le famiglie, con un punteggio dell'88% per la protezione degli occupanti degli adulti e l'89% per i passeggeri dei bambini.