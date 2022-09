Nissan Qashqai N Motion 2022 nuovo modello Suv. Motori, consumi, prezzi, dimensioni. Differenze modelli tradizionali

Nissan lancia lancia un'edizione speciale di Qashqai per portare un tocco di sportività al suo design esterno ed espandere la dotazione di serie. Si tratta del Qashqai N Motion 2022 che il marchio giapponese produrrà sotto forma di una serie limitata a 800 unità. Da diversi anni, Nissan Qashqai è tra i suv più venduti in Italia. Con la sua prima generazione ha fatto da spartiacque per il mercato e ha reso popolare il formato crossover.

Con la seconda interpretazione ha dimostrato che i suv sono molto di più di una semplice moda passeggera. E le vendite del modello giapponese non smettono di aumentare, in parte per via del buon rapporto qualità-prezzo, ma anche per la sua gamma di motori, recentemente rinnovata, e per il suo design. Tuttavia, Nissan non è disposta a riposare sugli allori e ha appena lanciato un'edizione speciale per dare una spinta alle immatricolazioni del suo modello di punta.

Nissan Qashqai N Motion 2022, quali differenze e novità

Si chiama Nissan Qashqai N-Motion e la differenza tra questa serie limitata e altre versioni del suv giapponese è il design. La N-Edition ha un look più sportivo grazie ai dettagli decorativi di argento, come le barre al tetto, la parte inferiore dei paraurti o gli specchietti retrovisori. E incorpora cerchi in lega d'argento di 19 pollici e fari tecnologia Led. La palette colore esterno è formato da undici alternative.

All'interno, il rivestimento N-Motion combina arancione e nero, mentre le cuciture arancio decora i sedili, i pannelli delle porte, la console centrale, il bracciolo centrale e il volante in pelle. I tappetini sono esclusivi di questa edizione e, come parte della dotazione standard, trovano spazio il navigatore TomTom con mappe 3D e connessione Internet, touchscreen centrale da 7 pollici e compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto.

Motori e prezzi Nissan Qashqai N Motion

La Nissan Qashqai N-Motion e è disponibile in Italia con prezzo di listino di 29.795 euro con la scelta di motori tra il DIG-T benzina 140 e 160 CV, e il diesel dCi 115 CV e 150 CV. In base al propulsore scelto, è possibile optare per un cambio manuale a sei rapporti o un cambio automatico, tipo CVT in diesel e benzina DCT a sette velocità con doppia frizione a benzina.

La fascia di prezzo di Nissan Qashqai 2022 varia da 22.235 euro (1.3 DIG-T 140 Visia) a 35.325 euro (1.3 DIG-T 160 Tekna+) per le versioni a benzina e da 23.340 euro (1.5 dCi 115 Visia) a 37.405 euro (1.7 dCi 150 Tekna+) per quelle a diesel. I pacchetti tra cui scegliere sono Design (Acenta, di serie per N-Connecta) - Executive (Business, di serie per N-Connecta), Safety 760 (Acenta e Business, non per Visia, di serie per le altre).

In ogni caso, qualunque sia il modello di Nissan Qashqai 2022 scelto tra le varie versioni e motorizzazioni adesso disponibili sul mercato ci sono alcune costanti. Si tratta di airbag per la testa, attacchi isofix, clima automatico bizona (manuale per Nissan Qashqai Visia), controllo arretramento in salita, cruise control, ingresso Usb, sedile posteriore frazionato.