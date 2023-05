Numerose nuove auto tanto attese saranno disponibili a maggio. Marche, prezzi e modelli

Tra crossover e utilitarie, le vetture più attese per il mese di maggio 2023 sono Honda Civic Type R e Jeep Avenger. Honda Civic Type R + la versione più potente e veloce di sempre, con un motore esclusivamente a benzina.

Jeep Avenger è un suv lungo quattro metri che arriverà in versione completamente elettrica e in seguito anche in versione ibrida. Abarth 595e è la prima versione sportiva dell'elettrica Fiat 500, e infine il suv Polestar 3, che sarà anch'esso completamente elettrico, susciterà sicuramente l'interesse degli appassionati. Approfondiamo quindi:

Quali crossover sono attesi nel mese di maggio 2023

Quali utilitarie sono attese nel mese di maggio 2023

Quali crossover sono attesi nel mese di maggio 2023

Suzuki Jimny riceverà una variante allungata, estesa di circa 40 cm e con l'aggiunta di due porte. Questa versione potrebbe essere dotata di un sistema di propulsione ibrido, e potrebbe essere omologata non solo come veicolo commerciale. L'auto dovrebbe essere disponibile a partire da maggio 2023, con un prezzo di almeno 35.000 euro.

Dacia Duster Mat Edition 2023 si caratterizza per il suo motore, il più potente della gamma: un quattro cilindri turbo benzina TCe 1.3 da 150 CV, abbinato ad un cambio automatico EDC a doppia frizione. La vettura presenta una nuova tinta abbinata a cerchi in lega da 17 pollici Gloss Black, alloggiamenti degli specchietti retrovisori esterni High Gloss Black, una sottile striscia arancione, barre del tetto Megalith Grey e antenna Shark Black Gloss.

L'allestimento Journey include aria condizionata automatica e un sistema multimediale con uno schermo da 8 pollici, navigazione integrata e replicazione dello smartphone. La telecamera multivista viene attivata durante le manovre di parcheggio e l'avvio è tramite scheda vivavoce. Dacia Duster Mat Edition 2023 è disponibile solo con il motore benzina 1.3 TCe da 150 CV e il cambio automatico a doppia frizione EDC, a un prezzo iniziale di 26.400 euro.

Mercedes EQE è un suv di grandi dimensioni disponibile sia con trazione posteriore che integrale: la prima versione è dotata di un motore da 292 CV al retrotreno, mentre la seconda è equipaggiata con un'unità motrice per asse (292 o 408 CV combinati). Il veicolo è basato su una piattaforma dedicata ai modelli a batteria e dichiara un'autonomia fino a 590 chilometri.

Con una lunghezza di 486 cm, EQE offre un'ampia capacità di carico, con un vano bagagli di 520-580/1675 litri. La batteria, alloggiata nel pianale, ha una capacità leggermente superiore ai 100 kWh, con una buona capacità residua garantita anche dopo 10 anni o 250.000 chilometri.

Quali utilitarie sono attese nel mese di maggio 2023

La gamma 595 di Abarth si focalizza sulla massimizzazione delle prestazioni, sull'emissione sonora dello scarico, sull'eccentrico design e sulla forte personalità, oltre che sull'elevato piacere di guida. Queste caratteristiche formano la base per la creazione di un modello personalizzato che soddisfi le esigenze specifiche dell'acquirente. A tale scopo, sono stati sviluppati quattro pacchetti di personalizzazione che si ispirano alla autentica tradizione di Abarth.

Tali pacchetti offrono una vasta gamma di opzioni che vanno dall'aggiunta di dettagli estetici all'adozione di soluzioni tecnologiche all'avanguardia, al fine di offrire una personalizzazione completa dell'esperienza di guida. I pacchetti di personalizzazione omaggiano l'iconica storia di Abarth, richiamando alla memoria le leggendarie scatole di trasformazione dello Scorpione degli anni '60, che trasformavano auto di produzione standard in vere e proprie macchine da competizione.

Honda Civic Type R è la variante ad alte prestazioni della gamma Civic, disponibile in Italia a partire dalla settima generazione. L'abitacolo è stato realizzato con grande attenzione ai materiali e alla lavorazione, sebbene la plancia non sia particolarmente sfarzosa. Gli interni presentano sedili anteriori sportivi avvolgenti in tessuto scamosciato rosso, che garantiscono un'ottima tenuta senza risultare eccessivamente restrittivi. Il sedile posteriore è di colore nero e offre spazio per un massimo di due persone.

La strumentazione è equipaggiata con indicatori specifici per valutare l'efficacia dell'auto in pista, come il misuratore delle accelerazioni longitudinali e trasversali. Nella modalità di guida "+R", studiata per l'utilizzo in pista, la strumentazione digitale limita le informazioni essenziali come il regime del motore, le temperature dell'acqua e dell'olio e il cronometro, per ridurre le distrazioni del pilota. Il prezzo di partenza si attesta intorno ai 60.000 euro.

Rimani aggiornato!

Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click su Segui in alto a destra