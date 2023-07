Nuova analisi su affidabilità auto 2023 finalmente pubblicata da Jd Power, problemi e guasti sono in aumento

Ecco i marchi più attenti alle esigenze del mercato che su distinguono per la qualità e affidabilità percepita dai suoi clienti. Secondo l'indagine condotta da JD Power, Alfa Romeo si è posizionata al primo posto nella classifica dei migliori brand premium per il minor numero di problemi riscontrati dai proprietari nei primi mesi di utilizzo, ma interessanti sotto diversi punti di vista sono tutte le classifiche di J.D Power, tra cui quelle delle auto "mass market".

L'analisi di JD Power ha coinvolto i clienti di nuovi veicoli, intervistandoli a distanza di tre mesi dall'acquisto e monitorando eventuali problematiche su un campione di 100 veicoli (PP100) per valutarne le prestazioni. Di seguito sono riportati tutti i dettagli dell'indagine e le altre marche che si sono distinte in modo positivo o negativo:

Auto più affidabili, la nuova classifica 2023 di J.D. Power

Problemi e guasti auto più frequenti per J.D. Power

L'analisi condotta damette in luce i marchi che hanno registrato il miglioramento più costante in termini di qualità.si posiziona al primo posto con un miglioramento di 73 PP100, seguita dacon un miglioramento di 68 PP100 econ un miglioramento di 45 PP100.

Nella classifica complessiva, si distinguono Dodge con il punteggio più elevato in assoluto per la qualità (140 PP100), Ram come il migliore nel mercato di massa (141 PP100) e Alfa Romeo come leader nel segmento delle auto premium in termini di qualità (143 PP100).

General Motors riceve il maggior numero di riconoscimenti per i modelli di auto, mentre Chevrolet e Kia ricevono il maggior numero di riconoscimenti per segmento. Lo stabilimento Tahara Lexus di Toyota Motor Corporation, responsabile della produzione di Lexus IS, Lexus LS e Lexus NX, riceve il Platinum Plant Quality Award per l'assenza di problemi legati alla progettazione.

Alfa Romeo ha fatto importanti progressi per tornare a essere un simbolo di sportività negli Stati Uniti. Il rapporto dell'indagine JD Power US Initial Quality Study 2023 conferma un aumento delle lamentele da parte dei clienti dell'industria automobilistica, ma anche un miglioramento di diversi marchi, tra cui appunto Alfa Romeo. Lo studio sulla qualità delle auto vendute negli Stati Uniti, condotto da febbraio a maggio 2023, si basa sulle risposte di 93.380 acquirenti e locatari di nuovi veicoli model year 2023.

La classifica è stata costruita considerando le risposte fornite dai consumatori a 223 domande suddivise in 9 categorie: infotainment, caratteristiche, controlli e display, esterni, assistenza alla guida, interni, propulsore, sedili, esperienza di guida e climatizzatore.

Lo studio è stato ideato per fornire ai produttori di auto informazioni utili per identificare i problemi e le esigenze dei clienti al fine di migliorare la qualità dei veicoli. Il punteggio, indicato come PP100 in altre indagini JD Power, rappresenta il numero di problemi ogni 100 veicoli venduti. Pertanto, un punteggio inferiore indica una maggiore qualità percepita dai clienti.

Le migliori auto "generaliste" in base ai punteggi di J.D. Power

Per quanto le cosidette auto generaliste, o mass marketing, avanzano i costruttori giapponesi, che possono vantare una alta qualità e affidabilità delle proprie auto, superando anche marchi di auto, spesso molto più venduti.

La classifica generale, risulta, quindi, in questo modo:

1) Mitsubishi

2) Mazda

3) Subaru

4) Mini

5) Chevrolet

6) GMC

7) Nissan

8) Honda

9) Toyota

10) Volkswagen

11) Kia

12) Ford

13) Ram

14) Jeep

15) Hyundai

I migliori marchi premium secondo J.D. Power

Passando ai marchi di auto cosidetto premium, ovvero di alto livello Lexus domina sia la classifica generale che quella dei Suv, mentre, come abbiamo giò scritto, cresce di punteggio e di livello Alfa Romeo.

I migliori brand premiun, secondo la soddisfazione espressa dagli intervistati, dunque, risultano, nella classifica complessiva:

1) Lexus

2) Porsche

3) Infiniti

4) Bmw

5) Acura

6) Volvo

7) Cadillac

8) Audi

9) Mercedes

10) Genesis

Secondo le risposte fornite dai proprietari di auto intervistate per quesa nuova ricerca, si osserva una diminuzione media dei problemi legati all'esperienza di guida, ma un aumento dei problemi relativi alle tecnologie per la sicurezza e il comfort di bordo. Il maggior incremento è associato ai problemi con funzioni, controlli e display (+3,2 PP100), seguito dall'infotainment (+2,3 PP100). Di seguito, riportiamo una sintesi dei principali problemi riscontrati:

Maniglie per l'apertura delle portiere: Sette dei dieci modelli più problematici sono veicoli elettrici;

Sistemi di sicurezza: i problemi riscontrati dai proprietari nell'assistenza alla guida sono aumentati di 1,8 PP100. In particolare, il Lane Departure Warning/Lane Keeping Assistance registra 7,2 PP100, seguito dal Forward Collision Warning/Automatic Emergency Brake con 5,0 PP100;

Sistema operativo Android Automotive (AAOS): registra 29,6 PP100, escludendo i sistemi di mirroring per Android Auto o Apple CarPlay;

Ricarica wireless dello smartphone: Riscontra un aumento di 1,1 PP100.

Questi risultati evidenziano l'importanza di monitorare e affrontare iche influiscono sulla sicurezza e il comfort di bordo nei veicoli attuali.