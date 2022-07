Nuova BMW X3 2022-2023, il restyling del suv è appena uscito ma si pensa già ad un modello inedito

Mentre molti modelli stanno vedendo la loro gamma di motori ridursi a causa di necessità economiche o per far fronte alla crisi dei semiconduttori, questo non è il caso della nuova BMW X3. In occasione del suo restyling, conserva una forte tavolozza di quattro diesel (150, 190, 286 e 340 CV), due benzina (rispettivamente 184 e 360 CV di potenza) e un ibrido plug-in (292 CV).

Possiamo anche aggiungere la versione elettrica iX3 a questo catalogo. Non solo, ma all'orizzonte si intravede un restyling che ne farà un modello totalmente diverso. Approfondiamo alcuni aspetti:

Tanta curiosità sulla futura BMW X3 2022-2023

BMW X3 2022-2023 tra restyling e giudizi

All'interno, BMW X3 2022-2023 sarà un posto affascinante dove stare. Già il modello attuale mostra interni marrone noce e beige, abbinati a sedili sontuosi e super comodi: in breve, è tutto ciò che si desidera in un suv di lusso di medie dimensioni. La qualità, la vestibilità e i livelli di finitura sono di prim'ordine.

Il layout del cruscotto è familiare: il nuovo touchscreen da 12,3 pollici e il display digitale del conducente da 12,3 pollici sono simili alla Serie 3, il selettore delle marce, i pulsanti del climatizzatore e il controller rotativo iDrive su la console centrale. Gli schermi sono ad alta risoluzione e funzionano alla perfezione.

Il sistema operativo iDrive di BMW è facile e intuitivo da usare. Di serie c'è la compatibilità non Apple CarPlay e Android Auto wireless, e c'è un sistema audio Harman Kardon montato in tutti i modelli. Manca solo una fotocamera a 360 gradi.

Il più grande cambiamento sulla X3 aggiornato arriva nel reparto di guida e maneggevolezza. La qualità di guida è brillante e non si sente stridente a basse velocità su strade dissestate. Sembra più maturo e più simile a X5, il che è un'ottima cosa. Gli ammortizzatori adattivi sono standard, il che significa che puoi passare dalla modalità Comfort a quella Sport.

In questo contesto, BMW sta già pensando alla nuova generazione di X3. Nessuno stravolgimento a livello del design, ma solo numerose interessanti modifiche. Il prossimo modello darà più grande e più spazioso. I fari saranno più eleganti e più sottili e il paraurti ridisegnato con le prese d'aria dalle forme differenti. Le linee saranno più sportive con le maniglie delle portiere saranno a filo con la carrozzeria.

Una parola sul restyling del veicolo operato a fine 2021. Non stravolge la linea di questo modello di terza generazione lanciato nel 2017 (codice G01). Il cambiamento è però visibile a livello della calandra, le cui narici fanno da raccordo tra loro, come i fanali posteriori, più in rilievo e dotati di una nuova firma luminosa.

BMW ha anche ridisegnato gli scudi; quello del frontale mostra un volto più sobrio rispetto a prima nelle finiture x-Line e Business Design che ben si sposano con lo status chic e premium di questo veicolo.