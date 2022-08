Nuova Chery Omoda 5 2022-2023, Suv elegante e completo dal prezzo molto interessante

Chery ha iniziato la produzione del suv di media cilindrata Omoda 5 per farlo arrivare in Europa. Omoda è il nome di una nuova serie di suv di fascia alta. La serie sarà posizionata sopra la serie di suv Tiggo di Chery e la serie di berline Arrizo.

Laddove la maggior parte delle altre case automobilistiche cinesi lanciano marchi, Chery continua in qualche modo ostinatamente lungo la propria strada, usando sempre prima il nome Chery e poi il nome della serie. Vediamo da vicino:

Cosa colpisce di Chery Omoda 5 2022-2023

Target e opinioni su Chery Omoda 5 2022-2023

Cosa colpisce di Chery Omoda 5 2022-2023

Chery Omoda 5 era precedentemente noto con il nome in codice XC. È stato presentato ufficialmente su Auto Guangzhou 2021. Omoda è il nome della nuova serie di suv Chery. Chery ha scelto questo nome tra 10.000 suggerimenti, con la lettera O che rappresenta "nuovo di zecca" mentre "Moda" significa una tendenza della moda, secondo Chery. Le dimensioni di questa vettura sono 4.400 x 1.830 x 1.585 mm con un passo di 2.630 mm.

Dal punto di vista del design, è diverso da tutti i modelli Chery che hai visto prima. La nuova filosofia stilistica Art in Motion pone molta enfasi sul design del veicolo contemporaneo, il che spiega la massiccia griglia anteriore senza bordi che si fonde con le sottili luci di marcia diurna a Led. Come i moderni suv Hyundai, i fari a Led con tecnologia Matrix sono posizionati più in basso, mentre la parte posteriore richiama lo stile di Toyota e Lexus. C'è anche uno spoiler sporgente sopra il vetro posteriore fortemente inclinato, mentre il paraurti ospita un'audace piastra paramotore e terminali di scarico montati in alto.

All'interno, c'è un volante a tre razze rivestito in pelle a fondo piatto, due display da 12,3 pollici, un pannello centralizzato per i controlli multimediali e HVAC, nonché un tunnel centrale rialzato per fornire una chiara separazione tra guidatore e passeggero anteriore. Ci sono anche sedili sportivi dall'aspetto lussuoso con poggiatesta integrati. Nel complesso, l'abitacolo sembra piuttosto elegante.

Omoda 5 ha un motore ACTECO turbo da 1,6 litri con 197 CV e 290 Nm. Questo propulsore e è dotato di trasmissione 7DCT. In futuro, avrà un motore 1.5 aspirato, turbo 1.5 + 48V mild-hybrid e diventerà anche completamente elettrico.

Target e opinioni su Chery Omoda 5 2022-2023

Chery ha rivelato che il pubblico principale di Omoda 5 è la Gen Z, persone nate tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000. In questo modo, Chery ha messo una distanza tra le serie Omoda e Tiggo. Successivamente verranno presentate almeno altre tre Omoda-cars.

La produzione dell'Omoda 5 è iniziata a Wuhu, nella provincia di Anhui. Al momento, vengono assemblati solo i suv più potenti con motori da 1,6 litri. In una prima metà del 2022, Omoda 5 entrerà nel mercato cinese. Arriverà in Russia, Europa, Australia e Nuova Zelanda un po' più tardi. Il prezzo previsto di questa vettura è di circa 15.000 euro. Omoda 5 rivaleggia con Geely Coolray e Haval Jolion (First Love) in Cina.