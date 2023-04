Nuova Chery Tiggo TJ-1 2023, il Suv che sfida Jeep Wrangler e Land Rover Defender da 13mila euro

Le immagini del nuovo suv Chery Tiggo TJ-1 stanno facendo il giro del wev in vista del suo debutto previsto al Salone di Shanghai in questo mese di aprile. Attualmente, il veicolo è destinato al solo mercato cinese e si posiziona in competizione con vetture di prestigio come Jeep Wrangler e Land Rover Defender, nonché con il veicolo BAIC BJ40, ovvero la versione cinese e originale dell'ICKX K2 di DR Automobili. Ma non è da escludere lo sbarco in Europa, Italia inclusa, e anzi, le voci si intensificano.

Grazie alla partnership tra Chery e Dr, il nuovo veicolo potrebbe infatti arricchire la gamma del marchio fuoristradistico di recente costituzione. In pratica l'azienda cinese non esclude la possibilità di una futura presenza sul mercato europeo, considerando le sue intenzioni di espansione per il 2024. Vediamo nel dettaglio:

In arrivo un nuovo brand tutto dedicato al mondo del suv

Il nome Tiggo rappresenta la gamma suv del marchio cinese Chery, tuttavia il nuovo Chery Tiggo TJ-1 ha l'obiettivo di rilanciare l'immagine dell'azienda. Fondata nel 1997, Chery Automobile ha la sua sede a Wuhu e in soli 20 anni ha raggiunto una notevole crescita diventando una delle principali aziende automobilistiche cinesi, simile a Geely.

In passato, Chery è stata oggetto di osservazioni per la scarsa originalità stilistica delle sue vetture, ma la situazione sta cambiando. Con il lancio del suv elettrico Chery Omoda 5, destinato a un pubblico giovane e commercializzato in Cina a 13.000 euro (al cambio), Chery ha dimostrato una maggiore attenzione al design e alla personalità, realizzando un look moderno e urbano. Con il nuovo Chery Tiggo TJ-1, l'azienda prosegue in questa direzione, cercando di creare un'estetica più spartana ma comunque ricercata.

Chery Tiggo TJ-1 2023 presenta un corpo squadrato e, come ogni fuoristrada che si rispetti, grandi paraurti neri in plastica rinforzata con ganci di traino, passaruota squadrati e pneumatici dedicati. Il tetto ha un effetto sospeso e il montante posteriore largo, che include un pannello in tinta carrozzeria. Il nome Tiggo è scritto in nero secondo i gusti moderni, mentre il logo Chery è a caratteri distanziati. Le maniglie delle porte a scomparsa e lo spoiler posteriore, insieme alle finte prese d'aria, rappresentano altri elementi tipici del design cinese.

All'interno, Chery Tiggo TJ-1 2023 è dotata di un volante con pulsanti fisici, un quadro strumenti rettangolare, uno schermo per l'infotainment da 14,8 pollici e un head-up display. La Tiggo TJ-1 dovrebbe essere lanciata a luglio e le consegne nel mercato cinese dovrebbero partire poche settimane dopo dal lancio.

In termini di motorizzazioni, Chery prevede di lanciare due opzioni: un motore 1.6 benzina con cambio automatico a sette marce e una versione ibrida plug-in equipaggiata con le quattro ruote motrici. Quest'ultimo modello dovrebbe essere in grado di offrire un'autonomia di oltre 100 chilometri con solo la modalità elettrica, mentre combinando sia la trazione elettrica che termica, dovrebbe essere in grado di offrire un'autonomia di 1.200 chilometri.

Chery Tiggo TJ-1 2023 dovrebbe essere equipaggiata con la trazione integrale e pare che le maniglie siano a scomparsa. Il prezzo di vendita della vettura cinese dovrebbe essere di circa 100.000 RMB (circa 13.500 euro).

Chery Automobile ha deciso di espandere la sua presenza in Europa, inclusa l'Italia, attraverso il lancio di un nuovo marchio specializzato in suv e fuoristrada elettrici premium, chiamato Jaecoo. Questo nuovo marchio andrà ad affiancare il brand Omoda, che debutterà entro la fine del 2023 con il suv sportivo zero emissioni Omoda 5. L'obiettivo di Chery Automobile è ampliare la propria gamma di veicoli e di offrire ai vari mercati numerose famiglie di vetture con diverse impostazioni.

Jaecoo si concentrerà su valori come la dotazione di alta qualità, la versatilità di utilizzo e un'ottima mobilità off-road. Il primo modello del nuovo marchio sarà il Jaecoo 7, un suv dall'aspetto elegante e moderno, che verrà presentato il 20 aprile 2023 al Salone di Shanghai, in programma dal 18 al 27 del mese.