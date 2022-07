Nuova Citroen 2CV 2022-2023, il mitico modello ritorna come city car moderna e completa

Che spettacolo questa versione speciale della nuova Citroen 2CV 2022-2023. Si tratta della a 2 Deuche Concept, prototipo proposto a Stellantis in vista delle Olimpiadi di Parigi del 2024. C'è allora da aspettarsi il ritorno della Citroen 2CV? Questo modello aveva una carrozzeria decappottabile a profilo fisso e un tettuccio apribile.

La prima auto al mondo a trazione anteriore è stata prodotta tra il 1948 e il 1990 con oltre 3,8 milioni di unità vendute. In effetti, rispecchiava il Maggiolino Volkswagen in molti modi. Il fascino deciso di entrambe queste auto è davvero innegabile in tutti questi anni e continua ancora a sfiorare gli appassionati di automobili. Per far rivivere i ricordi nostalgici di questa auto familiare economica, il designer Jean Louis Bui ha elaborato un concept elettrico. Approfondiamo in questo articolo:

Come è stato immaginato il ritorno della nuova Citroen 2CV 2022-2023

Considerazione sul restyling della city car Citroen 2CV 2022-2023

Il designer francese Jean-Louis Bui descrive la sua 2 Deuche Concept come un'interpretazione moderna della mitica Citroen 2CV: un veicolo urbano alimentato da un motore elettrico, classificato nella categoria dei veicoli senza patente. In quest'ottica, le specifiche impongono i seguenti vincoli tecnici: lunghezza inferiore a 3 metri, larghezza massima 1,50 m e una capacità di due passeggeri, non di più.

L'uso ideale previsto sarebbe il car sharing o il noleggio self-service. Il designer ha già immaginato l'auto come ambasciatrice dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.

L'autore dell'opera ha sottolineato che il suo concetto incarna "lo stemma della Francia, così come la Torre Eiffel, una baguette o un croissant". Con il suo stile e la vibrante tavolozza dei colori della carrozzeria, dovrebbe essere un'auto giocosa, proprio come la Citroën 2CV nei suoi giorni di gloria.

Citroen 2CV è considerata una leggenda nell'industria automobilistica globale, prodotta dal 1948 al 1990. È stata scherzosamente definita un ombrello su ruote per il suo tetto a ribalta e il design divertente. Tuttavia, la circolazione del modello non è stata affatto comica: sono state prodotte più di 3,8 milioni di auto con varie modifiche.

Il designer Jean-Louis Bui è stato tra coloro che sono rimasti affascinati da questo modello compatto e ha offerto la sua interpretazione dell'auto per le condizioni moderne.

Questa audace minicar è stata soprannominata Citroen La 2 Deuche Concept. Il dna retrò è visibile nella forma dei passaruota, dei fari rotondi e del tetto retrattile a fisarmonica che la trasforma in una decappottabile. Secondo Jean, ha tratto ispirazione dalle linee e dalla silhouette semplici, in particolare dalla versione Charleston dell'originale Citroen 2CV.

Il resto ha profili più moderni, specialmente sul lato e sul retro. Allo stesso tempo, i fanali posteriori e le maniglie delle portiere a matrice in stile Tesla Model 3 conferiscono al concept un tocco di futurismo.