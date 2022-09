Nuova Citroen C3 2022-2023, l'interessante versione Suv compatta è arrivata a 18.000 euro

Citroen C3 2023 è in fase di profonda revisione per offrire a tutti la versione più adatta alle proprie esigenze e in linea con i propri gusti e il proprio stile. È infatti possibile scegliere il suv compatto tra quattro versioni: da You!, a C-Series, da Shine a C3 Elle.

Chiaramente identificabili in termini di stile, le diverse versioni si contraddistinguono per elementi estetici distintivi e offrono dotazioni utili nella vita di tutti i giorni, al servizio del comfort e della sicurezza. Entriamo nello specifico della normativa per vedere insieme:

Quale versione per Citroen C3 2022-2023

Citroen C3 2022-2023: opinioni e considerazione

Disponibile con i motori benzina PureTech 83 S&S e con il motore diesel BlueHDi 100 S&S, il You! offre 6 colori di carrozzeria tra Polar White, Steel Grey, Platinium Grey, Night Black, Rosso Elixir, Soft San), profili passaruota in nero, tetto a contrasto opzionale in Opal White e profili standard dei fendinebbia, alloggiamenti degli specchietti esterni e finiture dei montanti, tutto in bianco.

Gli interni sono in tessuto Mica Grey e la dotazione di serie comprende alzacristalli elettrici anteriori, chiusura centralizzata con telecomando, aria condizionata manuale, coprimozzi Arrow da 15 pollici, specchietti riscaldati e regolabili elettricamente, volante con decori satinati regolabile in altezza e profondità.

Tra le tecnologie utili di tutti i giorni, offre Lane Departure Warning, la funzione Hill Assist, Coffee Break Alert (rilevatore di fatica), cruise control e limitatore di velocità, riconoscimento dei limiti di velocità di serie. Optional: dotazione di una ruota di scorta e sedili riscaldati. Il prezzo di listino di circa 18.000 euro.

La Versione C-Series di Citroen C3 2022-2023 si rivolge a clienti che cercano un'offerta differenziata, ricca di dotazioni e comfort e dotata di una vera firma stilistica. Disponibile con i motori benzina PureTech 83 S&S, PureTech 110 S&S e il diesel BlueHDi 100 S&S, si distingue all'esterno con una specifica personalizzazione che dona fascino e dinamismo: lo stemma laterale C-Series, pacchetto colore Anodized Bronze (accenti di colore a contrasto per dettagli Airbump e profili fendinebbia) e personalizzazione del tetto nella stessa tonalità bronzo intenso.

Disponibile su tutta la gamma motori, sia benzina che diesel, la versione Shine di Citroen C3 2022-2023 è dotata di serie di cerchi in lega da 16 pollici (Matrix o Hellix a seconda della motorizzazione), vetri posteriori oscurati, specchietti ripiegabili elettricamente, finestrini anteriori elettrici.

Offre 7 tonalità per la carrozzeria (Polar White, Steel Grey, Platinium Grey, Night Black, Rosso Elixir, Spring Blue, Soft Sand), 4 colori del tetto a contrasto (Onyx Black, Opal White, Sport Red, Emeraude), Lotto di 4 colori(Nero, Bianco, Smeraldo, Rosso), 3 decorazioni per il tetto (Rosso, Smeraldo, Techwood).

All'interno, Citroën C3 Shine offre l'ambiente Armonia Grey di serie (con rivestimento in tessuto Mica – Grey) mentre Armonia Emeraude (Hello Fabric – Emeraude) e Armonia Techwood (Brumeo Fabric – TEP Isabella) sono disponibili come optional), entrambi con sedili Advanced Comfort.