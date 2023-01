Nuova Citroen eC3 2022-2023, city car che stravolgerà il mercato al prezzo di 10-13mila euro

Ci ha pensato lo stesso Carlos Tavares, CEO globale di Stellantis, a confermare che una Citroen C3 completamente elettrica sarà lanciata all'inizio del prossimo anno. La data esatta non è stata annunciata, ma è possibile che i tempi siano realmente molto stretti. Chiamata eC3, arriva dopo pochi mesi il restyling della C3 a benzina. Nessun altro produttore di massa ha sviluppato e lanciato una variante EV di un'auto in un lasso di tempo così breve. Vediamo meglio in questo articolo:

Citroen eC3 2022-2023, la carta vincente del prezzo (e non solo)

Il grande obiettivo per Citroen è il prezzo della C3 elettrica. Rendere i veicoli elettrici accessibili alla classe media è la sfida più grande, ha affermato Tavares. Ecco dunque che, considerando l'applicazione di incentivi nazionali e locali, potrebbe finire per costare tra 10 e 13.000 euro così da diventare un modello elettrico di qualità realmente low cost.

Per tenere sotto controllo i costi, Citroen eC3 avrà una batteria di dimensioni modeste con una capacità di 30,2 kWh e utilizzerà celle LFP dell'azienda cinese Svolt. L'auto avrà un caricabatterie CA integrato da 3,3 kW e sarà anche in grado di ricaricare rapidamente CCS2. Il solo motore elettrico della Citroen eC3 avrà una potenza di 63 kW (86 CV) e 143 Nm.

Per ottimizzare i costi, la versione elettrica di C3 condividerà tutte le altre parti e componenti, fortemente localizzate, con il modello a benzina. La carrozzeria, gli interni e la meccanica sono comuni; ecco perché l'eC3 sembra identico al suo cugino a benzina e l'unico elemento di differenziazione è la porta di ricarica situata sul parafango anteriore. Anche gli interni dovrebbero essere invariati, fatta eccezione per il regolatore di marcia che sostituisce la leva del cambio manuale a benzina.

Per quanto riguarda lo stile della vettura, la nuova Citroen dovrebbe abbandonare i cuscini protettivi Airbumps che ne caratterizzavano le fiancate. Non sarà però priva di protezioni per la carrozzeria, visto che questa vettura dovrebbe esistere in due versioni, una sofisticata city car e una versione un po' avventurosa con elementi protettivi.

La nuova Citroen eC3 2022-2023 segnerà una nuova era per la casa automobilistica francese da quando Carlos Tavares vuole riposizionare il produttore a livello di entrata. Si posizionerà sul mercato delle city car elettriche non cercando di distinguersi per l'autonomia ma giocando appunto la carta del prezzo. La e-C3 sarà disponibile in due versioni Eco, meno potente della Peugeot e-208. Sono previsti due piccoli motori con una potenza di circa 50 e 80 CV.

Sapendo che la batteria pesa almeno il 30% del prezzo di un veicolo, questa batteria Svolt offrirà meno autonomia ma consentirà un prezzo competitivo, fra 10 e 13.000 euro con gli incentivi. Un approccio adottato da altri produttori low cost. Batterie che saranno prodotte dalla fine del 2023 in Europa da quando Svolt ha formalizzato la costituzione di uno stabilimento in Germania.