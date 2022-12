Nuova city car DS 2022-2023, il ritorno ad un'auto piccola, affidabile, economica piace a molti

Si avverte la mancanza di una city car a firma DS. La avvertono gli automobilisti in quanto la ricerca di modelli per la città che sia in grado di coniugare bellezza e prestazioni è ancora oggi molto viva. E la avverte anche la stessa casa francese che, dopo il successo della DS3, è rimasta ai margini di questa nicchia di mercato, scegliendo di puntare su auto con assetto di guida rialzato.

Ecco però che, come dimostrano le più recenti tendenze di mercato, questi due mondi si stanno unendo sempre più fino al punto che sempre più city car dall'aspetto più robusto e muscoloso stanno vivacizzando le vendite. Di conseguenza un nuovo modello di auto per la città realizzato da DS potrebbe rappresentare un interessante questo ritorno. Facciamo il punto della situazione:

Come potrebbe essere la nuova city car DS 2022-2023

Perché potrebbe avere successo la nuova city car DS

Punto di partenza della nuova city car DS 2022-2023 è la storica DS3. Si tratta di una tre porte a tratti sportiva e a tratti raffinata, derivata dalla versione di Citroen C3 in produzione in quegli anni. Bellezza e cura dei dettagli facevano la differenza in quanto quando è di colore diverso, il tetto sembra quasi fluttuare sopra la carrozzeria. Anche dal punto di vista prestazionale aveva tanti argomenti dalla sua parte.

Agile in città, è adatta anche ai viaggi. E si caratterizza per la sua silenziosità. Per quanto riguarda l'esperienza di guida, offre il massimo sulle strade con tante curve, anche al di là dello stretto ambiente urbano, in quanto riusciva a mettere in luce il suo buon assetto e la vivacità dei motori.

Sotto al cofano si mostra equilibrata la BlueHDi da 99 CV, ma al tipo di auto sono più adatti i motori turbo a benzina, ovvero quelli da 110 e 131 CV in quanto spingono forte e consumano poco. C'è da credere che una eventuale nuova city car DS 2022-2023 possa puntare con decisione sui motori ibridi.

La futura nuova city car DS potrebbe essere una rivale francese della Mini. Questa vettura a tre porte potrebbe essere basata sulla C3 piuttosto ordinaria di Citroen, ma con un design pulito, molte opzioni per personalizzare il suo aspetto e una maneggevolezza accattivante. Un'auto molto più soddisfacente da possedere e guidare. Il compromesso per la configurazione delle sospensioni sportive della DS3 sarebbe una manovrabilità molto più ordinata rispetto ad altre Citroen delle sue dimensioni.

Una Mini è ancora all'avanguardia in quest'area, ma la DS potrebbe essere ancora abbastanza divertente da guidare. Gli interni saranno decisamente smart così da giustificare le aspirazioni esclusive dell'auto.

Ricordiamo che il principale restyling della DS3 è avvenuto nel 2015, quando Citroen ha lanciato DS come marchio a sé stante. Di conseguenza, la DS3 ha perso i suoi badge Citroen guadagnando un motore a benzina a tre cilindri da 1,2 litri e un design degli interni meno disordinato. Ora è arrivato il tempo di un nuovo rilancio?