Nuova Cupra Born 2022, 2 nuovi interessanti Suv per raddoppiare vendite e fatturato

Cupra ha celebrato il suo quarto anniversario come marchio autonomo confermando che lancerà due nuovi suv per raddoppiare vendite e fatturato. L'azienda spagnola è stata lanciata nel 2019 come marchio gemello di Seat incentrato sulle prestazioni e l'anno scorso ha lanciato la sua prima auto elettrica, la Cupra Born.

La società raddoppierà la sua rete di specialisti Cupra e Cupra City Garages quest'anno, nel tentativo di raggiungere più potenziali clienti e raddoppiare i suoi dati di vendita nel 2022. Per la cronaca, Cupra ha venduto 79.300 unità nel 2021, il 189% in più rispetto al 2020. Vediamo meglio:

In arrivo due nuovi suv Cupra Born 2022, i motivi

Arriva l'espansione nel metaverso per Cupra Born 2022

Cupra ha già rivelato quali saranno i suoi prossimi due modelli elettrici: il Tavascan, un suv che, come il Born, utilizzerà la versatile piattaforma elettrica MEB del Gruppo Volkswagen. Ne seguirà nel 2025 una versione di produzione dell'UrbanRebel Concept, che sarà un piccolo crossover entry-level di dimensioni simili all'Arona con motore a benzina.

Questo modello utilizzerà una nuova versione ridotta della piattaforma MEB e sarà affiancato dalla Volkswagen ID Life e da un piccolo modello Skoda.

In un video per celebrare il quarto anniversario di Cupra e lanciare un nuovo piano CupraX2, il boss del marchio Wayne Griffiths ha accennato a due nuovi modelli che nessuno ha ancora visto, che dovrebbero essere presentati entro il 2025. Non ha fornito ulteriori informazioni, dicendo che i dettagli saranno rivelati in futuro.

L'azienda ha mostrato due contorni teaser delle nuove auto. Uno sembra assumere la forma di un grande suv e potrebbe potenzialmente essere un modello di dimensioni inferiori rispetto al Tavascan. L'altro allude a una station wagon più bassa e potrebbe essere un modello gemello della versione di produzione della prossima Volkswagen, una berlina elettrica esecutiva con un focus sull'efficienza aerodinamica.

Cupra ha fatto molti altri annunci durante l'evento, inclusa un'espansione nel metaverso - il tanto pubblicizzato mondo digitale online - con un nuovo servizio chiamato Metahype.

Il sistema consentirà di offrire nuove esperienze coinvolgenti per i clienti attraverso l'uso della realtà virtuale. L'azienda offre anche un nuovo concept Cupra2 Experience che verrà lanciato con UrbanRebel e ha dichiarato che lancerà il suo primo NFT (Non-Fungible Token).

Come spiegato da Antonino Labate, Director of Strategy, Business Development and Operations di Cupra, "con il nostro UrbanRebel completamente elettrico, stiamo portando la Cupra2 Experience nel mondo, un'esperienza di corsa unica in cui ciò che guidi è reale, ma ciò che si vede è virtuale", aggiungendo che sono "pronti a dare una scossa al tradizionale format del motorsport".

Prima del lancio della nuova esperienza, Cupra metterà all'asta un NFT del concept UrbanRebel, con l'acquirente che sarà una delle prime persone a provare la nuova esperienza di corsa.