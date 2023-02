Nuova Dacia Duster 2023, quale della tante versioni scegliere del crossover da 18mila euro

Dacia Duster è certamente un crossover di successo. La sua versatilità, le sue molteplici qualità e la sua semplicità sono tra le ragioni per cui è stata così positivamente accolta in Italia. Dall'inizio della sua produzione e dopo la realizzazione della seconda generazione, sono state rilasciate molte versioni del crossover. Diventa allora interessante capire quale versione scegliere fra i diversi allestimenti e le varie alimentazioni che partono da un prezzo assoutamente competitivo di 18mila euro:

Quale alimentazione scegliere per Dacia Duster 2023

Dacia Duster 2023, quale allestimento preferire

Può non essere così semplice orientarsi quando si tratta di cercare la migliore versione della Dacia Duster. Questo veicolo esiste oggi in 2 generazioni ed è disponibile con un'ampia varietà di motori. Scorrendo le schede tecniche del crossover, molti potrebbero confondersi con le numerose motorizzazioni offerte sin dal suo lancio nel 2010.

Se l'economia in termini di consumi e di emissioni è tra i criteri di acquisto, il Duster equipaggiato con il motore Eco-G è la versione migliore. Questo blocco di 3 cilindri ha il vantaggio di essere supportato da un turbo che consente al veicolo di godere di una potenza di 100 CV. Questo nuovo Duster è alimentato a Gpl e benzina. Secondo i dati del costruttore, il tasso di CO2 rilasciato è pari a 108 grammi per chilometro a benzina e 122 a Gpl.

Per chi utilizza il Duster per percorrere regolarmente lunghe distanze, il crossover di nuova generazione nella sua versione diesel è la migliore opzione. Questo Duster beneficia della tecnologia del motore Blue dCi del marchio Diamond. Il blocco 1.5 L sviluppa 115 CV per un consumo di carburante nel ciclo combinato di circa 4,9 litri per 100 chilometri ed emissioni di 127 grammi per chilometro di CO2 .

Chi preferisce unire potenza e rispetto delle norme ambientali, i due motori a benzina a 4 cilindri della Duster sono opzioni interessanti. La soluzione migliore potrebbe allora essere l'acquisto del Duster equipaggiato con il monoblocco 1.3 TCe da 130 CV. Questo motore fornisce tutta la potenza necessaria per spingere il veicolo mantenendo un consumo di carburante contenuto di 6,2 litri per 100 chilometri.

Rispetto ad altri veicoli della gamma Dacia, anche la modalità di trasmissione di Duster è un altro attributo da tenere in considerazione per individuare quale versione è migliore. Duster è proposto in due diverse varianti: a due ruote motrici o a trazione integrale.

La versione più attraente della Dacia Duster 2023 è quella che riunisce tutte le caratteristiche ovvero tutte le dotazioni possibili. Per l'attuale generazione del crossover del produttore rumeno, questo livello di allestimento si chiama Prestige. Il livello di comfort è elevato e il marchio presta particolare attenzione alla comodità dei passeggeri. Il sistema multimediale Media Nav e il suo grande schermo da 8 pollici, la telecamera per la retromarcia e gli specchietti retrovisori esterni elettrici e riscaldati sono tra gli equipaggiamenti disponibili su questa versione.

Se la finitura Essential è il primo livello di finitura del nuovo Duster, il livello intermedio Comfort offre un assortimento di dotazioni quali le barre del tetto longitudinali nere, il regolatore di velocità, l'assistenza al parcheggio con presenza di radar di retromarcia e i cerchi in lega.