Nuova Dacia Mat Edition 2022-2023, versione del Suv rinnovata in attesa prossima generazione

Dacia ha presentato una nuova livrea per la Duster, denominata Mat Edition. Si basa sull'allestimento Journey e si distingue principalmente per l'estetica, a cominciare dalla tonalità grigio opaco.

Adotta cerchi in lega nera da 17 pollici, specchietti neri lucidi evidenziati da un bordo arancione, barre del tetto grigie Megalith e un'antenna sul tetto a squalo; una novità sul modello e che si troverà sul suo successore.

Disponibile solo con il motore 1.3 turbo benzina TCe da 150 CV e il cambio automatico EDC a 7 rapporti, il Duster Mat Edition è soprattutto un veicolo pensato per la vita familiare di tutti i giorni e i viaggi a lunga distanza. Vediamo meglio:

Specifiche Dacia Mat Edition 2022-2023: cosa c'è di nuovo

Arriva Dacia Mat Edition 2022-2023: giudizi e futuro

Per onorare il nuovo logo del marchio, inaugurato lo scorso anno, Dacia Duster ha recentemente beneficiato di un secondo restyling, contro ogni previsione. Una boccata d'aria fresca che le conferisce il vantaggio di una nuova calandra, ma anche di una nuova copertura della plancia, oltre a nuove colorazioni.

All'interno dell'abitacolo di Dacia Mat Edition 2022-2023, i sedili sono rivestiti con tappezzerie specifiche con cuciture arancioni, mentre tappetini e battitacco completano la dotazione. Prodotta in meno di 1.500 esemplari, la Duster Mat Edition sarà ordinabile a partire dalla fine del 2022 con un unico motore: il 1.3 TCe 150 EDC 4 x 2.

La ciliegina sulla torta, Dacia offre una serie limitata molto ben equipaggiata per questo lancio. È anche l'occasione per celebrare i due milioni di Duster prodotti dal 2010, in due generazioni. Chiamato Mat Edition, aggiunge una vernice opaca, come suggerisce il nome, alla tonalità grigia già disponibile a catalogo, mentre gli specchi sono impreziositi da carene nere sottolineate da un bordo arancione. Sul tetto, la galleria offre il recente Grey Megalith, e l'antenna è intitolata a una forma cosiddetta a “squalo”. Infine, monta cerchi da 17 pollici anch'essi ricoperti di una tinta nera.

Dacia Duster sta vendendo bene e non ha necessariamente richiesto un restyling importante. La nuova identità visiva di Dacia riceve ancora la nuova griglia e il nuovo logo. Dacia lo declina in un'edizione in vernice opaca. Riconoscibile per la sua tonalità grigio opaco, questa serie sarà disponibile per l'ordine alla fine dell'anno.

Dacia Duster Mat Edition aggiunge alla sua pletora di equipaggiamenti cuciture arancioni sui sedili, ma anche tappetini e soglie delle porte specifiche. Sul lato motore, Dacia ha conservato solo il 1.3 TCe da 150 CV con il cambio automatico EDC. Resta solo da sapere il suo prezzo, ancora tenuto segreto, ma probabilmente collocato oltre i 21.000 euro-

Come spiegato da Dacia, a differenza degli altri Duster, questo non è proprio pensato per le avventure fuori dai sentieri battuti. È quasi un pezzo da collezione, un'ultima resistenza prima dell'uscita del nuovo modello nel 2023. E alla vernice opaca non piacciono molto i graffi, il lavaggio con i rulli, la lucidatura.