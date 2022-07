Nuova Ferrari Purosangue 2022-2023, il Suv tanto atteso è finalmente pronto per far sognare

Il primo suv del marchio Ferrari, il Purosangue, è dotato di un V12 sotto il cofano per posizionarsi ai vertici del segmento. Ha davanti a sé la grande sfida di aumentare i dati di vendita dell'azienda del Cavallino Rampante, che ha già registrato ottimi risultati negli ultimi anni.

Ferrari ha rilasciato la sua prima immagine teaser ufficiale per il Purosangue sui social media, mostrando l'avantreno dell'auto. Il post svela che il nuovo suv sarà presentato nel 2022, che era stato precedentemente menzionato in un rapporto sulle vendite della Ferrari. Il debutto è atteso a settembre 2022. Scopriamo quindi:

Arriva finalmente Ferrari Purosangue 2022-2023

Opinioni sul suv Ferrari Purosangue 2022-2023

Da diversi anni sappiamo che la Ferrari prevede di lanciare il suo primo suv nel 2022. Nel corso dei mesi, abbiamo raccolto nuove informazioni sul futuro modello. Il Cavallino Rampante ha appena confermato nuove informazioni, tra cui la data di presentazione e il motore posizionato sotto il cofano.

Ferrari Purosangue non rompe con i codici stilistici del brand, si presenta come una Roma rialzata e allungata per ospitare 5 porte e 4 adulti. Questa Ferrari Purosangue potrebbe adottare un motore turbo e l'ibridazione grazie agli standard ecologici. Forse il suo motore sarà derivato dal 3.0 V6 biturbo della 296 GTB.

Ancora più precisamente, la potenza ufficiale del suv è per il momento tenuta segreta, ma possiamo immaginare che il suv prenderà il posto del blocco 6,5 della 812 Competizione, che eroga 830 CV e 692 Nm di coppia. Si dice anche che il V12 consegnerebbe un po' più di potenza. Successivamente, il suv italiano potrebbe essere disponibile anche in altre versioni: un motore ibrido basato sul Roma 3.9 V8, ma anche una potenziale variante 100% elettrica, poiché la piattaforma modulare lo consente.

Purosangue dovrebbe imbarcarsi su un'inedita sospensione attiva, denominata Fast (Ferrari active suspension technology). Questa tecnologia è stata annunciata nel 2018 dall'ex direttore delle nuove tecnologie Michael Leiters, ora ceo di McLaren. Consentirebbe agli ingegneri di offrire il vero comportamento Ferrari nonostante il suo peso elevato e le dimensioni imponenti. Ad esempio, il rollio della carrozzeria sarebbe controllato in curva, grazie a un baricentro basso, mentre il trasferimento di peso anteriore e posteriore sarebbe equilibrato grazie a questa sospensione.

Non è una novità, i suv sono di moda da anni. Bentley, Aston Martin, Maserati e persino Lamborghini hanno ceduto a questa tendenza. Alla Ferrari il suv è stato a lungo un tabù, ma la Casa di Maranello ha cambiato idea e ha annunciato l'imminente arrivo della Purosangue nella sua gamma.

Benedetto Vigna, manager Ferrari, ha confermato che la Purosangue verrà lanciata con un motore V12 aspirato sotto il cofano: "La Purosangue è al 100% Ferrari e porterà sul mercato diverse caratteristiche uniche, incluso il nostro motore V12 aspirato; il nostro pilota più appassionato. Siamo fiduciosi che supererà tutte le aspettative dei clienti".