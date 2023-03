Nuova Fiat UV5 2023, il Suv compatto a sorpresa che riprenderà Citroën C3 Aircross e Opel Crossland

Fiat sta attualmente lavorando alla progettazione di un suv appartenente al segmento C, caratterizzato da una lunghezza di circa 4,40 metri e denominato UV5 in fase di sviluppo. Questo veicolo potrà ospitare fino a cinque passeggeri, considerando che l'opzione per sette posti è stata valutata ma successivamente scartata. E se si trattasse del ritorno con una nuova veste della storica Fiat Multipla? Si tratta di una delle prime monovolume mai prodotte, con un notevole successo riscontrato negli anni '50 e '60.

Negli anni '90, questa vettura è stata rilanciata come monovolume compatta, con un design e una dotazione di bordo di alta qualità. Al momento, c'è la possibilità che la Fiat decida di riportare sul mercato la Multipla in una nuova veste, sotto forma di suv compatto a propulsione elettrica. Questo nuovo modello potrebbe prendere il posto della 500X a partire dal 2024, se non oltre.

Nuove anticipazioni sul nuovo Fiat UV5 2023

Fiat UV5 2023: quali sono le intenzioni del costruttore

Il prossimo suv della Fiat, che potrebbe essere denominato Nuova Multipla, sarà basato sulla piattaforma modulare smart car destinata ai veicoli d'accesso del gruppo Stellantis. In pratica, il veicolo sarà un corrispettivo tecnico dei prossimi modelli Citroën C3 e C3 Aircross, nonché del successore dell'Opel Crossland. Il nuovo suv Fiat sostituirà sia la Tipo che la 500X.

La casa automobilistica torinese ha in programma di ampliare la propria offerta di suv lanciando anche il modello 600 elettrico, che sarà una versione allargata, a cinque porte e rialzata della 500. La UV5 sarà disponibile sia in versione elettrica sia termica, oltre che in una configurazione microibrida. A seconda dei mercati, saranno utilizzate diverse evoluzioni del motore tre cilindri benzina 1.2 PureTech.

La produzione del nuovo modello Multipla non avverrà presso lo stabilimento di Melfi, in Italia, dove attualmente viene prodotta la 500X. Questo sito produttivo è in fase di riconversione per ospitare i futuri suv a emissioni zero delle marche DS, Lancia e Opel. Fiat ha l'obiettivo di diventare un marchio completamente elettrico in Europa entro il 2027.

Il nuovo modello sarà prodotto presso lo stabilimento di Kenitra, in Marocco, dove già vengono prodotte la Peugeot 208 e i quadricicli elettrici Citroën Ami e Opel Rocks-e. Alla fine del 2023, Fiat Topolino si unirà a questo gruppo di veicoli per creare un terzetto di vetture senza patente.

A fine 2022, Stellantis ha annunciato un investimento di 300 milioni di euro per raddoppiare la capacità produttiva dello stabilimento di Kenitra, che raggiungerà le 400.000 unità annue entro il 2030, oltre a 50.000 quadricicli. Il 40% dei veicoli offerti da Stellantis nella regione Africa e Medio Oriente entro questa scadenza sarà basato sull'architettura smart car, secondo i piani del gruppo euro-americano. Il lancio sul mercato del SUV Fiat è previsto per ottobre 2025.

Si rafforza allora la voce che la Fiat stia lavorando al rilancio della Multipla come suv compatto ed economico, denominato UV5 e previsto per il 2023. La sua presentazione sul mercato potrebbe però avvenire solo per il 2024-2025. Nonostante l'aumento della qualità delle finiture e dei motori più affidabili ed economici, il mercato delle monovolume è in declino e sta virando verso i suv.

Per questo motivo, la Fiat ha deciso di rinnovare completamente la propria gamma di veicoli, con l'introduzione di modelli principalmente suv e a propulsione elettrica. Uno dei primi nomi storici a tornare sul mercato potrebbe essere la 600, che questa volta sarà proposta come un crossover elettrico con stile ispirato al concept Centoventi. Sembra che la denominazione Multipla sia destinata a rinascere.

Non ci sono comunque dettagli certi sul nuovo modello Multipla, ma si presume che sarà a propulsione elettrica e basato sulla piattaforma STLA Medium, con una lunghezza di circa 4,5 metri e un'autonomia massima di 600 chilometri.