Nuova Hyundai i10 2022-2023, due inedite city car sotto 20mila per rinnovare il successo

Grandi manovre in casa Hyundai che da una parte scommette sui veicoli a motorizzazioni alternativa e dall'altra continua a puntare sul segmento delle city car.

Ma con una importante novità. In vista del lancio della nuova Hyundai i10 2022-2023 e di altre auto per la città, l'obiettivo è di collocare le vetture al di sotto della fascia di prezzo di 20.000 euro. Vediamo quindi:

Nuova Hyundai i10 2022-2023 e non solo

Strategie e giudizi Hyundai i10 2022-2023

L'attuale Hyundai i10 sarà l'ultima city car a benzina del marchio. Il suo successore promette di essere elettrico al 100%. Il problema attuale con una city car elettrica è l'autonomia. Meno costoso da acquistare, perde flessibilità rispetto a una city car a combustione interna a causa del suo ridotto raggio d'azione.

Le piccole auto termiche, che offrono ai produttori margini ridotti e sempre più costose da sviluppare per essere conformi alle norme, stanno scomparendo dai cataloghi. La tecnologia delle batterie si evolve rapidamente per offrire veicoli elettrici di piccole dimensioni più versatili rispetto a quelli attuali.

Hyundai i10 sarà sostituita da una city car elettrica dal costo inferiore a 20.000 euro. Questo EV avrà motori elettrici BorgWarner con una potenza massima di 135 kW (183 CV). Il produttore può ovviamente offrire soluzioni meno potenti. Ma per il momento la questione dell'autonomia non è nota. In agenda ci sarebbero due inedite city car, anche con assetto rialzato da crossover per andare incontro alle attuali tendenze di mercato.

La casa automobilistica sudcoreana punta a 1,87 milioni di vendite di veicoli elettrici all'anno entro il 2030. Per raggiungere i suoi obiettivi, rivelerà 17 nuovi modelli EV entro la fine del decennio, 11 modelli Hyundai e sei sotto il suo marchio di lusso Genesis. L'ultimo accordo di Hyundai con BorgWarner è il secondo del suo genere poiché la casa automobilistica cerca di aumentare le vendite di veicoli elettrici.

Hyundai ha annunciato che utilizzerà il modulo di azionamento integrato di BorgWarner per un nuovo piccolo modello elettrico (EV). Per la seconda volta in meno di due anni, Hyundai sta collaborando con BorgWarner per alimentare una nuova versione di veicoli elettrici. La produzione dell'EV di segmento A di piccole dimensioni di Hyundai è prevista per il terzo trimestre del 2024. Hyundai ha scelto l'iDM146 di BorgWarner, un modulo di azionamento integrato ad alta potenza ed efficiente.

L'iDM funziona a 400 V con una potenza di picco di 135 kW. Alimenta l'elettronica, il motore elettrico e la meccanica dei veicoli, rendendolo la scelta per le case automobilistiche che puntano a scalare la produzione di veicoli elettrici.

Avere il cambio, il motore e l'inverter al silicio in un'unica unità aiuta a ridurre il peso complessivo e lo spazio utilizzato. Il motore elettrico utilizza la tecnologia High Voltage Hairpin, fornendo una soluzione efficiente e scalabile per la produzione di veicoli elettrici.