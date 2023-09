Nuova Hyundai i10 2023, l'auto da poco rinnovata si può comprare ora a soli 10mila euro realmente

Hyundai i10 2023 offre un'abitabilità e un bagagliaio spaziosi per una city car. Le versioni più accessoriate vantano un moderno sistema multimediale e la possibilità di ricarica wireless per i dispositivi mobili. I CV delle versioni meno potenti sono più che sufficienti per l'uso in città, mentre fuori città richiedono un po' più di pazienza. Lo sterzo e il cambio sono precisi, e il comfort è buono, sebbene il motore 1.0 sia leggermente rumoroso.

Le versioni Advanced sono dotate di vari sistemi di assistenza alla guida, ma le versioni Tech offrono un livello di equipaggiamento ancora più completo. Le versioni Ecopack, con rapporti di trasmissione più lunghi e 4 posti invece di 5, consumano meno carburante e hanno prestazioni inferiori. La vettura appena aggiornata presenta piccoli aggiornamenti concentrati principalmente nei paraurti, mentre la meccanica rimane invariata: un motore 1.0 a tre cilindri da 67 CV (101 CV nella variante turbo), che scendono a 65 CV per la versione a Gpl. Vediamo meglio:

Come comprare Hyundai i10 2023 con sconti e incentivi regionali

Agevolazioni e promozioni comunali convenienti per Hyundai i10 2023

Hyundai i10 è una delle auto a benzina più economiche disponibili per l'acquisto nella regione Lombardia. Il prezzo di listino di questa versione è di 14.750 euro. Grazie all'incentivo offerto dalla regione Lombardia per la rottamazione di veicoli e allo sconto del venditore pari a 1.770 euro, il bonus totale ammonta a 3.770 euro, riducendo il prezzo finale a 10.980 euro.

Regione Lombardia ha introdotto agevolazioni esclusive per i residenti, che possono essere cumulate con gli incentivi nazionali, al fine di promuovere la sostituzione dei veicoli inquinanti con automobili a zero emissioni o a basse emissioni. Tra queste agevolazioni spicca il programma "Rinnova Autovetture 2023".

Per poter beneficiare di tali sovvenzioni, è necessario rottamare un'auto alimentata esclusivamente a benzina fino alla classe Euro 2 inclusa o a gasolio fino alla classe Euro 5 inclusa. Le sovvenzioni offerte dalla Regione Lombardia, così come quelle a livello nazionale, variano in base al tipo di veicolo e alle emissioni.

Nella provincia autonoma di Trento, al fine di agevolare l'acquisto di nuovi veicoli di categoria M1 esclusivamente elettrici con un prezzo di listino inferiore a 50.000 euro da parte dei privati, sono previsti incentivi che richiedono la contemporanea rottamazione o sostituzione di veicoli M1 inquinanti con motori a benzina o diesel fino allo standard Euro 5. Il contributo erogato consiste in 3.000 euro per la rottamazione e 2.000 euro per la sostituzione. Considerando le condizioni di vendita più favorevoli, per l'acquisto di una Hyundai i10 sono necessari circa 10.000 euro.

Fino al prossimo 30 settembre, è possibile richiedere un contributo per l'acquisto di un'auto elettrica con rottamazione nel Comune di Firenze, ottenendo un risparmio totale di 12.500 euro. I finanziamenti sono assegnati ai residenti in base al criterio dell'Isee, che tiene conto delle risorse economiche disponibili. Tuttavia, va notato che la nuova Hyundai i10 2023 non rientra in questo programma in quanto è disponibile con motore monofuel a benzina o bifuel a Gpl e non è un veicolo elettrico.

Per quanto riguarda il Comune di Genova, è stato aperto un bando per interventi volti a migliorare la qualità dell'aria, rivolti a privati, micro, piccole e medie imprese, lavoratori autonomi con partita Iva ed enti del terzo settore. Tra questi interventi, è prevista l'erogazione di un contributo per l'acquisto di veicoli nuovi a basso impatto ambientale, a condizione che si proceda alla rottamazione di veicoli più inquinanti già interessati da precedenti ordinanze di limitazione del traffico o di prossima emissione.

Per i privati, i massimali dei contributi sono i seguenti: 800 euro per l'acquisto di ebike, moto e scooter ibridi ed elettrici; 9.000 euro per veicoli elettrici e a idrogeno; 6.000 euro per veicoli ibridi Euro 6D-temp o successivi; 5.000 euro per veicoli a metano, Gpl, benzina-metano o benzina-GPL Euro 6D-temp o successivi; 4.000 euro per veicoli a benzina Euro 6D-temp o successivi e a diesel Euro 6D-temp o successivi. Pertanto, è possibile acquistare una Hyundai i10 con un investimento di circa 10.000 euro.

