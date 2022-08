Nuova Jeepster 2022-2023, svelato nome ufficiale e altri interessanti aspetti del Suv Jeep

Con l'aiuto del gruppo Stellantis e soprattutto di PSA, Jeep ha realizzato il nuovo modello di Suv pronto a debuttare sul mercato e basato per la piattaforma sulla base tecnica CMP e di cui sono stati svelati di recente nome ufficiale ma anche ulteriori elementi e componenti interessanti. Vediamo quali sono.

Nuova Jeepster 2022-2023 svelato il nome ufficiale e quando arriverà

Come sarà nuova Jeep Jeepster 2022-2023

All'inizio del 2023 la Jeep lancerà il suo primo svu elettrico, che dovrebbe vantare dimensioni compatte (attorno ai 4 metri e 20 centimetri), avere prezzi accessibili e di cui è stato svelato il nome ufficiale: si chiamerà Jeepster e potrebbe arrivare in due versioni: una con powertrain elettrico e più raffinata e un'altra endotermica, dallo stile più sportivo e aggressivo.

Diverse le anticipazioni su come sarà la nuova Jeepster 2022-2023 e le informazioni su ulteriori componenti decisamente interessanti del nuovo suv di casa Jeep. Se da un punto di vista estetico, la parte frontale la fiancata e i gruppi ottici ripropongono stili e caratteristiche delle precedenti versioni suv Jeep, ciò che cambia è il terminale di scarico, ora presente in coda, e gli interni.

Eleganti, raffinati ma allo stesso tempo dinamici e ben strutturati, gli interni del nuovo suv Jeepster sembrano molto accoglienti e confortevoli: tra i primi elementi che spiccano c’è l'infotainment ora gestito da un tablet sospeso e non più da uno schermo integrato nel profilo della plancia, come accade sulla Renegade.

Pur trattandosi di un Suv elettrico, la nuova Jeepster non sarà solo elettrica ma, basandosi sulla piattaforma multienergia Stla Small, potrà essere anche in versione ibrida. Diversi i livelli d'elettrificazione disponibili e con diverse tipologie di trasmissioni. Potranno esserci versioni della Jeepster mild hybrid con cambi automatici e con cambi manuali, con sistemi di trazione e due ruote motrici per le versioni di ingresso e trazione integrale per le versioni più performanti. Non resta che attendere la presentazione ufficiale della nuova Jeepster per scoprirne novità ufficiali e prezzi di vendita.

Precisiamo che la nuova Jeep sarà ufficialmente presentata in autunno in occasione del Salone di Parigi del 2022 e arriverà poi sul mercato nel 2023.