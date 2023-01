Nuova Mazda 2 2023, grandi ambizioni per diventare una delle city car più vendute

Si prepara ad arrivare sul mercato in versione rinnovata e con grandi ambizioni la nuova Mazda 2 2023, tra nuovo design accattivante e nuova gamma motori. Vediamo di seguito allora come sarà la nuova Mazda 2 2023 che punta a diventare una delle city car più vendute?

Nuova Mazda 2 2023 design e caratteristiche tecniche

Mazda 2 2023 motori e prezzi

Nuova Mazda 2 2023 design e caratteristiche tecniche

Tra le classiche ormai tra le city car in vendita, arriva sul mercato a partire da quest’anno 2023 la nuova Mazda 2 2023 che si pronuncia Mazda ma sembra Yaris: la nuova Mazda 2 è, infatti, caratterizzata da un design molto simile a quello della ‘sorella’ Yaris, tradizionale quasi nelle forme esterne, con abitacolo comodo e spazioso per le misure di questa vettura, guida facile e fluida, vettura certamente ideale da usare in città ma adatta anche a percorsi extraurbani.

In ogni caso, da un punto di vista estetico, la nuova Mazda 2 2023 non presenterà particolari modifiche o aggiornamenti rispetto alla versione che già conosciamo. Probabilmente, sarà leggermente arricchita la tecnologia di bordo.

Mazda 2 2023 motori e prezzi

La nuova Mazda 2 2023 condivide le stesse caratteristiche della Toyota Yaris, e non solo relativamente al telaio, e monta un motore tre cilindri benzina 1.5 da 93 CV, associato a un motore elettrico da 59 kW. La potenza totale pubblicizzata è di 116 CV.

Precisiamo che il modello ibrido non sarà una delle opzioni in cui sarà proposta la nuova Mazda 2 ma la sola motorizzazione 1.5L Hybrid a benzina da 116 CV di potenza e 120 Nm di coppia massima, abbinata al cambio automatico eCVT sarà l’unica offerta per la vettura rinnovata di casa Mazda.

Passando ai costi, non sono stati ancora resi noti i prezzi di vendita ufficiali della nuova Mazda 2 2023 per cui non resta che attenderne la presentazione ufficiale per capire se sarà ancora accessibile a tutti o avrà prezzi leggermente più alti.