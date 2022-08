Nuova Mazda2 2022-2023, la city car che sfida la top di segmento Toyota Yaris

Mazda 2 è disponibile anche in versione ibrida ed è pronta a sfida Toyota Yaris. All'insegna di Skyactiv-G e Skyactiv-D, Mazda investe da anni nell'ottimizzazione dei suoi motori a benzina e diesel, fermamente convinta che una capacità opportunamente scelta contribuisca maggiormente al controllo delle emissioni.

Nel mondo reale rispetto a tutti i tipi di opzioni che spesso limitano le emissioni di CO2 principalmente sulla carta. Questo è il motivo per cui il marchio Hiroshima è stato lento a salire a bordo dell'ibrido ricaricabile ed elettrico, rispettivamente con CX-60 e MX-30. Vediamo meglio:

Quali caratteristiche per Mazda2 2022-2023

Mazda2 2022-2023: giudizi della city car che sfida Toyota Yaris

Mazda 2 è un piacere da guidare grazie anche alla sua lunghezza del corpo inferiore a 4 m e al raggio di sterzata inferiore a 10 m ed è incredibile come si possa guidare in modalità puramente elettrica e quanto velocemente la batteria si rigenera. E la buona notizia è che non bisogna preoccuparsi dell'intero funzionamento dell'auto.

I 116 CV del sistema - 92 dei quali provenienti dal motore a benzina - sono sufficienti per fornire prestazioni decenti. Pensiamo allo 0-100 in 9,7 secondi che fa sentire la 2 Hybrid a suo agio sulle grandi strade. E lo stesso vale per il suo comportamento, nonostante la sua taglia media.

Il motore da 116 CV è un quattro cilindri, una specialità degli irriducibili giapponesi, quando tutti i suoi concorrenti ne offrono solo tre a questo livello di potenza e anche oltre. Se a questo aggiungiamo la necessità di alternarsi per sfruttarlo al meglio, ci aspettiamo un aumento dei consumi. Ma non è proprio così: 5,8 litri su percorso misto strada-autostrada-città, inferiore ad un equivalente modello termico 100%. Possibilità di ridurre drasticamente questi consumi in città scommettendo il più possibile su una guida 100% elettrica, a patto di avere il piede leggero.

Se si pensa che questa Mazda 2 Hybrid assomigli molto all'ultima Toyota Yaris è proprio vero. A parte il cambio del logo, Mazda non ha fatto molto per nasconderlo. Le informazioni menzionano una piattaforma completamente nuova. Quindi per Mazda è comunque tutto nuovo e lo stesso vale per l'ergonomia generale e il sistema di infotainment. Non abbiamo bisogno di concludere che anche Mazda 2 Hybrid si guida come un'attuale Toyota Yaris.

Rispetto alla vera Mazda 2, questo significa che è forse un po' meno dinamica, ma offre un ottimo compromesso tra comfort e maneggevolezza per questo segmento. E questo vale sia per il comfort delle sospensioni che per quello della trasmissione, che si distinguono entrambi per la loro flessibilità. Solo il comfort acustico a volte può essere leggermente inferiore, ma nell'ultima generazione del sistema ibrido Toyota, questo accade solo quando si guida più sportivamente.

Le qualità riconosciute della Yaris traspaiono in questa Mazda 2. Ma quest'ultima avrebbe meritato un design differenziato. L'interesse a optare per la city car di Hiroshima è basso, rispetto alla cugina Toyota che beneficia di un'immagine concreta, e potrebbe rivenderla più facilmente.