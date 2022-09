Nuova MG5 2022-2023, tra city car e crossover spunta una station wagon compatta e diversa

Si completa la gamma MG5 2022-2023 con la nuova release station wagon. Tra city car e crossover, siamo davanti a un modello che ancora una volta si distingue per la brillantezza del rapporto tra prezzo e prestazioni, oltre che per la modernità del suo design. Approfondiamo in questo articolo:

Ecco la station wagon MG5 2022-2023 tra city car e crossover

MG5 2022-2023: opinioni, valutazioni e strategie

Ecco la station wagon MG5 2022-2023 tra city car e crossover

In Europa, MG5 2022-2023 viene proposta esclusivamente con motori elettrici. Per poter integrare le sue batterie che si trovano al centro del telaio, sotto i sedili, adotta una postura semi-alta che conferisce alle sue linee proporzioni originali.

Un'impressione rafforzata dalle ridotte dimensioni delle sue ruote e dalla ristrettezza dei suoi cingoli, caratteristica comune alla ZS. Sotto al telaio si vede chiaramente l'involucro della batteria che sporge e non è oggetto di alcuna carenatura. Questo ispira una chiara sensazione di fai-da-te realizzato su una piattaforma che inizialmente non era progettata per la motorizzazione elettrica.

MG5 è proposta in due versioni di batteria: standard da 50,3 kWh e autonomia estesa 61,1 kWh, la prima che annuncia fino a 320 chilometri di autonomia nel ciclo WLTP e la seconda, fino a 400 chilometri. La MG5 Extended Autonomy è un po' meno avida della ZS, dichiarando 16 kWh per 100 chilometri su strada e 24 kWh per 100 chilometri in autostrada a 130 chilometri orari.

Possiamo quindi ipotizzare una reale autonomia tra i 250 e i 380 chilometri a seconda dell'utilizzo. Sul lato dell'offerta, l'MG5 annuncia 70 kW di potenza massima di carica per la batteria piccola e 87 kW per quella grande; sufficiente per recuperare l'80% della carica in 40 minuti su un terminale veloce CC.

Su strada, il modello Luxury della MG5 2022-2023 con cerchi da 17 pollici beneficia dei convincenti pneumatici Michelin Premacy. Abbastanza per conferire a questa station wagon un ottimo livello di aderenza. L'auto mostra anche un rollio della carrozzeria abbastanza pronunciato a causa delle sospensioni rialzate.

Il livello di comfort, tuttavia, rimane corretto su strade ben asfaltate ma cala su fondi sconnessi. Lo sterzo offre logicamente un livello di precisione superiore a quello offerto dai modelli più imponenti del marchio.

MG5 2022-2023: opinioni, valutazioni e strategie

Con questa nuova station wagon compatta dalle tendenze attuali, MG mira a diventare un produttore generalista veramente globale. Dopo il successo del lancio dei suoi crossover ibridi plug-in, intende offrire l'intera gamma di carrozzerie in tutte le categorie. In quello delle compatte, il costruttore propone prima una station wagon, la MG5, prima della berlina, che è attesa entro la fine dell'anno come un modello completamente nuovo.

Tuttavia, in Asia, l'MG5 esiste già in questa forma, mentre il modello che ci riguarda è apparso nel 2018 in una versione termica in Cina con il nome di Roewe Ei5. Il prezzo rimane il principale vantaggio delle produzioni MG e il nuovo MG5 station wagon non fa eccezione alla regola con la richiesta di circa 33.000 euro.